Cinco candidatos buscan el escaño que deja vacante Jesús ‘Chuy’ García

La decisión del congresista Jesús ‘Chuy’ García de retirarse, por razones familiares y de salud, de su escaño como congresista del Distrito 4 de Illinois, ubicado en el suroeste del área metropolitana de Chicago (incluyendo también a Cicero y Berwyn), causó conmoción, pero ahora ya hay cinco candidatos a en contienda por ese puesto.

La elección primaria en Illinois será el próximo 17 de marzo de 2026. En ella, los partidos decidirán quién será su candidato en la elección general del 3 de noviembre de 2026.

En el caso del Distrito 4, solo se presenta en la elección primaria del 17 de marzo una candidatura para definir quién será por el Partido Demócrata y una por el Partido Republicano, por lo que la decisión final de quién ocupará el escaño que ‘Chuy’ García deja vacante se decidirá el 3 de noviembre.

Los cinco candidatos, hasta el momento, son: Patty García, Byron Sigcho-López, Lupe Castillo, Mayra Macías y Ed Hershey.

Patty García (sin parentesco) es la jefa de personal del congresista Jesús ‘Chuy’ García y compite en la primaria del Partido Demócrata por la candidatura de ese partido.

Ella tiene un doctorado en Política Educacional de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y apunta que tiene 15 años de experiencia trabajando para los inmigrantes y sus familias de clase trabajadora en el país.

Ella ingresó a trabajar con el congresista García hace siete años y está alineada al Partido Demócrata.

Entre los temas que ella resalta en su página web de campaña está bajar los costos y subir los salarios; abogar por trabajos sindicalizados y no dar privilegios a las corporaciones; defender la salud como un derecho; subsidiar plenamente a la educación pública; y luchar por la democracia y los derechos.

Byron Sigcho-López, actual concejal del distrito 25 de la ciudad, ha dicho que competirá como independiente. Es miembro de la organización Socialistas Democráticos de América.

Sigcho-López, de 42 años y originario de Ecuador, ganó una contienda para reemplazar al entonces concejal Danny Solís en 2019. Tiene una licenciatura de la Universidad Cumberland, en Lévano, Tennessee, y tiene una maestría en negocios de la Universidad de Illinois en Chicago.

Este candidato promete hacerles frente a las controversiales políticas de Donald Trump y luchar por los derechos constitucionales, trabajar para lograr vivienda y salud para todos, y ampliar la atención a los veteranos, entre otros temas.

Mayra Macías está postulándose como independiente y ha sido directora ejecutiva de la organización Latino Victory Project.

Ella nació y creció en el Barrio de Las Empacadoras y de padres inmigrantes de origen mexicano.

Fue organizadora con la campaña de Barack Obama, es graduada de la Universidad Yale y, ante el torrente de redadas, ella quiere defender y abogar por los inmigrantes.

Lupe Castillo se postula en la primaria del Partido Republicano. Nacida en San Antonio, Texas, recibió un título de asociada de la Washburne Community Trade School en 2000. Ella ha trabajado como chef y también en la industria farmacéutica.

Ed Hershey es miembro del Partido de la Clase Obrera. Es maestro de secundaria (high school) en el barrio West Englewood y ha competido previamente por el puesto de concejal del Distrito 25 y por el escaño de congresista.

En el estado de Illinois, la tierra de Lincoln, hay 17 distritos cogresionales que envían cada uno a un representante a Washington, D.C.

El Cuarto Distrito Congresional de Illinois, cuyo escaño dejará vacante Jesús ‘Chuy’ García, abarca el suroeste de la ciudad de Chicago e incluye a las comunidades de Ashburn, Brighton Park, Clearing, Gage Park, McKinley Park, Garfield Ridge, Pilsen, Barrio de las Empacadoras, South Lawndale (La Villita), West Elsdon y West Lawn además de municipios de Cicero, Berwyn, Burbank, Riverside, Hinsdale, Melrose Park y Elmhurst.

La elección primaria será el 17 de marzo del 2026 y los precintos abrirán de 6 am a 7 pm.

La elección general será el 3 de noviembre del mismo año de 2026.

