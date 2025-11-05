El Banco de Alimentos de Chicago amplía ayuda de emergencia ante la suspensión de SNAP

Con la suspensión de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) de noviembre, muchas familias en Chicago se quedan sin acceso a ayuda para alimentos este mes. En respuesta, el Greater Chicago Food Depository (Banco de Alimentos del Gran Chicago) está ampliando su alcance con cuatro distribuciones temporales adicionales de alimentos los sábados de noviembre.

La organización, que sirve como el banco de alimentos principal de Chicago y el Condado de Cook, ya ha visto filas “alrededor de la cuadra” en las despensas asociadas desde que el gobierno federal anunció que solo se emitiría el 50% de los beneficios del programa SNAP, antes conocidos como cupones de alimentos, para este mes.

En Illinois, alrededor de 2 millones de personas reciben estos beneficios, según el estado.

“Ha habido mucha preocupación en la comunidad”, dijo Man-Yee Lee, directora de comunicaciones del Food Depository. “Escuchamos de varios coordinadores de despensas que la gente pregunta qué va a hacer y si habrá suficiente comida”.

El Banco de Alimentos opera como el centro de una red de más de 850 despensas, comedores comunitarios y refugios en todo el Condado de Cook. La organización recauda fondos, rescata alimentos de grandes minoristas y recibe suministros gubernamentales para distribuirlos gratuitamente a sus socios comunitarios, quienes luego los entregan directamente a las familias necesitadas.

Una tarjeta Link de Illinois que permite a beneficiarios del programa SNAP la compra de alimentos. (Archivo La Raza) Crédito: Impremedia

Con la ayuda de SNAP suspendida, muchos de esos socios locales han comenzado a pedir más alimentos para satisfacer la creciente demanda. Una despensa en West Garfield Park, por ejemplo, reportó que el número de personas atendidas se ha duplicado en los últimos días.

“Normalmente nuestra red atiende unas 200,000 visitas de hogares al mes”, explicó Lee. “Creemos que ahora estamos superando esa cifra, pero aún recopilamos datos. Lo que sí sabemos es que la demanda está en niveles récord, y estamos muy preocupados”.

El Banco de Alimentos de Chicago ha lanzado una respuesta de emergencia, comenzando con seis distribuciones temporales los sábados pasados. En cada sitio se repartieron aproximadamente 500 cajas preempaquetadas con más de 20 libras de alimentos no perecederos, como pasta, mantequilla de maní, vegetales enlatados y mermelada, pensadas para ayudar a las familias a extender sus suministros de comida durante el mes.

Esta semana, la organización añadirá cuatro nuevas ubicaciones, para un total de 10 sitios de emergencia en todo el Condado de Cook, enfocados principalmente en zonas con altas concentraciones de beneficiarios de SNAP en el Sur y Oeste de la ciudad, dijo Lee. Entre los vecindarios incluidos están Englewood, West Garfield Park y Dalton.

“Normalmente, cuando vas a una despensa, es como un supermercado: puedes escoger lo que quieras”, explicó Lee. “Pero en una emergencia, necesitamos sacar la comida rápido. Por eso, estamos preempaquetando cajas con productos esenciales no perecederos”.

El Banco de Alimentos enfatizó que cualquier persona que necesite comida puede recibirla, sin importar su estatus migratorio.

“No pedimos identificación ni estatus migratorio. La comida es un derecho humano básico”, dijo Lee. “Algunas despensas podrían pedir una dirección solo para asegurarse de servir a su área local, pero nadie será rechazado”.

Los miembros de la comunidad pueden encontrar despensas y sitios de distribución cercanos visitando www.bancodealimentoschicago.org/comida/ y haciendo clic en “Find Food”. El sitio web incluye direcciones, horarios e información de contacto de los puntos de asistencia en todo el Condado de Cook.

Mientras el Banco de Alimentos y sus socios trabajan para cubrir la necesidad inmediata, la organización subrayó que el sistema de alimentos de emergencia no puede reemplazar los beneficios federales de nutrición. Están instando al Congreso a actuar rápidamente para reabrir el gobierno y restaurar la financiación completa de SNAP.

“No hay nada más urgente que asegurar que 41 millones de estadounidenses no pasen hambre”, dijo Lee. “Seguimos comprometidos a que nuestros vecinos tengan comida en este momento, pero necesitamos que SNAP funcione junto a nosotros”.

Algunas de las despensas y comedores que atienden a residentes del área de Chicago:

Banco de alimentos de Chicago: www.bancodealimentoschicago.org/comida/ .

. Care for Friends ofrece comidas calientes, ropa y asistencia médica básica. Opera tres comedores y dos despensas: 5749 N. Kenmore Ave. (Edgewater): comidas y despensa los jueves, 10:30 am–12:30 pm. 530 W. Fullerton Pkwy (Lincoln Park): comidas los lunes y sábados, 10:30 am–12:30 pm; despensa 11 am–1 pm. 1936 S. Michigan Ave. (South Loop): comidas los domingos, 6:45–8:30 pm.

The Love Fridge es una red comunitaria de ayuda mutua con 17 refrigeradores activos en Chicago, incluyendo los barrios de Englewood, Humboldt Park, La Villita y Rogers Park. Están abiertos las 24 horas y son accesibles para todos.

Zona Oeste

Zona Sur

Zona Norte

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.