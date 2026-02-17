Jesse Jackson, icónico campeón de los derechos civiles en Estados Unidos, falleció en Chicago

El icónico y controversial líder afroamericano, el reverendo Jesse Jackson, cuya carrera abarcó más de seis décadas luchando por los derechos civiles, falleció el martes 17 de febrero por la mañana en su residencia del sur de Chicago. Tenía 84 años.

Familiares de Jackson dijeron a los medios que el reconocido líder nacional murió en casa rodeado por sus seres queridos.

El famoso líder fue diagnosticado en 2017 con la enfermedad de Parkinson y luego en 2025 fue hospitalizado a causa de una rara enfermedad neurológica conocida como parálisis supranuclear progresiva.

En la década de 1960, Jackson luchó por los derechos civiles y contra la discriminación al lado del reverendo Martin Luther King Jr., quien encabezaba la organización la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur.

El entonces joven Jackson estuvo presente en el Motel Lorraine, en la ciudad de Memphis, Tennessee, el fatídico el 4 de abril de 1968 en que King fue allí asesinado.

Después de la muerte de King, Jesse Jackson asumió un mayor protagonismo en la dirigencia del Movimiento por los Derechos Civiles.

Jesse Jackson (segundo a la izquierda) con Martin Luther King (segundo a la derecha) en el balcón del Motel Lorraine, en Memphis, donde el día siguiente a que fue tomada esa foto King fue asesinado en 1968. Crédito: AP

A lo largo de los años, Jackson fundó la organización Rainbow PUSH Coalition y encabezó varias campañas para defender un gran número de causas.

Entre ellas estuvo el abogar por los pobres y lograr que la sociedad destine más recursos para los más necesitados.

También lucho por defender el derecho al voto de los afroamericanos y de los hispanos.

Jackson en varios puntos de su vida encabezó delegaciones para liberar a rehenes estadunidenses detenidos en otros países. Esto incluyó rehenes americanos en Siria, Irak y Yugoslavia.

Jackson fue una figura clave en atraer la atención mundial al grave problema del sistema de Apartheid en Sudáfrica, un sistema totalitario que mantenía a las razas separadas bajo la opresión de líderes de la minoría blanca de ese país.

En 1984 y 1988 Jackson compitió por obtener la nominación del Partido Demócrata a la Presidencia de Estados Unidos. No lo logró, pero sus campañas fueron influyentes.

Esto, sin duda, afirmó el camino para que Barack Obama, quien se había destacado como organizador social y luego senador estatal en el sur de la ciudad de Chicago, ganara la elección presidencial de noviembre de 2008.

A través de sus discursos alentadores a no claudicar en la lucha por la igualdad y la democracia para las minorías, Jackson usó un idioma poético para enviar su mensaje y ganarse los cerebros y los corazones de su público.

“Arriba con la esperanza, abajo con las drogas” fue una de sus varias consignas poéticas.

Otras fueron “Seré muy pobre, pero yo soy alguien” y “Puede que esté en el welfare [asistencia pública], pero yo soy alguien”.

Jackson asistió a la Universidad de Illinois y luego a la Universidad Estatal A&T de Carolina del Norte. Fue ordenado reverendo en 1968.

Jesse Jackson durante su campaña por la candidatura presidencial demócrata en 1988. Crédito: AP

Recuerdan la vida y legado de Jackson

Varios líderes hispanos recordaron la vida y el legado de este líder afroamericano que también inspiró a los hispanos.

“Era un líder muy solidario con nosotros los hispanos”, dijo sobre Jackson el líder migrante Carlos Arango.

Arango agregó que durante una visita en 1989 Jackson invitó al líder político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas a la reunión de Rainbow PUSH Coalition, en la que Cárdenas hablo.

Arango contó que una vez tradujo el discurso de Jackson cuando este asistió a una reunión en la Iglesia San Pío, en Pilsen.

Arango dijo que Jackson desde la década de 1980 apoyó la lucha contra las implicaciones discriminatorias en contra de los hispanos de la Ley Simpson-Rodino.

Y en otra ocasión, dijo Arango a La Raza, Jackson asistió a un evento a favor de los inmigrantes en la Plaza dedicada a Benito Juárez en la Avenida Michigan.

“Es una gran pérdida”, dijo el líder Artemio Arreola, quien trabaja con la Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR).

“Jackson fue un gran aliado de los inmigrantes”, afirmó Arreola y agregó que Jackson y su organización apoyaron las marchas de 2006 que derrotaron la antinmigrante propuesta de ley de Sensenbrenner.

Inclusive, dijo Arreola, el líder Jackson visitó la Casa Michoacán dos veces mientras las megamarchas se estaban gestando en el corazón del barrio Pilsen.

Jackson también apoyó la causa del joven Rigo Padilla, quien luchaba por los jóvenes indocumentados bajo el programa de DACA.

“Jackson vivió, nos dejó su legado, pero su memoria no se olvidará, muchos seguirán estudiando sus luchas”, dijo Arreola.

La líder Blanca Vargas, afiliada a la organización LULAC, dijo que ella conoció a Jackson en 1972 y que él la motivó a trabajar en el estado de Illinois por los derechos humanos.

“Nosotros siempre lo invitábamos a ser un orador en nuestra convención de LULAC”, dijo Vargas a La Raza.

Jackson, por igual, dijo ella, siempre los invitaba para que asistieran a sus reuniones semanales de la Coalición Rainbow PUSH en el sur de Chicago.

“Él luchó con nosotros y tenía un muy buen corazón por los latinos”, dijo Vargas, quien agregó que Jackson les hizo entender que la lucha por los derechos civiles es de toda la vida.

Los familiares sobrevivientes de este líder que fue controversial a veces pero siempre acertado en su defensa de las minorías son su esposa Jacqueline ‘Jackie’ Jackson, con quien se casó en 1962 y sus hijos Santita Jackson; Jesse Jackson Jr., exrepresentante federal por Illinois; Jonathan Luther Jackson, representante federal desde 2023; Yusef DuBois Jackson, abogado; Jacqueline Lavinia Jackson; y Ashley Jackson.

