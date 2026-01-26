Hasta 450,000 de personas en Illinois podrían perder asistencia alimentaria bajo nuevas reglas de SNAP

Hasta 450,000 personas en Illinois podrían perder asistencia alimentaria esta primavera debido a las nuevas directrices para los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, antes conocido como cupones de comida).

A partir del 1 de febrero, muchos participantes de SNAP de entre 18 y 64 años que no tengan hijos menores de 14 años deberán completar al menos 80 horas al mes de trabajo o servicio para continuar recibiendo beneficios. Las actividades elegibles incluyen empleo remunerado o no remunerado, participación en programas de empleo y capacitación de SNAP, voluntariado, servicio comunitario o una combinación de estas opciones.

Aquellos que estén exentos, como personas con discapacidad certificada médicamente o quienes cuidan a un hijo menor de 14 años, deberán notificar al Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS) antes del 1 de febrero para evitar la pérdida de beneficios, según el Greater Chicago Food Depository.

Se encuentra disponible un cuestionario en línea en www.endhungerillinois.org/snap-requirements para que los participantes determinen si califican para una exención y conozcan los pasos a seguir.

Los beneficiarios de SNAP que no califiquen para una exención también deberán informar su cumplimiento con los requisitos de trabajo al IDHS para continuar recibiendo beneficios después del 1 de mayo.

Los participantes de SNAP que no puedan cumplir con los requisitos de trabajo estarán limitados a tres meses de beneficios en un período de tres años, tras lo cual perderán completamente la asistencia.

Muchos inmigrantes que actualmente califican para SNAP mediante protecciones humanitarias también perderán la elegibilidad. A partir del 1 de abril, el programa permanecerá abierto solo para titulares de Green Card (tarjeta verde) que cumplan con el requisito de residencia de cinco años o estén exentos, así como para ingresantes cubanos y haitianos y personas que viven en EEUU bajo un Acuerdo de Libre Asociación (COFA), un convenio entre Estados Unidos y algunas pequeñas naciones insulares del Pacífico.

En un comunicado, el Food Depository indicó que este cambio de política llega en medio de una crisis de hambre ya existente y podría aumentar significativamente la demanda en despensas de alimentos y programas de comidas en toda la región.

Estas exigencias se suman a las nuevas directrices de elegibilidad establecidas en el programa presupuestario “One Big Beautiful Bill” del presidente Donald Trump.

Líderes del Condado de Cook, del IDHS y del Food Depository realizaron una conferencia de prensa el miércoles en el Provident Hospital of Cook County para advertir a los habitantes de Illinois sobre estos cambios generalizados en los beneficios de SNAP. La presidenta de la Junta del Condado de Cook, Toni Preckwinkle, advirtió que cualquier amenaza al acceso a alimentos tiene consecuencias inmediatas y graves, y que los cambios federales próximos tendrán efectos duraderos en miles de residentes del condado.

“Estos recortes a la asistencia alimentaria representan un retroceso significativo. No reflejan la realidad de la economía actual”, dijo Preckwinkle. “Bajo la administración de Trump, el costo de vida ha seguido aumentando, mientras que la creación de empleos se ha estancado. Las familias están siendo presionadas por todos lados, y ahora el gobierno federal propone quitar una de las herramientas más efectivas que tenemos para prevenir el hambre”.

Actualmente, el IDHS está trabajando para conectar a los beneficiarios de SNAP con oportunidades de trabajo o voluntariado a través de su programa de colocación laboral de SNAP Employment & Training.

Este artículo fue publicado originalmente en LatidoBeat, una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos. Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte). Lee más noticias en LatidoBeat. Síguenos en Facebook, Linkedin e Instagram.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

