La Sinfónica de Minería trae a Chicago una fiesta sinfónica mexicana y latinoamericana

El director de orquesta mexicano Carlos Miguel Prieto es una de las figuras centrales de la música sinfónica mexicana contemporánea. Al frente de la Orquesta Sinfónica de Minería, una de las mejores orquestas de América Latina, Prieto encabeza en 2026 una gira por Estados Unidos para ofrecer programas de concierto que destacan de modo singular el talento de su orquesta, la música de compositores mexicanos y latinoamericanos y el virtuosismo de solistas también originarios de América Latina.

Prieto, quien se confiesa “orgullosamente mexicano”, es un director de proyección internacional con maestría en un amplio repertorio sinfónico (prueba de ellos son sus grabaciones de obras de Rachmaninov, Elgar, Korngold y De Falla al frente de la Sinfónica de Minería) y una vocación de difusión cultural y educativa que lo ha convertido en campeón del repertorio sinfónico de México y América Latina.

Bajo su batuta, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica de Minería ha hecho grabaciones que han sido nominadas a seis premios Grammy Latino, ganando en la categoría de mejor composición clásica por la grabación del Concierto venezolano del cubanoamericano Paquito D’Rivera, obra que la Sinfónica de Minería, junto con composiciones del mexicano Silvestre Revueltas, interpretará en el concierto que realizará, este 18 de enero de 2026, en el Symphony Hall de Chicago, parte de la gira de la Sinfónica de Minería por Estados Unidos que visitará California, Florida, Illinois, Michigan y Missouri.

Prieto es también director musical de la North Carolina Symphony y lo fue de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y de la Louisiana Philharmonic, además de ser director invitado en numerosas orquestas de Europa, Estados Unidos y América.

Carlos Miguel Prieto y la Orquesta Sinfónica de Minería, de la que es director. (Cortesía OSM) Crédito: Cortesía

Orquesta Sinfónica de Minería: entrega y excelencia musical

En entrevista, Prieto señala que la Sinfónica de Minería “es una de las orquestas latinoamericanas más importantes” por la gran calidad musical del conjunto y por el entusiasmo y la entrega con la que tocan sus integrantes. Además, indica Prieto, es “una orquesta fundada por la sociedad civil de México, no es una orquesta gubernamental sino una orquesta que siempre ha buscado la excelencia musical a toda costa”.

Muestras de esa excelencia son sus nominaciones al Grammy y el hecho de que la Sinfónica de Minería es la primera orquesta de México en grabar para el sello Deutsche Grammophon: el álbum Estirpe en el que el virtuoso trompetista venezolano Pacho Flores y la Sinfónica de Minería dirigida por Prieto hacen un poderoso recorrido por obras contemporáneas para trompeta.

Flores será el solista del concierto de la Sinfónica de Minería en Chicago, en el que tocará en noble contraste el ya citado Concierto venezolano de D’Rivera y el icónico Concierto para trompeta de Franz Joseph Haydn.

Prieto destaca que la Sinfónica de Minería “es una orquesta en la que, como muchas orquestas de Latinoamérica y México, tocamos con muchísimas ganas y una entrega a la que quizá el público no siempre está acostumbrado en las orquestas sinfónicas”, lo que da un valor especial a su concierto en Symphony Hall.

El programa del 18 de enero es una poderosa declaración de, a la vez, virtuosismo y riqueza musical y cultural.

“Vamos a empezar con Sensemayá, de Silvestre Revueltas, que es una genial obra. Una obra que yo hice hace unos 10 años (en diciembre de 2014) con la Chicago Symphony. Para mí va a ser emotivo repetir esa obra donde la hice con una orquesta tan importante como la Chicago Symphony”, comenta Prieto.

En Sensemayá o “canto para matar una culebra”, Revueltas fusiona elementos afrocubanos y mexicanos en una obra sinfónica de intenso color y ritmo, que además, al estar inspirada en el poema Sensemayá del escritor cubano Nicolás Guillén, tiene una intención de denuncia política contra la opresión económica y racial.

