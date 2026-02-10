Aída Flores promete luchar contra el desplazamiento y los altos impuestos en Pilsen

Aída Flores, una educadora y líder cívica, lanzó su candidatura para concejal del Distrito 25 el pasado 4 de febrero.

Flores se postuló a ese puesto luego de que el concejal Byron Sigcho-López lanzó su campaña para ocupar el escaño por el Cuarto Distrito Congresional de Illinois que deja vacante el congresista Jesús ‘Chuy’ García.

Flores es una educadora pública, tiene una licenciatura de la Universidad Georgetown, una maestría de la Universidad National Louis y otra maestría en educación de la Universidad Harvard.

Con raíces en Pilsen, en donde nació y se crio de padres inmigrantes, Flores, de 40 años, contestó preguntas de La Raza para que nuestros lectores conozcan más a fondo su perfil y su plataforma.

¿Cuál es afiliación política? ¿Es del Partido Demócrata?

Sí, soy del Partido Demócrata.

¿Luchará usted contra los altos impuestos a la propiedad en Pilsen?

Sí, abogaré junto a nuestra comunidad en todos los niveles de gobierno para exigir transparencia y justicia en las evaluaciones de impuestos, asegurar que las exenciones se otorguen automáticamente y desarrollar programas de apoyo que ayuden a las familias a conservar sus hogares.

¿Qué piensa hacer usted, si gana la contienda, contra el desplazamiento en el Distrito 25?

El desplazamiento no se combate con discursos, se combate con acciones claras y con la comunidad al centro. Mi prioridad será fortalecer la voz de los vecinos para que el desarrollo no nos desplace. Trabajaré para construir y preservar viviendas verdaderamente asequibles, empezando por hacer realidad proyectos como el de 18 y Peoria, pensados para que las familias del barrio puedan quedarse en su comunidad.

También nos enfocaremos en proteger a los renteros, asegurándonos de que se cumplan y se hagan valer las pólizas que ya existen contra abusos, aumentos injustos y desalojos.

Al mismo tiempo, apoyaremos a los propietarios de edificios de 2 a 4 unidades, ayudándoles con mantenimiento y recursos para que puedan conservar rentas accesibles sin verse obligados a vender o subir las rentas.

Finalmente, trabajaremos con el concilio para que los espacios existentes en nuestras casas como sótanos o unidades adicionales puedan regularizarse y usarse legalmente como vivienda, creando más opciones sin expulsar a nadie.

Mi compromiso es simple: que las familias mexicanas no tengan que irse para que el barrio “progrese”. El progreso verdadero es cuando nuestra gente puede quedarse, crecer y prosperar aquí mismo.

¿Cuál es su trabajo actual? ¿En qué se desempeña?

En mi carrera profesional me he dedicado a la enseñanza de niños y jóvenes, como maestra y como administradora en escuelas públicas elementales y secundarias. Actualmente soy subdirectora en una escuela comunitaria y primaria de CPS, donde trabajo todos los días para apoyar a estudiantes, familias y maestros. Además, en esa misma escuela estudia mi hijo de 11 años, lo que refuerza aún más mi compromiso con la educación pública y con el bienestar de nuestra comunidad.

