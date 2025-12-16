Una herramienta gratuita de planificación financiera para organizar pagos atrasados

Si no puede pagar el total de su factura de impuestos para la fecha de vencimiento, el 15 de diciembre, le recomiendo usar nuestra herramienta gratuita en línea que le permite hacer pagos más pequeños y fáciles de manejar con el paso del tiempo.

Se llama Calculadora de Planes de Pagos y está disponible el 16 de diciembre, un día después de la fecha límite, en cookcountytreasurer.com. Con esta herramienta usted puede:

Crear un calendario de pagos para liquidar su factura en partes más pequeñas, en lugar de pagar todo de una sola vez.

Elegir si desea pagar una o dos veces al mes.

Crear un plan personalizado para ponerse al día si debe más de $100 en impuestos atrasados.

Además, no es necesario esperar para inscribirse; puede hacerlo en cualquier momento en cookcountytreasurer.com.

Haga clic en el recuadro morado, ingrese su PIN o la dirección de su propiedad y presione “continuar”. Luego baje hasta encontrar la Calculadora de Plan de Pagos junto al botón “Pagar ahora”. Al hacer clic, verá una página donde solo debe escribir su nombre y su correo electrónico.

Después de ingresar estos datos, recibirá un recordatorio por correo electrónico de la Tesorería del Condado Cook para configurar su plan cuando la calculadora esté activa después de la fecha límite.

Una vez que la Calculadora de Plan de Pagos esté disponible el 16 de diciembre, siga estos pasos:

Entre en cookcountytreasurer.com y haga clic en el recuadro morado.

Ingrese el PIN de 14 dígitos o la dirección de la propiedad.

Desplácese hacia abajo hasta ver sus facturas y haga clic en el botón rojo “Calculadora de plan de pago”, que aparece si la factura está vencida.

Revise el aviso legal y haga clic en “Continuar”.

Elija la frecuencia de los pagos: mensual o dos veces al mes.

La calculadora automáticamente le muestra el plan recomendado que le ayudará a saldar su deuda antes de la próxima Venta Anual de Impuestos.

Seleccione “Vista de resumen” para comparar fechas, montos y saldo pendiente.

Cambie a “Vista detallada” para ver cada pago desglosado.

Luego de seleccionar el plan que mejor se ajusta a su presupuesto, descargue o imprima su calendario personalizado para llevar el control de sus pagos.

También puede inscribirse para recibir alertas por correo electrónico o mensaje de texto.

Puede pagar de inmediato haciendo clic en “Pagar ahora”.

La calculadora ofrece hasta 13 meses adicionales para ponerse al día antes de que su deuda atrasada sea enviada a la Venta Anual de Impuestos, un proceso requerido por ley.

Durante ese periodo, se aplicará una tasa de interés de 9% anual, o 0.75% mensual. Antes era de 18%, pero impulsé reformas legislativas en Springfield para reducirla a la mitad.

Aunque no es posible evitar los intereses establecidos por el estado, la Calculadora de Plan de Pagos está diseñada para que no tenga que recurrir a tarjetas de crédito ni enfrentar el proceso de pagar o “redimir” sus impuestos después de que sean vendidos a un comprador de impuestos. Esta herramienta busca ayudar a que más propietarios del Condado Cook puedan ponerse al día y mantener su inversión más importante: su hogar.

– Maria Pappas es la tesorera del Condado Cook