Agentes de inmigración irrumpen en una guardería de Chicago y arrestan a una maestra

Una redada de inmigración en una guardería de Chicago dejó a padres, personal y niños conmocionados después de que agentes federales, armados y enmascarados, entraron para allí y detuvieron a la fuerza a una maestra mientras los niños estaban presentes.

El incidente ocurrió en Rayito de Sol Spanish Immersion Early Learning Center, en el vecindario Roscoe Village, en medio de crecientes temores en las comunidades inmigrantes sobre la aplicación agresiva de la ley de inmigración.

La maestra, cuya identidad no ha sido revelada, fue esposada y llevada por las autoridades durante el horario normal de clases. Se informó que los niños en la guardería presenciaron la detención, lo que generó preocupación entre padres y defensores sobre el impacto psicológico en los estudiantes más pequeños.

“Que agentes federales persigan y detengan a una maestra dentro de un centro con bebés y niños es inaceptable”, dijo Linda Xóchitl Tortolero, presidenta y directora ejecutiva del Latino Policy Forum en un comunicado. “Imaginen el miedo que estos niños debieron sentir al ver a una de sus queridas maestras sacada violentamente de su escuela por hombres enmascarados. Lo impensable es la realidad para los miembros de nuestra comunidad, las familias y los niños. Nuestra comunidad está profundamente impactada. ICE no tiene lugar en nuestras comunidades y mucho menos en espacios tan sensibles como guarderías y escuelas, donde los padres confían en que sus hijos estarán seguros. Esto debe detenerse ahora”, afirmó Tortolero.

Un video en Reddit muestra lo que habría una parte del arresto de una maestra en la guardería Rayito de Sol Spanish Immersion Early Learning Center.

La senadora estatal Graciela Guzmán dijo en un comunicado que le “horroriza la crueldad que estos agentes han demostrado en su última operación, rebajándose hasta el punto de atacar a profesores de guarderías y mostrando una total falta de empatía hacia personas que son diferentes a ellos. Es inexcusable que agentes armados irrumpan en varias aulas de guarderías para detener a una maestra delante de alumnos pequeños. Lamentablemente, este es el nivel de crueldad que vemos a diario bajo la administración Trump”.

“Me repugna el esfuerzo constante de esta administración por traumatizar a la comunidad latina, incluidos nuestros niños. No nos merecemos esto, y haré todo lo que esté en mi mano para luchar contra esta injusticia y la deshumanización a la que se enfrentan a diario mis vecinos simplemente por el color de su piel y el idioma que hablamos”, añadió Guzmán.

La redada se produjo después de la aprobación de la HB 1312, una ley estatal recientemente aprobada por la Asamblea General de Illinois diseñada para proteger a las familias inmigrantes de acciones de cumplimiento de la ley ilegales. El proyecto de ley incluye protecciones específicas para centros de cuidado infantil con licencia, asegurando que las instalaciones puedan implementar políticas para salvaguardar a los niños, al personal y la información sensible.

La senadora Guzmán indicó, en el contexto de la aprobación de esta nueva ley, que “las continuas tácticas de esta administración en nuestro barrio hacen que la legislación que acabamos de aprobar durante la sesión de veto sea aún más esencial. Esta legislación tiene por objeto proteger los lugares más sensibles, incluidas las guarderías, de los agentes federales que causan estragos y aterrorizan a los residentes que intentan seguir con su vida cotidiana en estos lugares. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, y seguiré trabajando con todos ustedes sobre el terreno para garantizar que nuestra comunidad obtenga justicia».

La legislación espera la firma del gobernador y se espera que entre en vigor el 1 de enero.

La HB 1312 amplía la orientación publicada por el Departamento de la Primera Infancia y el Departamento de Servicios para Niños y Familias en octubre pasado. Requeriría que los centros de cuidado infantil adopten planes formales para responder a la aplicación de la ley de inmigración, incluyendo:

Designar a un miembro del personal responsable de manejar solicitudes relacionadas con la aplicación de la ley.

Obtener el consentimiento de los padres antes de divulgar información personal de los niños.

Notificar rápidamente a las familias si agentes federales se encuentran en el centro.

Proporcionar instrucciones claras y guiones para el personal sobre cómo interactuar con autoridades federales, incluyendo la verificación de identificación y órdenes judiciales, y la consulta con asesoría legal.

Incorporar planes de emergencia familiar y asegurar que el personal reciba capacitación sobre los procedimientos.

“Para nuestros proveedores de educación temprana, cuidadores y centros, es crítico que implementen procedimientos para proteger a las familias y a los trabajadores ahora mismo”, agregó Tortolero. “Lo que ocurrió esta mañana en Rayito de Sol ha dejado claro que esto es urgente y no puede esperar”.

Los padres de Rayito de Sol expresaron indignación y miedo, señalando que ahora los niños podrían asociar la guardería con trauma en lugar de seguridad y aprendizaje. Los grupos de defensa de inmigrantes enfatizan que redadas como esta pueden tener efectos duraderos en las comunidades, generando miedo entre los padres que confían en escuelas y centros de cuidado infantil como espacios seguros.

El incidente de este miércoles 5 de noviembre se produce después de varias acciones de aplicación de la ley de inmigración ocurridas en o cerca de escuelas en los últimos meses, incluyendo la muerte a tiros disparados por un agente federal de un padre mexicano en septiembre en Franklin Park, un suburbio cercano a tres escuelas que tuvieron que entrar en confinamiento, y el arresto de un estudiante en Elgin Community College en septiembre.

