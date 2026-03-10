Latinas impulsan el auge empresarial en Illinois y construyen sus propias redes de apoyo

Las mujeres latinas están abriendo negocios a un ritmo que supera al de casi cualquier otro grupo demográfico en el país y, en Illinois, ese crecimiento está transformando vecindarios enteros.

En Chicago y en todo el estado de Illinois, existen más de 140,000 negocios propiedad de latinos que generan un Producto Interno Bruto (PIB) latino superior a los $100,000 millones. Desde compañías de construcción en La Villita hasta cocinas de catering en Pilsen y tiendas a lo largo de la Calle 26, las empresarias latinas están cada vez más en el centro de ese crecimiento.

Las investigaciones muestran que el número de empresas propiedad de latinas creció un 33% en los últimos años, más de cuatro veces el crecimiento del 7% registrado por empresas no propiedad de latinas. A nivel nacional, los negocios propiedad de latinos están creciendo 10 veces más rápido que los negocios propiedad de personas blancas, con más de 5 millones de empresas que generan $800,000 millones en ingresos, según investigaciones de la Stanford Graduate School of Business.

Sin embargo, las barreras, incluyendo la falta de manejo del inglés, las brechas de crédito, la complejidad legal y ahora un clima político tenso y volátil, siguen siendo tan pronunciadas como siempre. En Chicago, las emprendedoras latinas y las organizaciones que las apoyan están trabajando para cerrar esa brecha.

Abordando un problema a través de su negocio

Durante años, muchos contratistas latinos de techos en Illinois reprobaron un examen estatal de licencia, no porque no conocieran el oficio sino porque la prueba solo se ofrecía en inglés. Nadie en el gobierno estatal lo solucionó, así que Nathaly Gajardo creó su propia respuesta.

Gajardo lanzó RAX Español a finales de 2024, el único programa en español de preparación para el examen de techadores en Illinois. En su primer año completo, 27 estudiantes aprobaron. La mayoría no habla inglés.

Ella ya había visto el problema de cerca como copropietaria de Roofing Academy X, una escuela de preparación en inglés. Los contratistas latinos tomaban el curso dos o tres veces, gastando dinero que no podían permitirse perder, solo para volver a reprobar el examen.

“Seguía viendo a contratistas latinos talentosos y trabajadores quedarse atrás, no por falta de capacidad, sino por las barreras del idioma y la falta de orientación”, dijo Gajardo. “Y quise cambiar eso”.

El examen de licencia para techadores en Illinois es una prueba cronometrada de opción múltiple administrada en inglés, en salones con entre 100 y 200 personas. Para contratistas que han pasado décadas en obras de construcción pero nunca se han sentado en un salón de clases formal, el formato puede resultar desorientador incluso antes de que la barrera del idioma entre en juego.

Cuando Gajardo llamó por primera vez al estado para preguntar si el examen estaba disponible en español, le dijeron que no.

RAX Español enseña todo el contenido en español, utilizando imágenes y recursos visuales para explicar conceptos técnicos. También enseña cómo tomar un examen de opción múltiple, algo que muchos de sus estudiantes nunca habían hecho. Al final de cada curso, Gajardo realiza un examen simulado completo: despeja el salón, pone un reloj y les pide a todos que guarden sus pertenencias. El objetivo, dijo, es recrear el ambiente real del examen.

“Cuando entran, se ponen muy nerviosos”, explicó. “A veces ni siquiera entienden bien lo que están leyendo”.

Nathaly Gajardo, copropietaria de Roofing Academy X y creadora del programa de ayuda para la certificación de techadores RAX Español. (Ashely Quincin / La Raza) Crédito: Impremedia

Gajardo también pasó por el sistema de ESL. Nació en Estados Unidos, pero creció en el extranjero y regresó a los 16 años sin hablar inglés. Terminó la preparatoria y pagó sus propios estudios universitarios.

“Fue un gran sacrificio”, dijo. “Pero cuando haces algo de corazón, porque tienes una meta. Es algo que realmente quieres lograr”.

Gajardo también trabaja para desmentir conceptos erróneos. Uno de los más comunes, dijo, es que se necesita un número de Seguro Social para obtener la licencia. En Illinois, un número ITIN es suficiente.

El programa funciona en ciclos de dos meses alineados con las fechas del examen estatal, con sesiones intensivas de tres a cuatro días que se realizan en un centro de conferencias en Oak Brook. Los estudiantes pueden elegir entre dos opciones: una licencia residencial, para quienes trabajan exclusivamente en viviendas, o una licencia ilimitada que cubre edificios comerciales y otras estructuras.

El clima político actual también ha impactado directamente su negocio. Durante periodos de mayor ansiedad por la aplicación de leyes migratorias el otoño pasado, estudiantes potenciales dejaron de contestar llamadas. Los grupos, que normalmente son de 10 a 12 personas, bajaron a alrededor de siete.

