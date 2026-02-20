La Corte Suprema declara ilegales los aranceles comerciales de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos declaró este viernes 20 de febrero que el ejecutivo estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gran parte de sus gravámenes a los socios comerciales del país, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario.

Con una mayoría clara de 6-3, la Corte Suprema dominada por conservadores le sirvió al republicano uno de los primeros grandes reveses de su segundo mandato, un giro en la tendencia hasta ahora favorable al mandatario en otros temas clave de su agenda.

Desde el comienzo de su mandato en 2025, Trump ha usado la aplicación de aranceles, en ocasiones en grandes porcentajes, para impulsar no solo su política comercial sino también como forma de presión para que otros países, entre ellos México, Canadá, los miembros de la Unión Europea, China, India y Corea por solo mencionar algunos, se plegaran a exigencias políticas, de seguridad y combate al narcotráfico e incluso de índole ideológico.

Por ejemplo, el llamado ‘Día de la Liberación’, el 2 de abril de 2025, Trump impuso un amplio paquete de aranceles a decenas de países. Y ha también impuesto, o amenazado con imponer, aranceles adicionales a México y Canadá, países con los que Estados Unidos ya tiene un tratado de libre comercio, actualmente en proceso de negociación para su renovación.

En representación de la mayoría de la Corte Suprema, el presidente del Tribunal, John Roberts, indicó que el ejecutivo no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial.

En su fallo, la Corte Suprema considera que el uso de esta legislación por Trump supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos.

Las voces del disenso fueron las de los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores del Supremo.

En su opinión, los tres jueces consideran que no se debe limitar al presidente en estas cuestiones pues consideran que la IEEPA puede usarse en temas de política exterior, lo cual aplica en este caso.

Esta decisión en contra de los poderes de Trump para declarar aranceles no impide que el republicano imponga gravámenes bajo otras leyes.

Funcionarios de la Administración ya han dicho que esperan mantener el marco arancelario del presidente con otros basamentos legales, auque no está claro si aquellos importadores que han pagado por los altos aranceles impuestos por la Administración podrán solicitar y recibir reembolsos, equivalentes a decenas de miles de millones de dólares.

Trump ha insistido en que sería “muy decepcionante” que la Corte Suprema considerara ilegal la implementación de gran parte de los aranceles que según él, son la clave del éxito económico que está cosechando su Administración y para presionar en materia de política exterior a otras naciones.

También ha reconocido que sería “prácticamente imposible” devolver los cantidades cobradas a los importadores.

El pasado agosto, tras una demanda de dos pequeñas empresas importadoras, una corte de apelaciones del Circuito Federal estimó que Trump no tenía derecho a imponer los llamados “aranceles recíprocos”, que oscilan entre el 50% que pagan Brasil y la India y la base mínima del 10 % que soportan el Reino Unido o la mayoría de países de Latinoamérica.

La Corte Suprema estimó que tampoco tenía autoridad para implementar el gravamen del 25% impuesto a algunos productos de Canadá, China y México por lo que, Washington considera, esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a Estados Unidos.

Sin embargo, evitó congelar la aplicación de aranceles para dar tiempo a que el ejecutivo federal llevara la causa a la Corte Suprema.