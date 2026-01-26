Dolor y consternación en Chicago por segunda muerte de una persona a manos de agentes federales en Minneapolis

Activistas hispanos del área de Chicago reaccionaron con alarma y sorpresa a la muerte Alex Pretti en Minneapolis, abatido a balazos el sábado 24 de enero por agentes federales en el contexto de las redadas de inmigración en Minneapolis.

Selene Partida, activista local que además es diputada mexicana suplente por el Partido Morena, acababa de llegar de un viaje a México cuando leyó la noticia de la muerte del Pretti, de 37 años.

Pretti, enfermero residente de Minneapolis pero nacido en Illinois, fue acusado de portar un arma, si bien él tenía permiso para portarla y, de acuerdo con videos del suceso, no la llevaba en la mano al momento del incidente.

“Me causó dolor y mucha tristeza”, dijo Partida. “Se me salieron las lágrimas”.

La muerte de Pretti, un ciudadano estadunidense, es la segunda causada por agentes federales en Minneapolis en unas semanas luego de la muerte de Renee Nicole Good, también de 37 años.

Good fue abatida a balazos por un agente de ICE el 7 de enero en la misma ciudad, Minneapolis.

“No podemos ignorar el dolor en que esta su familia en Minneapolis”, resumió Partida. “Que este momento nos invite a reflexionar sobre la justicia, la dignidad humana y la paz”.

La activista y autora Partida, de 48 años, hizo una pequeña pausa de reflexión y agregó: “No podemos ignorar el dolor de quienes están perdiendo vidas en situaciones como esta… Alex Pretti no es una estadística, es un ser humano”.

La pastora Julie Contreras, de la iglesia Unidos Dando Esperanza en Waukegan, Illinois, le dijo a La Raza que ella tiene un mensaje para los agentes de ICE y de la Patrulla Fronteriza.

“Se que ellos han dedicado sus vidas a defender a esta nación”, dijo Contreras. “Mi mensaje es que ellos al igual de nosotros somos parte de familias y de comunidades y la presente administración está mal utilizando a estas dependencias que se supone luchan contra terroristas”.

“Pero nosotros no somos terroristas”, dijo Contreras. “Nuestra gente, los inmigrantes, están contribuyendo a este país”.

Contreras, una religiosa de 60 años, dijo que les quiere decir a los integrantes de ICE y de la Patrulla Fronteriza que debemos recordar el precepto religioso de que “debemos amarnos los unos a los otros”.

El activista Manuel Revueltas, miembro de la Coalición de Migrantes Mexicanos en Chicago, dijo a La Raza que los votantes del país eligieron a Donald Trump a sabiendas de que “era un delincuente” y ahora “atenta contra la vida de las personas”.

“El país esta perdiendo sus rasgos de humanidad”, opinó Revueltas, de 50 años. “Ya no somos una civilización y eso es culpa del actual gobierno”.

Revueltas, de origen mexicano, dijo que está en total acuerdo de que se les retiren los fondos a los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza y que se les haga una “auditoría” a ambas agencias.

“El Congreso debe reevaluar todo lo que concierne a la política sobre inmigrantes y desmantelar lo que ya no funciona”, resaltó Revueltas.