“Muchos en la comunidad latina tenían miedo”, dijo. “Estaban tratando de ahorrar lo más posible porque no sabían qué iba a pasar… No querían invertir en educación, aunque tuvieran el dinero para hacerlo. Fue un momento difícil”.

Gajardo señaló que ha recibido apoyo de organizaciones como la Cámara de Comercio Hispana de Illinois (IHCC), que ha operado durante casi 40 años sirviendo a una de las poblaciones latinas más grandes del país. Illinois tiene la quinta población hispana más grande a nivel nacional, y Chicago sigue siendo uno de los centros más importantes del emprendimiento latino en Estados Unidos.

Cuando un representante de la Cámara habló en una de las clases recientes de Gajardo, preguntó a unos 30 dueños de pequeños negocios latinos cuántos habían escuchado antes de la organización. Casi nadie levantó la mano.

“¿Cómo es posible que tanta gente no sepa de ellos?”, dijo Gajardo después. “Estaban explicando que incluso pueden ayudarles con el plan de negocios. Yo gasté todos mis ahorros para iniciar este negocio, porque no lo sabía”.

Esa falta de visibilidad es parte de lo que la Cámara intenta cambiar, dijo Silvia Bonilla, directora del Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios en la IHCC. Sus servicios, financiados en gran parte por subvenciones gubernamentales, son gratuitos.

“La mayoría de las cámaras requieren que las personas sean miembros antes de ayudarlas”, dijo Bonilla. “Ese no es nuestro caso”.

La Cámara ayuda a los emprendedores a redactar planes de negocio, registrarse con el estado, obtener un EIN federal, navegar requisitos de licencias y acceder a capital, servicios que de otra manera podrían costar miles de dólares con abogados o contadores privados. También opera una incubadora empresarial de tres meses en alianza con la organización 1871 y realiza talleres mensuales sobre impuestos, contratos legales y herramientas de inteligencia artificial para pequeños negocios.

La mayoría de las personas que ahora atiende la Cámara son mujeres, dijo Bonilla, muchas de ellas propietarias únicas y empresarias por primera vez.

“Sabemos que hay mucho potencial, hay mucho desarrollo económico y mucha riqueza generacional que está comenzando a generarse gracias a las mujeres”, afirmó.

Las latinas impulsan la movilidad económica pero enfrentan barreras

A nivel nacional, las latinas son propietarias de 104,000 empresas con empleados, representando más de una cuarta parte de todos los negocios latinos con empleados, según el informe State of Latino Entrepreneurship de Stanford. Esa proporción supera aproximadamente el 20% de negocios propiedad de mujeres blancas dentro de empresas propiedad de personas blancas.

Sin embargo, el acceso a capital sigue siendo un obstáculo persistente. Las empresas propiedad de latinas enfrentan tasas de aprobación de préstamos de apenas 39% en bancos locales y nacionales, en comparación con 55 a 65% para mujeres blancas y 60 a 67% para hombres blancos. Solo el 0.1% del capital de riesgo ha ido a emprendedoras afroamericanas y latinas en años recientes.

El clima político también ha afectado a los miembros de la Cámara. Bonilla señaló que empresas de catering, compañías de entretenimiento y dueños de restaurantes reportaron pérdidas de entre $20,000 y $50,000 en eventos contratados durante periodos de ansiedad por las redadas migratorias el otoño pasado. Restaurantes en vecindarios predominantemente latinos vieron una fuerte disminución en la afluencia de clientes, ya que muchas familias optaron por quedarse en casa.

“Queremos que la gente sepa que no está sola”, dijo Bonilla. “La Cámara ha existido por casi 40 años y vamos a seguir aquí por muchos más”.

En La Villita, uno de los vecindarios predominantemente latinos de Chicago, Ramiro Atristaín promueve programas de educación financiera y emprendimiento a través de la Fundación La Villita. Durante años ha observado cómo negocios prometedores fracasan por razones que pudieron haberse evitado.

Según investigaciones de JPMorgan Chase, el 13% de los pequeños negocios propiedad de latinos fracasan en su primer año, en comparación con el 10% de los negocios propiedad de personas blancas. Atristaín afirmó que la causa principal casi siempre es financiera.

“De cada 10 negocios que se registran formalmente, solo dos llegan al cuarto año”, dijo Atristaín. “Ocho fracasan en los primeros cuatro años, y la razón principal es financiera”.

Atristaín se desempeña como instructor en los programas de emprendimiento Juntos de la Fundación La Villita, que durante los últimos cinco años han ofrecido educación empresarial en español a emprendedores actuales y aspirantes, la mayoría de ellas mujeres latinas.

Junto a la abogada y educadora en emprendimiento Lisandra Martínez, Atristaín ayudó a desarrollar el plan de estudios financiero desde cero, con énfasis en el flujo de caja, la viabilidad a largo plazo y el control de costos.

