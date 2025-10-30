Trabajan para celebrar la vida y la lucha de César Chávez

Andrés Chávez, nieto del histórico César Chávez, pasó dos días en Chicago para dialogar con la comunidad latina-mexicana sobre el centenario del nacimiento de su abuelo, un líder que luchó por los derechos civiles y logró, con la ayuda de Dolores Huerta, organizar y sindicalizar a los trabajadores agrícolas en Estados Unidos

Andrés Chávez, de 31 años, dijo a La Raza que se reunió con cerca de 70 personas en Chicago para discutir lo que la Fundación César Chávez está planeando hacer en 2027, año del centenario del líder campesino.

El líder méxicoamericano César Chávez nació el 31 de marzo de 1927 en una casa de adobe cerca de Yuma, Arizona. La familia de Chávez luego se fue a vivir a California cuando César tenía 11 años.

La Fundación César Chávez, de la que Andrés Chávez ha sido director ejecutivo por los últimos tres años, llevará a cabo varios proyectos a nivel nacional para celebrar dicho centenario.

“El centenario lo vemos como un vehículo para empezar a enseñar el legado y la historia de César Chávez al resto del país”, dijo Andrés Chávez a La Raza.

Andrés agregó que quieren establecer un instituto que difunda las lecciones de César Chávez y mostrar cómo él y Dolores Huerta sí pudieron hacer lo que muchos otros en el pasado, antes de la década de 1960, nunca pudieron lograr en asuntos de derechos civiles y laborales, en especial los de los campesinos, mayormente latinos.

Chávez y Huerta fundaron la Unión de Campesinos (UFW) en 1966 en California. El activismo de Chávez duró décadas y destacaron las huelgas campesinas y las luchas en pro de los derechos civiles y laborales que él encabezó.

César Chávez, histórico líder laboral y de los derechos civiles, fundador de la Unión de Campesinos, sindicato que organizó a los trabajadores agrícolas de Estados Unidos, en su mayoría de origen latino. (Cortesía Bob Fitch Photography Archive, Department of Special Collections, Stanford University Libraries, via Ándres Chávez) Crédito: Cortesía

Andrés Chávez piensa que el resto del país puede aprender mucho de la vida de su abuelo, por ejemplo sobre organizarse en solidaridad con otros, el uso de la no violencia y la adopción de un credo de servicio a los demás, a nuestros semejantes.

Andrés dijo que quieren involucrar a las nuevas generaciones a prestar su servicio —sin esperar recompensa alguna— en los bancos de comida y ayudando a los que pasan hambre.

Pero el centenario, dijo él, es también para celebrar a su abuelo César Chávez.

“También será una ocasión para celebrar el cumpleaños de mi tata César Chávez”, dijo Andrés a La Raza.

Andrés Chávez dijo que no llegó a conocer en persona a su abuelo, ya que él, Andrés, nació nueve meses después que César Chávez había fallecido.

César Chávez, líder de los campesinos latinos y un proponente del uso de la no violencia al igual que su héroe Mahatma Gandhi, falleció el 23 de abril de 1993.

En Chicago, varios líderes religiosos y de la comunidad le rindieron tributo a César Chávez el 19 de junio de 1993 con una misa al aire libre en el Parque Harrison en Pilsen. Cientos de personas asistieron.

Lo que aprendió después, dijo Andrés, al estudiar la vida de su abuelo es que César Chávez “fue uno de los organizadores más efectivos en la historia de este país y un brillante estratega y un brillante pensador”.

De Chicago, Andrés Chávez viajó a la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, donde también tuvo otro evento para reunir a líderes y activistas que puedan en 2027 participar en las celebraciones del centenario y y aprender de nuevo del líder César Chávez.

Andrés ya visitó también Cleveland, Ohio, y Grand Rapids, Michigan.

Reunión de trabajo en Chicago sobre la celebración del centenario del líder campesino César Chávez. (Cortesía Andrés Chávez) Crédito: Cortesía

En Chicago, el nieto del célebre organizador tuvo la oportunidad de ver el mural de Robert Valadez en la pared del banco Second Federal en donde están plasmadas las imágenes de César Chávez y Rudy Lozano, también histórico líder y activista méxicoamericano de Chicago.

A Andrés Chávez también le agradó conocer a la familia de Rudy Lozano, que incluye a su esposa Lupe y sus tres hijos.

Esto fue posible, dijo Andrés Chávez, gracias a la ayuda de Andrea Muñoz, viuda de Marcos Muñoz, quien fue organizador con César Chávez y luego se vino a vivir con Andrea a La Villita en Chicago.

De Milwaukee, dijo Andrés, él tenía previsto regresar a Keene, California, en donde la Fundación César Chávez tiene sus oficinas nacionales.

Este artículo [LINK] fue publicado originalmente en LatidoBeat, una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos. Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte). Lee más noticias en LatidoBeat. Síguenos en Facebook, Linkedin e Instagram.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.