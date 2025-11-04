El congresista Jesús ‘Chuy’ García no buscará la reelección

En una decisión que sorprendió a muchos y provocado numerosos comentarios, el congresista federal Jesús ‘Chuy’ García anunció que no se postulará para su reelección en las primarias de marzo próximo.

García, representante federal del Distrito 4, se salió de la contienda electoral del 17 de marzo de 2026 y con ello le deja el camino libre a su directora de personal Patty García para que ella gane ese escaño, lo que algunos interpretaron como que ‘Chuy’ orquestó una “coronación” para que Patty García lo suceda como congresista.

Patty García presentó su registro como candidata a esa posición el pasado lunes antes de las 5 pm, que era la fecha límite para las próximas primarias. Nadie más se registró, al parecer suponiendo que García sí buscaría la reelección.

Algunos políticos y personas que conocen la trayectoria de García cuestionaron que haya salido de la contienda para dejarle el camino libre a su directora de personal.

Algunos inclusive alegan que es una “coronación” de García a Patty García (ningún parentesco).

Al educador Leonardo Ramírez, quien trabajó como director del Programa LARES en la Universidad de Illinois en Chicago (UIC), le cayó de sorpresa la decisión de García.

“Qué sorpresa”, dijo Ramírez. “Mi reacción inmediata es la necesidad de preservar la posición para el candidato más progresista que pueda representar bien a los latinos y la más amplia clase trabajadora”.

“Necesitamos líderes comprometidos y energéticos hoy en día que no jueguen con las antiguas reglas complacientes pero que, como el próximo alcalde de Nueva York, entienda la necesidad de no tener miedo pero que mueva la agenda hacia el frente; espero que esto suceda”, dijo Ramírez.

‘Chuy’ García es prácticamente una leyenda en La Villita y en Pilsen, en donde comenzó de activista.

Carlos Arango, líder mexicano, conoce a ‘Chuy’ García desde 1978 o 1979, no se acuerda bien con exactitud, pero ambos han estado juntos en diferentes luchas comunitarias.

“Escuche la noticia ayer en la televisión y me dejo perplejo”, dijo Arango a La Raza.

Arango dijo que para García ha sido difícil viajar constantemente de Chicago a Washington y de regreso a Chicago.

Este líder comunitario dijo además que ‘Chuy’ llevó adelante el legado de Rudy Lozano, líder laboral que fue asesinado en 1983 en su propia casa.

Arango también dijo que espera que Patty García, si ella es de hecho la que ocupará el escaño, se le enseñe sobre todas las luchas que los latinos han tenido que lograr para ser representados y respetados en esta ciudad.

García, sugirió Arango, si se jubila aún estará en la comunidad o dando clases en un lugar para dar a las nuevas generaciones las lecciones de la política que García aprendió en su camino a ser congresista.

García, ubicado como un “demócrata progresista”, llegó a una corta edad al barrio de Pilsen en la década de 1960. Tiempo después su familia se mudó a La Villita.

García, un nativo de Durango, México, trabajó sucesivamente durante cuatro décadas como concejal, senador estatal, comisionado del Condado Cook y se postuló en dos ocasiones para alcalde de la ciudad de Chicago, pero perdió.

En la pasada contienda electoral en donde enfrentó a Rahm Emanuel, García enfatizó sus nexos al fallecido alcalde Harold Washington y su apoyo a César Chávez, pero los votantes no reaccionaron en cantidades suficientes para darle la victoria. Muchos ya no conocían ni a Washington ni a Chávez.

García ganó el escaño del Distrito 4 congresional en el 2018 después que ‘El gallito’ y congresista Luis Gutiérrez se jubiló y apoyó a su colega activista García.

El veterano político fue electo senador estatal en Illinois, pero perdió su reelección 1998.

Después, García ganó otra oportunidad como comisionado del Condado Cook.

García perdió una elección para alcalde en segunda vuelta ante Rahm Emanuel en 2015 y otra 2023, contienda que al final ganó el actual alcalde Brandon Johnson.

“Él ha pasado muchos años trabajando por la comunidad”, dijo sobre ‘Chuy’ Virginia Martínez, abogada jubilada. “Y también ha gastado mucha energía en desarrollar nuevo liderazgo”.

“Estoy segura de que él continuará siendo un recurso importante para la comunidad”, dijo Martínez, quien ahora es escritora de libros juveniles.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.