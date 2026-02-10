Exigen en Pilsen la liberación del joven Federico Alcantar, detenido por ICE

Tras la muerte de sus padres, Federico Alcantar, de 22 años, trajo a sus dos hermanos menores de México a Estados Unidos, convirtiéndose de la noche a la mañana en su único tutor legal.

Ahora, después de haber sido arrestado por agentes de inmigración en octubre y de permanecer detenido por ICE durante meses, su familia teme no volver a verlo.

Manifestantes se reunieron la mañana del sábado 7 de febrero en la Iglesia Católica St. Pius, en Pilsen, para exigir la liberación inmediata de Alcantar. Funcionarios electos se unieron a activistas comunitarios y a la familia de Alcantar, mientras decenas de asistentes sostenían pancartas exigiendo su libertad y el fin de las deportaciones.

“Estamos aquí hoy porque alguien a quien amamos falta en su familia”, dijo Jocelyn Aranda-Ortiz, organizadora de defensa contra la deportación del Proyecto Resurrección. “Federico tiene 22 años. Es un hermano, un cuidador, un tutor y un joven que dio un paso al frente cuando su familia más lo necesitaba”.

Los hermanos menores de Alcantar, Diego y Rosa, perdieron a su madre a causa del cáncer. Poco después, su padre fue asesinado a tiros mientras recogía a Diego de la escuela, según Edith Rivera Courington, una educadora que ha trabajado con la familia durante años.

“Para cuando los conocí, ya habían soportado más pérdidas de las que la mayoría de los adultos vive en toda una vida”, dijo Rivera Courington. “A su lado estaba Federico, con apenas 19 años, de repente cargando con un rol que ningún adolescente debería tener que asumir solo. De la noche a la mañana, se convirtió en todo: su padre, su protector, su proveedor”.

En octubre, Alcantar fue obligado a salir de su automóvil a punta de pistola por agentes de inmigración durante una parada de tránsito, mientras buscaban a otra persona, según Katherine Greenslade, directora de la Clínica Legal de Justicia para Inmigrantes de Proyecto Resurrección. Desde entonces, Alcantar ha permanecido detenido en un centro de detención en Missouri. Su audiencia de asilo está programada para el 19 de febrero.

“Este caso comenzó con una violación de los derechos de Federico”, dijo Greenslade.

Líderes y residentes de Pilsen exigieron la liberación de Federico Alcantar, detenido por ICE en octubre de 2025. (Cortesía Proyecto Resurrección) Crédito: Cortesía

A pesar de que un tribunal federal de distrito concedió un hábeas corpus. una resolución que normalmente permite la liberación de la detención, un juez de inmigración le negó la fianza, explicó Greenslade. Alcantar no tiene antecedentes penales y se le negó la libertad condicional por razones humanitarias, a pesar de claras consideraciones humanitarias, añadió.

“En circunstancias normales, habría salido bajo fianza pocas semanas después de su detención”, dijo Greenslade. “En cambio, nuestro gobierno está gastando cantidades increíbles de tiempo y dinero para impedir que un joven vaya a trabajar y mantenga a sus hermanos. Todo esto es por diseño: para causar dolor, desestabilizar comunidades y aumentar las cifras de detención”.

Gilberto, el mejor amigo de Alcantar desde hace más de nueve años, habló sobre su carácter, describiéndolo como una persona amable y profundamente dedicada a su familia. Gilberto, quien no proporcionó su apellido, dijo que eligió a Alcantar como padrino de su hijo y que su hijo no será bautizado sin que Alcantar esté presente.

“Esta detención no solo ha afectado a Federico, ha afectado a todos los que lo amamos”, dijo Gilberto. “Es injusto que sus hermanos tengan que crecer sin la persona que siempre ha estado para ellos. Federico pertenece a su familia”.

El congresista federal Jesús ‘Chuy’ García estuvo entre los funcionarios electos que asistieron a la vigilia. García condenó las prácticas de control migratorio de la administración y pidió cambios estructurales en el sistema de inmigración.

“Estoy aquí de parte de Rosa y de Diego, porque ellos son los que necesitan a su hermano mayor para que los cuide”, dijo García. “Uno mi voz a la de todos ustedes… para defender, proteger y abogar porque las leyes se cambien y haya justicia para todos los inmigrantes”.

Además, mientras el senador Dick Durbin y el congresista Bill Foster hablaban sobre las discusiones en curso en el Senado en torno al presupuesto del Departamento de Seguridad Interior (DHS), algunos asistentes en la multitud exigieron la eliminación de fondos para ICE.

Más tarde, Aranda-Ortiz instó a los asistentes a firmar la petición de Alcantar, que ya ha reunido más de 1,700 firmas, y a seguir compartiendo su historia. También pidió a los funcionarios electos que hablaron que se dirigieran a la familia de Alcantar y declararan públicamente su apoyo. Uno por uno, en inglés y en español, respondieron: “Sí”.

“Federico no tiene tiempo para esperar. Sus hermanos no tienen tiempo para esperar”, dijo Mariela, amiga de la familia de Alcantar. “Necesitamos que estén con nosotros y que lo digan públicamente. Ayuden a traer a Federico a casa ahora”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.