Líderes elogian a Jesse Jackson, luchador por la libertad, los derechos civiles y la justicia racial y económica

“Hemos perdido a un gigante”. Así se expresó Stacy Davis Gates, presidenta del Sindicato de Maestros de Chicago, ante el fallecimiento el martes 7 de febrero del reverendo Jesse Jackson, líder histórico de la lucha por los derechos civiles y cabeza de la organización Rainbow PUSH Coalition.

Gates añadió que Jackson, quien falleció a los 84 años, llevó hacia adelante el ‘Presupuesto de la Libertad’ del histórico líder A. Phillip Randolph y que Jackson, después, le heredó la plataforma progresista presidencial al senador Bernie Sanders para que continuara la lucha.

“Jackson nunca vaciló ante la verdad de que la democracia debe trabajar para todos nosotros”, dijo Gates.

De igual manera el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dijo estar devastado por la muerte de Jackson, a quien el calificó de ser su “mentor”.

“Yo estoy devastado al perder a mi mentor y amigo, el reverendo Jesse Jackson Sr.”, dijo el alcalde Johnson. “Mi corazón y mis rezos están con su devota familia: su esposa Jacqueline, sus hijos Santita, Jesse Jr., Jonathan, Yusef y Jackie; y su hija Ashley Jackson y sus queridos nietos”.

Johnson dijo que su amistad con el icónico líder por los derechos civiles “tuvo un hondo impacto en mi vida”.

“Nosotros lo honramos a él y a su legado, ganado a pulso, como luchador por la libertad, filósofo y pastor leal de su familia y comunidad aquí en Chicago”, dijo el alcalde Johnson.

“Yo estoy personalmente agradecido con el reverendo Jackson y su familia por haberme abrazado a mí y a nuestra ciudad con su sabiduría y guía”, agregó Johnson. “Su amistad, sus consejos y sus rezos tuvieron un hondo impacto en mi familia”.

Líderes de la Liga de Ciudadanos Unidos Latinoamericanos (LULAC), la organización hispana más grande en todo el país, también calificaron a Jackson como “un gigante del movimiento por los derechos civiles”.

También lo llamaron “un campeón por la justicia, la unidad y la igualdad para todos”.

“Hoy hemos perdido no solo a un líder histórico por los derechos civiles, sino a un hermano en el movimiento”, dijo Román Palomares, presidente nacional de LULAC.

“El reverendo Jesse Jackson caminó a nuestro lado y se mantuvo firme al lado de la comunidad latina cuando importó más; él creía que la justicia es indivisible, que cuando a una comunidad se le niega la dignidad, todos nosotros perdemos. Lamentamos su partida fuertemente y nos comprometemos al trabajo que él nunca abandonó”.

Palomares agregó que Jackson apoyó a los líderes Latinos del país en muchas de sus causas a lo largo de los años.

Entre las muchas luchas que el líder Jackson apoyó figura el boicot contra las uvas de la Unión de Campesinos de Cesar Chávez y también la lucha por sacar a las fuerzas armadas de EEUU de la isla de Vieques, Puerto Rico.

“Él nos enseñó con su ejemplo que cuando las comunidades de color están de pie y unidas, cuando entrelazamos brazos, nosotros nos hacemos más fuertes, más efectivos y más hábiles de cambiar la historia”, dijo Juan Proado, jefe ejecutivo de la mesa directiva de LULAC.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, coincidió en que “hemos perdido a un gigante”. Pritzker dijo que “el reverendo Jesse Jackson dedicó su vida en el frente del movimiento de los derechos civiles, rompiendo barreras, inspirando a generaciones y manteniendo viva la esperanza”.

Gavin Newsom, gobernador de California, también lamentó y honró la memoria de Jackson.

“Mi esposa Jen y yo lamentamos la pérdida de uno de los campeones más grandes por los derechos civiles, el reverendo Jesse Jackson. Sus huellas están en cada movimiento por los derechos civiles en la historia moderna, tanto como líder y como apoyador, brindando su fuerza y su espíritu a comunidades alrededor del país”, dijo Newsom.

