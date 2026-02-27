Exenciones: cómo propietarios y adultos mayores pueden ahorrar en impuesto predial

Los impuestos a la propiedad pueden representar una carga económica, pero las exenciones ayudan a reducir ese costo y pueden generar ahorros importantes para los propietarios. Existen tres exenciones que benefician a la mayor cantidad de personas en el Condado Cook.

Estas son la Exención para propietarios de vivienda, la Exención para vivienda de adultos mayores y la Exención de congelamiento para adultos mayores. La Tesorería del Condado Cook ayuda a los residentes a solicitar estas exenciones para reducir el monto de su factura del impuesto predial.

El primer paso es verificar qué exenciones está recibiendo. Visite cookcountytreasurer.com y haga clic en el recuadro morado que dice “Descripción general de sus impuestos sobre la propiedad”. Busque su propiedad usando su dirección o el número de identificación de la propiedad de 14 dígitos (PIN).

Desplácese hacia abajo y verá una tabla con sus exenciones. Si aparece la palabra “No”, como se muestra en la tabla, es posible que esté dejando pasar un ahorro significativo.

Exención para propietarios de vivienda

Es la exención más utilizada y la mayoría de los propietarios califican. Reduce los impuestos para quienes ocupan su vivienda como residencia principal durante al menos un año. Quienes solicitan por primera vez deben haber vivido en la propiedad desde el 1 de enero del año fiscal correspondiente. La exención se renueva automáticamente cada año, a menos que la propiedad sea vendida.

Exención para vivienda de adultos mayores

Los propietarios que solicitan esta exención por primera vez califican si tienen 65 años o más y son dueños y ocupan la vivienda como su residencia principal. En el caso de un matrimonio que sea copropietario, califican cuando el miembro de mayor edad cumple 65 años. Para recibir esta exención, el solicitante debe haber sido propietario y haber vivido en la propiedad desde el 1 de enero y haber tenido al menos 65 años durante el año fiscal correspondiente.

Exención de congelamiento para adultos mayores

Para calificar, los solicitantes deben cumplir con requisitos de edad e ingresos. Pueden acceder adultos mayores de 65 años o más con un ingreso familiar anual de $75,000 o menos. Deben haber sido propietarios y haber ocupado la vivienda desde el 1 de enero del año fiscal correspondiente. Esta exención “congela” el valor catastral igualado (EAV) de la propiedad en el año en que el adulto mayor califica, protegiéndolo de aumentos en los impuestos derivados del incremento del valor catastral. A diferencia de otras exenciones, esta debe solicitarse cada año, ya que los niveles de ingreso pueden cambiar.

Cómo solicitar exenciones y reembolsos

Puede solicitar estas exenciones en línea en cookcountytreasurer.com, donde puede buscar su información o la de otra persona, como un padre o madre. Verifique que esté recibiendo todas las exenciones a las que tiene derecho y solicite aquellas que no se le hayan aplicado. Recuerde que puede solicitar exenciones no recibidas hasta por cuatro años anteriores.

No deje pasar estos beneficios fiscales. Los propietarios y adultos mayores que califican pueden ahorrar cientos o incluso miles de dólares al año. Visite el sitio web de la Tesorería del Condado Cook y comience hoy mismo el proceso de solicitud para reducir su carga financiera.Top of Form

-Maria Pappas es la tesorera del Condado Cook