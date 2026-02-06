Concilio Comunitario de La Villita exige investigación por el incidente mortal de ICE contra Silverio Villegas Gónzález

Una organización comunitaria de La Villita está exigiendo una investigación federal sobre el incidente en el que un padre de familia Franklin Park murió, en septiembre de 2025, a manos de un agente de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), acusando a las autoridades de fabricar detalles del incidente y de no responsabilizar al agente involucrado.

Silverio Villegas González fue baleado y muerto por un agente de ICE el 12 de septiembre de 2025, después de dejar a sus hijos en la escuela esa mañana, según una queja formal presentada por el Concilio Comunitario de La Villita.

La queja, presentada formalmente el miércoles 4 de febrero de 2026 y firmada por el presidente del Concilio, Baltazar Enríquez, alega que agentes de ICE persiguieron a Villegas González en un vehículo sin identificación, nunca se identificaron, no mostraron placas y no presentaron una orden judicial válida.

“Silverio estaba dejando a sus hijos en la escuela. En ningún momento puso en peligro la vida del agente. Fue asesinado, fue un homicidio”, dijo Enríquez en una entrevista con La Raza. “No hay ninguna investigación. Eso es lo que queremos saber: quién es el agente, si sigue empleado y por qué no se ha investigado”.

Según la queja, los agentes siguieron a Villegas González, detuvieron su vehículo, desenfundaron sus armas e intentaron sacarlo por la fuerza del automóvil. Sin saber quiénes eran las personas armadas, Villegas González “razonablemente temió por su vida”, señala la queja.

Cuando intentó abandonar el lugar, un agente de ICE disparó su arma y lo hirió de muerte. El vehículo de Villegas González se estrelló posteriormente contra un tráiler, y fue declarado muerto en el lugar.

La queja también alega que los agentes de ICE no solicitaron de inmediato asistencia médica. En su lugar, el conductor del camión involucrado en el choque habría llamado al 911 y brindado primeros auxilios hasta que llegaron los servicios de emergencia.

Tras el tiroteo, señala la queja, los agentes “fabricaron una narrativa falsa, alegando que el señor Villegas intentó hacerles daño o usar su vehículo como arma”.

“Esto es categóricamente falso”, dice la queja. “El señor Villegas nunca intentó herir ni amenazar a los agentes. Esta historia fabricada parece diseñada únicamente para proteger a los agentes involucrados de rendir cuentas”.

La respuesta a la muerte de Villegas González y las investigaciones sobre las muertes de Renée Nicole Good y Alex Pretti, quienes fueron baleados y asesinados por agentes de ICE en Minneapolis en enero, no podrían ser más diferentes, dijo Enriquez.

“Nuestros corazones están con Good y Pretti, pero sus muertes están siendo investigadas y la muerte de Silverio no”, dijo Enriquez. “[La familia de Villegas González] no está recibiendo justicia. ¿Es porque somos morenos, porque somos minorías? Eso nos enfureció. Cuando matan a una persona blanca en la comunidad hacen un gran escándalo, pero ¿qué pasa con nuestras vidas?”.

El Concilio exige una investigación inmediata, independiente y transparente sobre el agente de ICE que mató a Villegas González, así como la divulgación completa de si el agente sigue empleado y continúa realizando operativos en Illinois.

La organización también pide que se determine si el agente debe enfrentar cargos penales por asesinato u homicidio, y la creación de una línea pública de denuncias que permita a los residentes reportar de manera segura la mala conducta de agentes federales.

“Es difícil presentar una queja cuando un agente de ICE mata a personas”, dijo Enríquez. “Hemos visto cómo rociaron con gas pimienta a un niño durante el Midway Blitz; hemos visto cómo sacan brutalmente a la gente de sus autos y los golpean”.

Enríquez dijo que el problema se vuelve cada vez más urgente a medida que continúan aumentando las muertes en centros de detención de ICE. Treinta y dos personas murieron bajo custodia de ICE en 2025, la cifra más alta en más de dos décadas. Otras muertes reportadas a inicios de 2026 elevan el total de fallecimientos en detención desde enero de 2025 a más de 36, según reportes.

“Son 36 familias que están de luto, clamando por justicia, y nadie está haciendo nada al respecto”, dijo Enríquez.

Baltazar Enríquez, presidente del Concilio Comunitario de La Villita. Crédito: AP

Enríquez también expresó frustración por la respuesta de los funcionarios electos al tiroteo. La organización planea presentar quejas adicionales y emprender acciones legales, incluyendo posibles demandas civiles contra los agentes involucrados.

“No tienen órdenes judiciales, no están persiguiendo criminales”, dijo Enríquez. “Van tras los jardineros, los que hacen tamales, la gente que lleva a sus hijos a la escuela. Tenemos que mostrarle al mundo que estamos siendo atacados”.

Villegas González dejó a dos hijos, una pareja y familiares extendidos “cuyas vidas han quedado permanentemente destrozadas”, según la queja.

“Sus hijos crecerán sin un padre. ¿Se puede imaginar lo traumático que es eso para un niño?”, dijo Enríquez. “Veías a tu papá todas las mañanas, te llevaba a la escuela, y en tres segundos te lo arrebataron”.

El Concilio Comunitario de La Villita no ha recibido respuesta a su queja, dijo Enríquez, pero planea realizar manifestaciones semanales frente a la sede del FBI en Chicago hasta que la muerte sea investigada formalmente. En medio del creciente temor por el aumento de la aplicación de leyes migratorias federales esta primavera, el Consejo también está organizando talleres comunitarios, capacitando a patrullas vecinales y brindando entrenamiento médico.

“Si no hacemos nada, van a pensar que está bien matar a personas morenas”, dijo. “Estamos tratando de prevenir esas muertes. Necesitamos que rindan cuentas por sus acciones contra comunidades afroamericanas y morenas”.

