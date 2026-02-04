Aída Flores anuncia que será candidata a concejal por el Distrito 25, que incluye Pilsen

La líder cívica Aída Flores anunció el 2 de febrero que se postulará al puesto de concejal del Distrito 25, actualmente ocupado por el concejal Byron Sigcho-López.

Sigcho-López recientemente anunció su candidatura al escaño de representante federal por el Cuarto Distrito Congresional de Illinois, que ocupa el congresista Jesús ‘Chuy’ García, quien anunció que no buscará su reelección en las elecciones de noviembre.

Flores, en un comunicado, señaló que ella nació y creció en Pilsen y asistió ahí a la preparatoria comunitaria Benito Juárez, donde fue representante estudiantil en el Concilio Local Escolar.

Tras graduarse de la preparatoria Juárez, Flores obtuvo una licenciatura en la Universidad Georgetown, una maestría en Educación de la Universidad National Louis y otra maestría en el Colegio de Educación de Postgrado de la Universidad Harvard.

La experiencia profesional de Flores incluye la fundación y el liderazgo de escuelas públicas bilingües en distintas partes de Estados Unidos, dijo ella en un comunicado.

Recientemente, Flores además completo el programa Emerging Leaders con el Chicago Council on Global Affairs.

Flores no ha ocupado ningún puesto electo, pero en 2023 compitió para el mismo puesto en el Distrito 25 y obtuvo un sustancial 47% de los votos, detrás de Sigcho-López que ganó la elección con 53%.

Las elecciones de concejales de Chicago se realizarán en 2027.