“Vamos a hacer también una de las obras que más hemos hecho, una obra que hemos hecho, literalmente, por todo el mundo: La noche de los mayas”, también de Silvestre Revuelta, señala Prieto. “Es una obra que tiene una cantidad enorme de percusiones, de instrumentos, especiales para esta obra”, indica Prieto en alusión a instrumentos, algunos de ellos de origen prehispánico como caracoles, el huéhuetl, sonajas, güiro y otras percusiones.

La versión de La noche de los mayas (suite que el director mexicano José Ives Limantour hizo de la música que Revueltas compuso para la película homónima) que tocará la Sinfónica de Minería incluye hacia el final una erupción en las percusiones en la que la improvisación cobra un papel especial. “No es tan común en un concierto de orquesta que se le dé tanta importancia a la improvisación. Y esta es otra de las cosas únicas que tiene la Orquesta Sinfónica de Minería: tenemos muchos músicos que improvisan y cada concierto es absolutamente diferente”, explica Prieto.

Revueltas tiene, además, una conexión vital con Chicago, pues el compositor vivió, estudió, trabajó, se casó y tuvo una hija en la Ciudad de los Vientos entre 1919 y 1925. Por ello, Revueltas “es totalmente de casa”, comenta Prieto en alusión a las obras de este compositor mexicano que la Sinfónica de Minería tocará en Chicago “con una enorme calidad y una convicción grande”.

El trompetista venezolano Pacho Flores. (Juan Martínez / Cortesía) Crédito: Cortesía

Además de esas dos monumentales obras de Revueltas, enraizadas a la vez en el nacionalismo mexicano con alusiones a tiempos prehispánicos (La noche de los mayas) y la crítica a la opresión en Latinoamérica con espíritu afrocubano (Sensemayá), el 18 de enero esa orquesta interpretará en Symphony Hall el Concierto venezolano de Paquito D’Rivera con la participación como solista de ”Pacho Flores, gran trompetista venezolano, una persona que creció dentro de El Sistema y que, junto con Gustavo Dudamel, son quizá las dos grandes figuras de El Sistema”, explicó Prieto.

El Sistema es el modelo de educación musical y orquestas juveniles de Venezuela que, por la enorme calidad de sus músicos y conjuntos, ha cobrado enorme prestigio e influencia a escala internacional.

En el Concierto venezolano de D’Rivera, obra que vibra con elementos populares del merengue y el joropo, la trompeta tiene un papel central pero, explica Prieto, en esa obra también participa “un solista del cuatro, que es como una guitarrita, un instrumento venezolano muy importante” que será tocado en Symphony Hall por Héctor Molina, uno de los mejores cuatristas del mundo.

En el Concierto venezolano, Prieto señala que “en la cadenza, en el momento donde Pacho empieza a improvisar, Héctor Molina también improvisa”, lo que es una nueva muestra de la confianza, la libertad y la creatividad que caracteriza a los músicos que participarán en este concierto en Chicago.

“El programa no tiene pierde y para el público, sobre todo para el público latino, el público mexicano, pues que no se lo pierdan”, comenta Prieto, quien revela una especie de secreto o sorpresa: “vamos a hacer de encores el Huapango de Moncayo y el Danzón de Márquez. Ya se pueden imaginar lo que va a ser aquello”. Será una fiesta.

”Lo que me gustaría es hacer una invitación con todo el cariño y con toda la seguridad de que tendremos un gran evento”, concluye Prieto.

Escuchar a la Sinfónica de Minería dirigida por Carlos Miguel Prieto, con su manera de tocar, caracterizada por la intensidad y la entrega, por el talento y la alegría, es una experiencia extraordinaria que el público de Chicago tendrá la oportunidad de vivir en el concierto del próximo 18 de enero de 2026. Será una tarde en la que, además de disfrutar obras de grandes maestros de Latinoamérica de ayer y de hoy tocadas por grandes intérpretes, la audiencia de Chicago podrá sentir una emoción y una energía que conectan tiempos, pueblos y geografías a través de la música.

El director de orquesta mexicano Carlos Miguel Prieto. (Benjamin Ealovega / Cortesía) Crédito: Cortesía

DATO EXACTO

Orquesta Sinfónica de Minería en Chicago

Domingo 18 de enero de 2026, 3 pm

Symphony Hall, 220 S. Michigan Ave., Chicago

Entradas: Desde $40. Visita: cso.org/LatinoAlliance

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.