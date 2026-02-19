Docentes de Illinois deben formarse sobre cambio climático para el próximo año escolar

Los docentes de Illinois deberán capacitarse sobre el cambio climático para el año escolar que iniciará en el segundo semestre de 2026. Esta actualización curricular responde a la ley de educación climática HB 4895, promulgada por el gobernador JB Pritzker, que entró en vigor en julio de 2025.

La ley establece que, para el ciclo escolar 2026-2027, cada escuela pública del estado debe incluir instrucción, estudio y discusión sobre los problemas y necesidades actuales en la conservación de los recursos naturales. Esto incluye, entre otros temas, la contaminación del aire y del agua, la reducción de desechos, el reciclaje, los efectos del uso excesivo de pesticidas, la preservación de áreas silvestres, la gestión forestal, la protección de la vida silvestre y el cuidado de los animales domésticos.

Asimismo, estipula que la enseñanza sobre el cambio climático no debe limitarse a identificar los impactos ambientales y ecológicos en los individuos y las comunidades, sino que debe cumplir con los estándares de aprendizaje estatales, según corresponda.

“La Junta Estatal de Educación, sujeta a la asignación de fondos, preparará y pondrá a disposición de los educadores recursos educativos multidisciplinarios y oportunidades de formación profesional para cumplir con estos requisitos”, agrega la normativa.

El Illinois Climate Education Hub creó una plataforma con información evaluada por científicos y revisada por profesores para apoyar a los docentes en la enseñanza sobre clima y sostenibilidad en todo el estado.

Recursos disponibles

El Illinois Climate Education Hub es un proyecto iniciado en 2023 por las organizaciones climáticas locales Climate Education for Illinois, Environmental Education Association of Illinois, Seven Generations Ahead y It’s Our Future.

Su biblioteca virtual ofrece más de 3,100 recursos didácticos para que los docentes se preparen o enseñen a sus alumnos. Incluyeron planes de lecciones, artículos web, videos, actividades de aula y al aire libre, gráficos, informes científicos, juegos, obras de arte, pódcast y hojas de trabajo.

Estos materiales están adaptados a los distintos grados y asignaturas del currículo académico, incluyendo ciencias de la computación, artes del lenguaje (inglés), salud, matemáticas, ciencias, estudios sociales, artes visuales y escénicas, e idiomas del mundo.

El contenido no se limita al ámbito nacional, sino que abarca regiones de África, Asia, el Caribe, Europa, Oriente Medio, América del Norte, Oceanía, zonas polares, y América del Sur y Central. Además, para apoyar a los educadores, la plataforma ofrece material de desarrollo profesional, guías explicativas sobre el cambio climático y orientación para administradores escolares.

Helen von den Steinen, de Climate Education for Illinois, declaró a medios de comunicación que este proyecto tiene un enfoque de justicia climática, con el objetivo primordial de asegurar que todos los estudiantes estén informados.