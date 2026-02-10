Controversia por comentario a favor de ICE causa la renuncia de un maestro en West Chicago

Un maestro de West Chicago renunció a su trabajo después de dos semanas de controversia por haber publicado en redes sociales un comentario diciendo en inglés “Go ICE”, el cual es el equivalente de “Vamos ICE” y tal vez también “Adelante ICE”.

La Junta de Educación del Distrito 33 en West Chicago aceptó la renuncia del maestro, que no fue identificado por nombre en la reunión regular del 5 de febrero.

El incidente del comentario surgió el 22 de enero después de que miembros de la comunidad se dieron cuenta de su publicación.

A raíz de las redadas en el área de Chicago bajo la ‘Operación Midway Blitz’ diferentes comunidades suburbanas como West Chicago y otras han protestado y algunos gobiernos locales han tomado medidas para no permitir a agentes de ICE usar espacios propiedad de los municipios para efectuar sus redadas.

Al momento de ser identificado como maestro y como la persona que publicó el comentario “Go ICE”, el maestro intentó renunciar de inmediato pero la Junta de Educación solamente lo suspendió.

Sin embargo, a causa del malestar de la comunidad por, al parecer, ser partidario de las redadas, el maestro entregó su renuncia el 5 de febrero.

En una junta regular previa del Distrito Escolar 33, varios padres y miembros de la comunidad hablaron en protesta por el controversial comentario.

Algunos padres hablaron a favor de la seguridad de los estudiantes y de tener un clima propicio para el aprendizaje, no para infundir temor a las comunidades.

“Las escuelas deben ser lugares donde cada estudiante se sienta seguro, respetado y apoyado”, dijo Néstor Ruiz, jefe de personal interino de la senadora estatal Karina Villa, de West Chicago. “Ese sentido de seguridad depende de la confianza”.

Tanta fue la indignación de los miembros de la comunidad, muchos de ellos hispanos, que ellos recolectaron 550 firmas para expresar a la Junta de Educación local su preocupación sobre la seguridad de los estudiantes.

Rita Balgeman, presidenta de la Junta de Educación de West Chicago, dijo que el distrito ahora se enfocará en restaurar el enfoque, estabilidad y condiciones seguras para la enseñanza y el aprendizaje en todo el Distrito 33.

Cuando los residentes de West Chicago entregaron las peticiones en protesta por el controversial comentario, ellos apuntaron que dicho comentario de apoyo a ICE era “inapropiado y no adecuado para un educador”.

José Luis Gutiérrez, el director de Casa Michoacán DuPage, dijo a La Raza que ellos y la comunidad han estado manifestándose desde el inicio de esta controversia.

“El maestro tiene el derecho a manifestar su propia opinión, pero los padres apuntan que los estudiantes merecen respeto y dignidad también, y seguridad, ya que algunos son también indocumentados”, dijo Gutiérrez.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.