El enorme valor de que los latinos vean su identidad y cultura incluidas en los museos

El Museo de Arte Contemporáneo de Chicago (mcachicago.org) está profundizando sus esfuerzos para conectar con la comunidad latina de la ciudad y destacar la identidad y la cultura de la población hispanohablantes. Y ese trabajo incluye pero va más allá de simplemente traducir los textos descriptivos de las obras en sus paredes. Todo en el contexto de que una comunidad con una cultura fuerte, respetada y representada equitativamente es más capaz de ejercer sus derechos y participar en la vida cívica.

Manuel Venegas, director de relaciones con los medios del museo, habló recientemente en “Es Martes de Decisiones”, un programa en español dedicado a discutir sobre temas cívicos producido el grupo Latino Local News Collaborative (LLNC), una coalición de medios hiperlocales en español, entre ellos La Raza de Chicago, Philatinos y 2PuntosPlatform de Filadelfia y La Esquina TX de Houston.

Venegas explicó que el museo ha estado ampliando intencionalmente su programación bilingüe, fortaleciendo alianzas con organizaciones comunitarias y destacando a artistas cuya obra dialoga directamente con las experiencias latinas.

Aproximadamente el 30% de la población de Chicago es latina, señaló Venegas, y añadió que este es un sector demográfico al que el museo ha estado trabajando de manera más intencional para servir.

“Lo que intentamos es crear diferentes actividades, ya sea exposiciones, programas familiares, mesas redondas o colaboraciones estratégicas con diferentes medios para poder hacer accesible esta información a los hispanohablantes y a sus familias”, dijo.

Uno de los pilares del trabajo comunitario del museo es su colaboración de larga trayectoria con el Consulado de México en Chicago. A través de esa alianza, explicó Venegas, el MCA ha organizado, por ejemplo, celebraciones del Día de Reyes para niños, ofreciendo comida, recursos comunitarios y actividades artísticas relacionadas con el significado cultural de la festividad en América Latina.

Venegas señaló que la alianza con el consulado fue una decisión deliberada y una manera de generar confianza con comunidades que quizá no se sentirían bienvenidas al cruzar las puertas del museo.

“Si por nuestro canal de museo la gente no llega o no llegamos a ellos, con el canal del consulado vamos a llegar”, dijo.

El museo también se ha asociado con el Festival Sueños, uno de los festivales de música latina más grandes del país, colaborando con la artista del South Side Esperanza Rosas para diseñar la camiseta oficial del evento. El diseño estuvo arraigado en su identidad cultural y alineado con la misión del museo de apoyar a artistas locales.

Según Venegas, esta colaboración forma parte de un esfuerzo más amplio para atraer a públicos más jóvenes, en particular a personas entre 21 y 28 años que escuchan música latina y que tradicionalmente no suelen vincularse con los espacios museísticos.

El programa ‘Días de la Familia’ del museo, que se realiza el segundo sábado de cada mes de octubre a mayo, atrae entre 500 y 800 visitantes por evento, indicó Venegas. El programa colabora con artistas bilingües y latinos de distintos vecindarios de Chicago para crear actividades educativas y artísticas relacionadas con las exposiciones actuales.

Recientemente, la programación del Día de la Familia estuvo inspirada en la exposición de Yoko Ono. En abril, una nueva exposición titulada ‘Dancing the Revolution: From Dancehall to Reggaeton’ (‘Bailando la revolución: del salón de baile al reggeatón’ analizará la importancia artística, social y económica del reguetón y de la música tradicional latinoamericana. El museo ya está trabajando con el Consulado de México, con otras instituciones y con artistas bilingües en la programación familiar correspondiente, dijo Venegas.

Al ser consultado sobre lo que significa para los visitantes latinos, en particular los inmigrantes de primera, segunda y tercera generación, ver su cultura reflejada en una institución cultural de gran prestigio, Venegas afirmó que la representación es el corazón de todo lo que el museo intenta hacer.

“Quiero estar seguro de que cuando la gente, especialmente los latinos, especialmente de primera, segunda, tercera generación, sus familias visiten el museo, se puedan ver reflejados en lo que hay”, dijo. “Puedan ver que sus propias historias, su identidad, es reflejada ahí”.

Venegas también destacó una exposición pasada titulada ‘Entre horizontes’, que examinó el activismo social puertorriqueño tanto en Chicago como en Puerto Rico. El proyecto implicó trabajar directamente con la comunidad boricua de Chicago en distintos vecindarios, edades y contextos.

“Fue una conversación muy honesta entre el museo y las comunidades, reflejando sus tradiciones, quiénes son y cómo ellos mismos sienten Chicago, que es su casa”, dijo.

Actualmente en exhibición, una muestra curada por el artista méxicoamericano Pablo Helguera fue establecida luego en diálogo con un grupo diverso de habitantes de Chicago. En ella, las obras de la colección del Museo implicaron conversaciones que exploraron, entre otros temas, la pertenencia a un país, a un grupo social y a un lugar de origen. Venegas señaló que la muestra resuena profundamente con comunidades inmigrantes que navegan identidades duales.

“Cuando ya llevas mucho tiempo en un lugar y vuelves a tu lugar de origen, es este conflicto interno: ¿de dónde procedes”? dijo. “Entonces, creo que esto está directamente relacionado con la inmigración, con la acción de emigrar”.

Aun así, Venegas reconoció que las instituciones culturales todavía tienen más trabajo por hacer. Hizo un llamado a una mayor cobertura de las artes en los medios, incluidos los medios en español, no solo contenido promocional, sino un periodismo cultural auténtico que conecte el arte con las realidades que viven las comunidades.

“Necesitamos, en mi opinión, más periodistas que escriban de todo, pero en especial de cultura”, dijo. “Creo que la cultura o el nivel de acceso a la cultura es un fiel reflejo de cómo somos como sociedad”.

Entre otras instituciones de Chicago que realizan un trabajo comunitario similar, Venegas mencionó el Museo Nacional de Arte Mexicano de Pilsen, el Museo de Historia de Chicago, que actualmente presenta una exposición sobre la identidad latina en Chicago y en Estados Unidos, así como el Pérez Art Museum en Miami y el MoMA en Nueva York.

“Creo que es importante normalizar que haya espacios en diferentes idiomas, no solo en español, sino en los idiomas que reflejan la diversidad cultural y lingüística de este país”, dijo.

Este artículo fue elaborado en el marco del Latino Local News Collaborative, un proyecto colaborativo de medios latinos hiperlocales que incluye desde Houston (TX) a La Esquina TX, desde Chicago (IL) a La Raza y desde Filadelfia (PA) a Philatinos Media y 2PuntosPlatform. El LLNC se propone ampliar la colaboración y las capacidades de los medios latinos en español y promover la difusión de contenidos para servir a las comunidades latinas de Estados Unidos.