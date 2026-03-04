Reforma electoral en México propone facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero

Bajo la propuesta de reforma electoral que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este miércoles 4 de marzo al Congreso mexicano, los mexicanos que radican en el extranjero tendrán el derecho a elegir a un total de ocho diputados migrantes para que los representen en el legislativo federal mexicano.

Laura García, asistente de la diputada migrante Roselia Suárez, de Chicago, dijo a La Raza que los candidatos a estos ocho puestos saldrán de los inmigrantes mexicanos que viven en el extranjero y serán electos por el voto de estos, en particular en Estados Unidos.

Solo los inmigrantes registrados para votar podrían sufragar en dichas elecciones. Los votantes mexicanos que radican en México no podrían votar o participar en la elección de estos ocho diputados migrantes, informo García. La reforma propone que para optar a ser diputado migrante se debe comprobar una residencia de al menos tres años en el extranjero.

La presidenta Sheinbaum planteó en la reforma presentada al Congreso que los mexicanos en el exterior solo tendrían que registrarse para votar una vez y obtener su credencial de elector, a fin de que se les facilite el proceso de votar.

Los ocho candidatos a diputados migrantes pueden ser por partido, dijo Sheinbaum.

La propuesta de reforma electoral aborda 10 puntos clave.

Son diez puntos que contemplan mayor fiscalización, voto en el extranjero; reducción de los tiempos de radio y TV de 48 a 35 minutos diarios; regulación del uso de la inteligencia artificial; cómputos distritales; no nepotismo y la ya muy establecida no reelección

La reforma electoral, ante todo, busca eliminar las listas plurinominales cerradas decididas por los partidos, reducir el gasto y tener mayor democracia participativa en el país al impulsar las figuras del plebiscito y la consulta ciudadana.

Los diputados plurinominales, para aclarar al lector, son 200 legisladores (de un total de 500) que actualmente son elegidos por el principio de representación proporcional, no por el voto directo en un distrito. Hasta ahora, quienes ocupan esos escaños plurinominales eran seleccionados por los propios partidos, sin que fuera necesario para ser electo hacer campaña o recibir el voto de modo directo.

Bajo la propuesta de reforma electoral de Sheinbaum se mantienen los diputados plurinominales, pero los candidatos deberán buscar y ganar el voto para ser electos. Las listas de plurinominales ya no serían decididas por las cúpulas de los partidos sino que se integrarán en función de la cantidad de votos que los candidatos reciban.

“Es algo muy racional: quien quiera ser diputado, que se vaya a buscar su voto, que quien quiera ser senador, se vaya a buscar su voto, que quien quiera ser regidor, se vaya a buscar su voto y que se presente ante la gente”, dijo Sheinbaum en un comunicado de prensa.

La propuesta elimina los senadores plurinominales y reduce el número de escaños de 128 a 96, que incluyen los dos candidatos ganadores por cada una de las 32 entidades mexicanas y el candidato de la primera minoría en cada estado.

“Yo como presidenta estoy obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas, sino pues estaría negando nuestro origen, lo que somos. Yo estoy obligada a hacerlo, para mí es un asunto de principios, que no cuesten tanto las elecciones, que no haya estas listas de cúpulas de partidos, eso no lo quiere la gente. Estoy obligada a enviarlo”, dijo Sheinbaum.

Señaló que la reforma es un cambio de fondo que da respuesta a la demanda popular de reducir el exceso de los gastos en elecciones, además de que se equipare el salario de las diputaciones locales y que disminuya el gasto del Senado de la República, para que esos recursos sean etiquetados para salud, educación o para programas para el bienestar. Y agregó que en esta reforma también se contempla mayor democracia participativa para darle más poder al pueblo.

“Nosotros la vamos a enviar, es un compromiso de la presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar bien, quien quiera mantener el privilegio de las listas pues también la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político. Este es un compromiso que hice yo de los 100 puntos,” agregó la presidenta Sheinbaum.

Si bien el partido Morena, de la presidenta Sheinbaum, tiene mayoría en el Congreso, para lograr la aprobación de esta reforma electoral, que requiere modificaciones constitucionales, es necesario una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras legislativas, Para ello Morena requiere el apoyo de otros partidos que le han sido afines, como el Partido del Trabajo y el Partido Verde, pero que han expresado oposición a algunos puntos de la reforma, en especial el cambio en la elección de diputados plurinominales.

Por ello, aunque cuenta con el apoyo de la mayoría de Morena, no es seguro que esta reforma electoral será aprobada.

Los 10 puntos de la propuesta de reforma electoral consisten en:

1. Integración del Congreso de la Unión: La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes, todos por votación directa. De ellos, 300 electos por mayoría relativa y 200 diputaciones de representación proporcional pero electos de una manera diferente. De las 200 diputaciones, 97 serán para candidatos que no resultaron ganadores pero obtuvieron los mejores resultados de su partido, 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, y 8 reservados para ser electos por los mexicanos en el extranjero. La Cámara de Senadores se integrará por 96 senadurías: 64 son por mayoría relativa y 32 de primera minoría.

2. Reducción del gasto: Se proponen un decremento del 25% al gasto de los partidos y disminuciones a los recursos del Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, organismos electorales locales y tribunales electorales. También se reducen los bonos y sueldos a consejeros y altos mandos del INE en apego al artículo 127 de la Constitución, que estipula que nadie puede ganar más que la presidenta.

3. Mayor fiscalización: El INE tendrá acceso oportuno a las operaciones financieras de partidos y

personas candidatas. Se prohíben aportaciones en efectivo. Los recursos se manejarán dentro del sistema financiero y se hará uso de tecnologías en la fiscalización.

4. Voto en el extranjero: Se facilita el voto a la diputación migrante para los mexicanos que residen en el extranjero.

5. Tiempos de radio y televisión: Se reducen los tiempos oficiales de radio y televisión para los partidos políticos de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.

6. Inteligencia artificial (IA): Regulación del uso de IA y prohibición de bots y otros mecanismos

artificiales en las redes sociales, esto en relación con las elecciones.

7. Cómputos Distritales: iniciarán al término de la jornada electoral.

8. Democracia participativa: Fortalecer los mecanismos de democracia directa y participativa con la incorporación de figuras como el referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato. Ampliar la Democracia Participativa a estados y municipios. Se permitirá el uso de tecnologías, como el voto electrónico en estos instrumentos.

9. No Nepotismo: Reitera lo aprobado en la Constitución: los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares (cónyuges, hijos, hermanos).

10. No reelección: Se prohíbe la reelección consecutiva (inmediata) en todos los cargos de elección popular a partir de 2030.

Pablo Gómez, el presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, informó que se realizaron 63 audiencias públicas en 31 estados, en siete de Estados Unidos, 24 en la Ciudad de México, más una audiencia migrante. Se recibieron 1,357 propuestas y participaron en la consulta 181 expertos electorales. Explicó que la iniciativa tiene como objetivo transitar hacia un modelo en el que la pluralidad política sea una expresión directa de la voluntad del pueblo.

Toca ahora esperar la decisión del Congreso mexicano sobre esta reforma.

