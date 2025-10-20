Realizarán un homenaje en Pilsen al recién fallecido activista Héctor de Alva

Amigos y familiares del polifacético activista Héctor de Alva, quien falleciera el pasado 13 de octubre 2025, llevarán a cabo un memorial y celebración de su vida este próximo miércoles 22 de octubre empezando a las 6 pm en Citlalin Galería de Arte y Teatro, 2005 S. Blue Island Avenue, en la comunidad de Pilsen en Chicago.

Al mismo tiempo, se informó a La Raza que los familiares del activista llevaran sus cenizas hasta la ciudad de Zacatecas, en el estado de Zacatecas en México.

Se conoce que a de Alva le sobreviven en esta ciudad su esposa o exesposa Berta y su hija Citlalin de Alva.

De Alva, quien además de activista era cantante, actor y danzante azteca, estaba en sus 70 años de edad, se informó a La Raza.

Héctor de Alva fue un multifacético activista, actor, cantante y mexicanista en Chicago. (Cortesía Maya Fernández/Gina Gamboa) Crédito: Cortesía

Amigos cercanos a de Alva, quien años atrás residió en la Ciudad de México, sufrió un paro cardiaco en el Hospital Mount Sinaí cuando lo estaban preparado para operarlo de una úlcera.

Uno de los lugares en que el activista cantaba era en el restaurante La Casa de Samuel en la Calle Cermak cerca de la Avenida California, en La Villita.

La pagina web de dicho restaurante subió la siguiente nota a las redes sociales al enterarse de su fallecimiento:

“Hoy La Casa de Samuel esta muy triste al saber que uno de los nuestros ya no esta entre nosotros. Nuestro mas sentido pésame a la familia de nuestro hermano Héctor de Alva. Compañero de bohemia, hombre honesto y siempre dedicado al arte, orgulloso de sus raíces mexicanas y promotor de la cultura. Quien no lo recuerda interpretando ‘El Mudo’ de la Sonora Santanera. Gracias Héctor por todo y tu espíritu siempre estará con nosotros”.

Ana B. Acero, en la sección de comentarios del “post” de la Casa de Samuel escribió: “Mi más sentido pésame para la familia de Héctor de Alva. Que Dios lo tenga en su gloria. Fue un gran director teatral, actor y maestro de actuación, un hombre dedicado al arte con pasión”.

El activista Manuel Revueltas, al darse cuenta el día del fallecimiento del actor, danzante y cantante reaccionó diciendo “Apenas lo vimos el jueves”.

