Recuerdan a Rogelio ‘Smiley’ Rojas, líder nacido en Chicago y recién fallecido en Texas

Rogelio ‘Smiley’ Rojas, un icónico actor, activista y defensor de la cultura y derechos humanos de los méxicoamericanos, falleció el 26 de diciembre de 2025 en la ciudad de San Antonio, Texas, donde radicaba.

Rojas, de 73 años, nació en Chicago el 20 de agosto del año 1952 de padres mexicanos y se fue a vivir a San Antonio, Texas, en 1970.

A Rojas le sobreviven tres hijos, Itzpapálotl, Ehécatl y Kuatli, y su compañera significante María Trinidad Delgado.

De San Antonio, Rojas se fue a vivir en 1973 a San Juan Bautista, California, donde conoció a su primer esposa Olivia Chumacero y ahí nacieron sus hijos Itzpapálotl y Ehécatl.

Sin embargo, Rojas y Chumacero se divorciaron después de 10 años de casados.

Rojas luego se casó con Cristal González, la madre de su tercer hijo Kuatli. Fue en 1998 que Rojas y su familia decidieron regresar definitivamente a vivir a San Antonio, Texas.

Rojas desde joven fue una persona multifacética, un activista en el naciente Movimiento Chicano y un fiel y ferviente apoyador del Sindicato de Campesinos de César Chávez y de Dolores Huerta.

Actuó en varios teatros Ccicanos incluyendo El Teatro de la Raza y el Teatro del Barrio en Chicago y también el Teatro Familia Aztlán.

Luego formó parte del elenco del famoso Teatro Campesino de Luis Valdez. Como parte del Teatro Campesino asistió al Quinto Festival de los Teatros Chicanos en la Ciudad de México, en Teotihuacán y El Tajín.

Además, militó y fue cofundador del Partido de La Raza Unida en San Antonio, Texas.

Rojas también trabajo con los Jazz Poets of San Antonio y fue parte por muchos años del grupo de Danza Azteca Xinachtli en California y en Texas.

“Sin importar el espacio, el tiempo y el lugar, ‘Smiley’ Rojas era un orgulloso Chicano de hueso colorado”, se lee en la información de su funeral en la página web Legacy.com. “Su orgullo por su identidad, por la raza, por la causa y el activismo político brilló en su longeva pasión por las artes, el teatro, la actuación, la danza (azteca), la música, la escritura, la educación y hasta ser un tragafuegos”.

En 1990 Rojas obtuvo la licenciatura en teatro, actuación y cambio social del New College of California en San Francisco.

En 2000, Rojas obtuvo una maestría en educación bilingüe e inglés como segundo idioma de parte de la Universidad de Texas en San Antonio.

Recuerdan a ‘Smiley’ en Chicago

Varios activistas y residentes de Chicago recordaron al icónico activista.

Filiberto “Cookie” Ramírez conoció a Rojas de niño.

“Yo y ‘Smiley’ vivíamos en un apartamento de la Calle Maxwell”, dijo Ramírez. “Era allá por los años de 1954 a 1965”.

“Nuestro edificio era el único con inquilinos mexicanos, todos los demás eran inquilinos afroamericanos. Teníamos que permanecer en el edificio. Nosotros realmente no podíamos salir afuera”, dijo Ramírez recordando esos tiempos de niño que compartió en Chicago con ‘Smiley’.

Otro activista lo conoció ya de más edad en Pilsen.

“Rogelio ‘Smiley’ Rojas era un estudiante de la Harrison High School, era un verdadero chicano”, dijo Reggie González, exdirector de Casa Aztlán.

“Su amor por el teatro lo llevó a California y luego a Texas, donde él continuó promoviendo el movimiento chicano”, dijo González a La Raza.

“La sonrisa de ‘Smiley’ estará en mi corazón por siempre”, dijo González.

“Yo conocí a ‘Smiley’ cuando él vino a Chicago con el Teatro Campesino y siempre estaba ayudando a la Unión de Campesinos y a otras organizaciones comunitarias”, dijo Rosa Negrete, una exintegrante del Grupo Chispa.

“Él siempre estaba ahí cuando necesitabas alguna cosa relacionada a la gente, a la raza”, dijo Negrete. “Su sonrisa se va a extrañar.”

A Rojas también le sobreviven sus nietos Sofía Alysa Mata, Gabriella Itzal Rojas Rau, Diego William Rojas Rau y Oziel Sol Pedroza Chumacero.

Antes que Rojas fallecieron su hermana Mary Ellen Boruck Rojas, su padre Raymond Rojas y su madre María Elena García Rojas.

El servicio fúnebre se realizó en el Cementerio San Fernando II en San Antonio, Texas, el pasado viernes 2 de enero de 2026.

