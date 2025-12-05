Propietarios sorprendidos por alza de impuestos deberían leer sus facturas para saber a dónde va su dinero

Los aumentos récord en las facturas del impuesto a la propiedad han generado indignación entre muchos propietarios del Condado Cook.

Mi oficina publicó un análisis de casi 1.8 millones de facturas de impuestos. El estudio reveló que, en Chicago, la factura mediana aumentó un 16.7%, el mayor incremento porcentual en por lo menos 30 años.

Y no ocurrió solo en Chicago. En los suburbios del sur y suroeste, los propietarios vieron un aumento mediano de casi 20%, llegando a $6,117. En los suburbios del norte y noroeste, las facturas medianas subieron un 15.7%, hasta $7,008.

Estos aumentos están afectando a propietarios que ya enfrentan precios más altos en autos, seguros, atención médica y alimentos. Muchos temen que ya no puedan pagar sus impuestos y se preguntan qué pueden hacer.

Hay algo que todo propietario puede hacer: ¡leer su factura! Las facturas de la segunda cuota de 2024 están disponibles en cookcountytreasurer.com y fueron enviadas por correo el 14 de noviembre. En la factura encontrará una sección llamada “Where Your Money Goes” (“A dónde va su dinero”). Allí se muestra qué distritos tributarios reciben su dinero y cuánto. También indica si sus impuestos subieron o bajaron y compara su factura más reciente con la del año anterior.

Si desea más detalle, visite cookcountytreasurer.com, haga clic en el recuadro morado e ingrese su dirección o su PIN. Luego, en el lado izquierdo, seleccione la opción “Where Your Money Goes”. Esto le mostrará el mismo gráfico de su factura, pero además le permitirá acceder a los sitios web de los distritos tributarios, donde podrá encontrar información adicional.

Creé esta herramienta para que usted pueda informarse sobre cuáles distritos tributarios están detrás de los aumentos, y así saber a quién exigirle cuentas. Cada distrito tributario realiza reuniones públicas con regularidad. Como contribuyente, usted tiene el derecho de participar, hacer comentarios públicos y votar en ciertos temas, muchas veces relacionados con cómo se gastan sus impuestos.

Si más personas cuestionaran a sus funcionarios electos sobre el destino de su dinero, las agencias gubernamentales quizás se esforzarían más en controlar el gasto.

La fecha límite para pagar la segunda cuota es el 15 de diciembre de 2025. La Tesorería del Condado Cook ofrece varias opciones de pago convenientes. Puede pagar gratis en línea en cookcountytreasurer.com usando su cuenta bancaria. También puede pagar por correo utilizando el sobre de devolución incluido con su factura. Puede pagar en persona en nuestra oficina del centro, ubicada en 118 N. Clark St., sala 112; en cualquier sucursal del Banco Chase; o en más de 100 bancos comunitarios participantes. Finalmente, puede pagar con tarjeta de crédito, pero deberá cubrir un cargo por conveniencia del 2.1% que cobra la compañía emisora.

Y aunque pagar impuestos nunca se siente realmente “conveniente”, espero que entender a dónde va su dinero le ayude a sobrellevar un poco mejor la “incómoda verdad” de que, para la mayoría de nosotros, los impuestos de 2024 aumentaron.

-Maria Pappas es la tesorera del Condado Cook