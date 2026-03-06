Jornadas de reflexión y homenaje en Chicago a 20 años de las megamarchas pro inmigrantes

Dos eventos de la comunidad inmigrante a llevarse a cabo este próximo 10 de marzo 2026 le rinden un merecido homenaje a las megamarchas de 2006, cuando miles de inmigrantes salieron a marchar para frenar una ley discriminatoria.

El Frente Nacional de Inmigrantes llevará a cabo un simposio el 10 de marzo de 2026 en la Academia Comunitaria Benito Juárez, en 1450 W. Cermak Road, en Pilsen a las 5:30 p.m.

El evento con oradores invitados tendrá lugar en la biblioteca de la Academia Juárez, se informó.

Entre los invitados a discutir este fenómeno histórico figuran Juan Mora Torres, profesor de historia de la Universidad DePaul; María Eugenia Torres, profesora de la Universidad Northeastern; Alma Anaya, comisionada del Condado Cook; y Guillermo Gómez, activista.

Este simposio será moderado por Carlos Arango, líder activista y dirigente del Frente Nacional de Inmigrantes. La entrada a este evento es gratis.

Otro evento en Pilsen en esta misma fecha será llevado a cabo en la Casa Michoacán, en 1638 S. Blue Island Avenue, en la comunidad de Pilsen de Chicago.

Este evento será a las 6:00 p.m. y está siendo llamado un ‘conversatorio” que recordará las megamarchas de 2006 que se realizaron no solo en Chicago sino a lo largo del país.

Este evento también es gratuito al público.

“Movimiento 10 de marzo a 20 años de lucha. Dónde estamos y por qué debemos seguir” es el título de este evento que será moderado por Omar López y José Artemio Arreola, dos de los organizadores originales del 2006.

A este evento están invitados, según se informo a La Raza, miembros del comité coordinador, lideres de fe y sindicales, mujeres y jóvenes organizadores.

A inicios de 2006, el representante federal James Sensenbrenner Jr., un republicano de Wisconsin, planteó un proyecto de ley que se llamo Propuesta H.R. 4437, la cual criminalizaba a los inmigrantes indocumentados y también a cualquier persona que los ayudara.

Este proyecto de ley impulsó a miles y miles de inmigrantes “a salir de las sombras” para marchar y protestar por sus derechos y contra la ley Sensenbrenner.

Marchas en Chicago tuvieron lugar el 10 de marzo, el 10 de abril y el 1 de mayo de 2006.

En Chicago se calculó que marcharon entre 100,000 y 700,000 personas el 10 de marzo del 2006.

Durante el 1 de mayo de ese mismo año, la policía calculó que entre 400,000 y 700,000 personas tomaron las calles contra el racismo, el perfil racial y la criminalización de los inmigrantes.

José Artemio Arreola calcula que el 10 de abril de 2006 los inmigrantes, no solo hispanos, también de otros países, marcharon en 100 ciudades de este país.

Y, recuerda Arreola, el 1 de mayo del 2006 salieron miles de inmigrantes a tomar las calles y marchar en cerca de 200 ciudades de este país.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.