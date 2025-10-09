Una vieja estación de bomberos se convierte en centro de arte para jóvenes en Chicago

Cuando a Ariana Hernández le pidieron crear sus primeras ilustraciones independientes para la exposición anual del Día de los Muertos en el Museo Nacional de Arte Mexicano de Chicago, se sintió nerviosa, pero emocionada.

“Fue un poco estresante, pero increíble”, dijo Hernández, miembro del Consejo Juvenil de Yollocalli Arts Reach. “Pude trabajar en unas ilustraciones para siete elementos del Día de los Muertos. El nuevo lugar ha brindado muchas más oportunidades, y apenas estamos comenzando, pero siento que puedo ver un futuro muy brillante para Yollo ahora que tenemos nuestro propio espacio”.

Ese “nuevo espacio” es la Estación de Bomberos de Yollocalli, ubicada en las calles 24 y Whipple, en el barrio mexicano de La Villita. Es la más reciente inversión del Museo Nacional de Arte Mexicano (NMMA por sus siglas en inglés) en artes juveniles y programación comunitaria, que abrió sus puertas el viernes 3 de octubre con un corte de listón y jornada de puertas abiertas.

El proyecto transformó una estación de bomberos fuera de servicio en La Villita en un centro artístico de tiempo completo que permitirá a Yollocalli duplicar la cantidad de jóvenes a los que atiende cada año.

Yollocalli, la iniciativa juvenil del NMMA durante casi tres décadas, atiende a casi 300 estudiantes de entre 13 y 24 años. Había estado ubicada durante los últimos 12 años en un espacio limitado en el segundo piso del Boys and Girls Club de La Villita. Aunque la colaboración con Boys and Girls Club le brindó un lugar, las limitaciones del espacio dejaron al programa sin margen para crecer.

“Lo primero y más importante es que ahora tenemos estudios de nivel profesional, una introducción para que los nuevos estudiantes accedan a una programación de alta calidad en un espacio profesional”, dijo LaLa Bolander, subdirectora de educación artística comunitaria. “Es una oportunidad para que no solo exploren formas de arte, sino también descubran el verdadero alcance de su talento como artistas jóvenes. Además, por primera vez, podremos ofrecer nuevos tipos de clases, incluyendo cerámica y DJ”.

En la antigua Estación de Bomberos en las calles 24 y Whipple, en La Villita, se inauguró la nueva sede del proyecto Yollocalli de arte juvenil. (Cortesía Yollocalli) Crédito: Cortesía

El proyecto de la Estación de Bomberos, posible gracias al programa de lotes de $1 de la Ciudad de Chicago y a la campaña de recaudación de capital en curso de $20.2 millones Arte para Todos del NMMA, fue un trabajo de varios años. Con la renovación finalizada, Yollocalli comenzó a impartir clases en septiembre, dando la bienvenida a los estudiantes en espacios diseñados especialmente para ellos.

La Estación de Bomberos también estará abierta a la comunidad en general, con planes para clases de primera infancia, talleres familiares e incluso programación para personas mayores. Para garantizar el acceso en todo el vecindario, Yollocalli continuará operando un estudio satélite de arte callejero en el Parque Piotrowski, en el lado oeste de La Villita.

Para Bolander, este nuevo capítulo representa más que un edificio.

“Habrá mucha más exposición a cómo se pueden combinar diferentes formas de arte, tanto para los estudiantes como para los artistas docentes”, dijo. “Esta es una parte emocionante para nosotros, los administradores del programa, poder brindar oportunidades de desarrollo, no solo para los jóvenes, sino también para los artistas docentes comprometidos con nuestros estudiantes”.

Hernández dijo que la diferencia se sintió de inmediato.

“Antes, los salones tenían que compartirse porque teníamos muy poco espacio”, explicó. “Así que ya desde ahora se siente muy fresco y muy bien tener nuestro propio lugar, y se siente seguro. Eso es lo que más me gusta. Aquí me siento muy segura”.

