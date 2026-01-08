Agente de ICE mató en Minneapolis a una mujer “amable y compasiva”, dicen miembros de su familia

Una mujer de 37 años, Renee Nicole Good, murió el pasado miércoles 7 de enero en Minneapolis, Minnesota, a causa de los balazos que recibió por parte de un oficial del Departamento de Seguridad Interna (DHS) durante un incidente sucedido en el contexto de una redada de inmigración.

La versión del DHS es que Good, que conducía su vehículo, primero trató de bloquear el avance de vehículos de ICE y luego trató de atropellar a un agente de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE, agencia que es parte de DHS), por lo que el oficial disparó en defensa propia.

La escena de la muerte de Good fue captada en video y tanto el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, como otras personas han disputado la versión de que Good trató de atropellar a los agentes.

Frey afirmó que la versión de DHS, difundida por la secretaria Kristi Noem, no era apoyada por lo que se ve en los videos.

Desde el pasado miércoles por la tarde cientos de residentes de Minneapolis se manifestaron contra la agresividad de los agentes de ICE y se congregaron en el sitio del incidente.

Ahí, algunos manifestantes, reportaron los medios, gritaron la consigna “Say it once, say it twice, we will not put up with ICE”. En español la consigna va, “Dilo una vez, dilo dos veces, no soportaremos a ICE”.

Good no era una inmigrante si no una ciudadana estadounidense nacida en Colorado.

En el barrio de La Villita en la ciudad de Chicago, manifestantes salieron a protestar por la muerte de Renee Nicole Good.

En Chicago, en donde un agente de ICE tiroteó a la hispana Miramar Martínez el pasado octubre, los manifestantes exigieron que la ciudad no permita más la llegada de ICE.

En otro incidente local, un agente de ICE mató a Silverio Villegas, un inmigrante mexicano de 38 años en Franklin Park, Illinois, el pasado mes de septiembre.

La exalcaldesa Lori Lightfoot anunció este jueves por la mañana que ella iniciará el “Proyecto para hacer responsable a ICE”.

Lighfoot dijo estar consciente de que la presencia de agentes de ICE en la zona metropolitana de Chicago ha traído reclamos de uso excesivo de violencia contra la población civil.

Por otro lado, la representante Robin Kelly, del Distrito 2 de Illinois, anunció que planea presentar en el Congreso una petición de juicio político contra Kristi Noem después de la muerte de Renee Nicole Good por un agente en Minneapolis.

“Kristi Noem es una incompetente líder, una vergüenza a nuestra democracia y la estoy acusando de obstrucción de justicia, de violación a la confianza pública y de beneficiarse personalmente”, dijo Kelly.

“La secretaria Noem creó un desastre en el área de Chicago y ahora sus agentes deshonestos han desatado la misma destrucción en Minneapolis”, Kelly.

Detalles sobre Renee Nicole Good

Renee Nicole Good fue descrita como una persona “amable” y “compasiva” por su madre Donna Ganger.

“Renee era una de las personas más amables que he conocido, ella era extremamente compasiva”, le dijo Ganger al diario Minnesota Star Tribune.

Good era la madre de tres hijos. Dos de ellos, de 15 años y de 12 años, eran de su primer matrimonio.

Otro hijo, de 6 años, era de su segundo esposo, quien falleció en 2023, se reportó.

Good también había asistido a la Universidad Old Dominion en el estado de Virginia en donde obtuvo un título en Letras Inglesas. Ella también era poeta.

“Espero que la vida de Renee sea un recordatorio de lo que nos une: la libertad, el amor y la compasión”, dijo a la prensa Brian Hemphill, el presidente de la Universidad Old Dominion.

Reacciones de líderes de Chicago

El líder y activista Artemio Arreola dijo que es lamentable la muerte de Renee Nicole Good en Minneapolis, a donde 2,000 agentes de ICE han sido enviados.

Arreola, el enlace comunitario de la organización Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), dijo a la Raza que le preocupan tres cosas.

Una, la violencia contra los inmigrantes que no cesa; otra, como en la administración actual “tuercen los hechos”; y la tercera el hecho de que no hay consecuencias para los agentes de ICE que hacen uso de fuerza excesiva.

“Nos preocupa demasiado la muerte de Nicole y vemos que la violencia se está extendiendo a otras ciudades y están causando tragedias en todo el país”, dijo Arreola.

Arreola dijo que le alienta el hecho de que la congresista Robin Kelly quiera entablar juicio político contra Noem.

“Alguien tiene que poner un alto a esta violencia y deben saber que esto tiene consecuencias”, finalizó Arreola.

El líder cívico Baltazar Enríquez, director del Concilio Comunitario de La Villita, dijo que la evidencia muestra que no fue justificable lo que le hicieron a Good.

“No fue justificado y nos duele y nosotros aún estamos de luto por la muerte en septiembre de Silverio Villegas en Franklin Park; estamos esperando que haya justicia para él”, dijo Enríquez.

—