“El secreto para que un negocio funcione es tener un business plan”, dijo Atristaín. “La mayoría de los negocios que fracasan no tienen un plan financiero, no entienden su flujo de caja y no saben manejar sus costos”.

Recordó el caso de un negocio de catering con comida apreciada y clientela fiel que decidió abrir un restaurante sin un plan financiero. En cuestión de meses, no pudieron pagar la renta.

“El negocio tiene que ser una máquina de generar dinero”, dijo. “No es tu pasatiempo, no es solo tu pasión. El negocio tiene que ser una máquina de generar dinero y tienes que sistematizarlo todo. Y esa es la dura realidad de un emprendedor”.

La brecha de crédito agrava aún más el desafío. En muchos países de América Latina, los sistemas de crédito funcionan de manera distinta que en Estados Unidos. Los inmigrantes suelen llegar sin historial crediticio y sin el conocimiento necesario para construirlo.

“No tenemos eso como algunas otras comunidades, donde un tío rico me ayudó o hubo una herencia”, dijo. “Nosotros no tenemos eso. Ese ha sido un desafío”.

Cuando los emprendedores latinos inician un negocio, el 70% del financiamiento proviene de ahorros personales, mientras que solo el 6% proviene de préstamos comerciales, según Stanford. La Fundación La Villita aborda este problema directamente, enseñando a los emprendedores a mantener la utilización de crédito por debajo del 30%, a separar las finanzas personales y del negocio como entidades legales distintas y a comprender las ventajas fiscales que esa separación puede generar.

Según la Fundación, casi siete de cada 10 participantes eligen tomar el programa en español en lugar de inglés. El programa atiende principalmente a mujeres, que representan alrededor del 85% de los participantes. En promedio, las personas participantes tienen alrededor de 44 años, y más de tres cuartas partes ya son dueñas o administran un pequeño negocio. Los emprendimientos relacionados con alimentos son especialmente comunes, con más de un tercio de los participantes operando un negocio de comida o restaurante.

“Una emprendedora está empezando de cero”, explicó Atristaín. “Para pasar de emprendedora a empresaria, tiene que entender finanzas, operaciones y sistemas”.

Las mujeres son el pilar financiero de las familias

Con las mujeres representando una abrumadora mayoría de las participantes, Atristaín señala que el programa refleja una realidad más amplia en los hogares latinos, donde a menudo las mujeres son el pilar financiero de la familia.

“En la casa latina, la mujer suele tomar las riendas de las finanzas del hogar”, dijo. “Está predispuesta a hacer cosas para mejorar la economía familiar”.

Para contrarrestar las barreras, Gajardo se ha enfocado en construir una red de apoyo más amplia alrededor de sus estudiantes.

Gajardo ahora está trabajando con la IHCC en un programa de becas que se espera lanzar a mediados de 2026, el cual subsidiaría el costo de matrícula de RAX Español para estudiantes que no puedan pagarlo. También se están desarrollando capacitaciones en seguridad de OSHA y asistencia práctica con el papeleo de licencias. Su meta a largo plazo es convertirse en la primera escuela propiedad de una latina en Illinois en asociarse directamente con el estado para administrar el examen de techadores en sus propias instalaciones.

A través de la IHCC, ahora invita a representantes de organizaciones como Wintrust Bank, compañías de seguros y proveedores de materiales para techos como ABC Supply y Free Charts a dar presentaciones en sus clases, todas en español.

“Queremos conectar a nuestros estudiantes, latinos y dueños de negocio por primera vez, con organizaciones y compañías que también están ahí para ayudarlos”, explicó. “Muchos trabajan en labores físicas y no todos tienen los fondos para comenzar un nuevo negocio. A veces ni siquiera pueden pagar la escuela. Quieren hacerlo, pero simplemente no pueden”.

De cara al futuro, su meta más ambiciosa es convertirse en la primera escuela propiedad de una latina en Illinois en asociarse directamente con el estado para administrar el examen de techador en sus propias instalaciones. Esto eliminaría la necesidad de que los estudiantes entren a un salón lleno de desconocidos para presentar un examen de alto impacto en un idioma que no es el suyo.

“Cada persona que aprueba tiene una historia”, dijo Gajardo. “Cuando obtienen esta licencia, les da esperanza de que van a cambiar su vida. Y no solo cambia su vida, sino también la de su familia”.

La Cámara está gestionando subvenciones y alianzas corporativas para ofrecer fondos de emergencia a los negocios más afectados. También organizará su exposición anual de negocios en Navy Pier en agosto, donde espera recibir a 5,000 asistentes y ofrecer talleres enfocados en acceso a capital, contratación con la ciudad y adopción de tecnología.

En La Villita, Atristaín está ampliando su alcance para llegar a más mujeres que intentan iniciar sus negocios con el conocimiento necesario para mantenerlos a flote.

De 2018 a 2023, el número de negocios propiedad de latinos en Estados Unidos creció un 44%, según Stanford, y las latinas están impulsando una parte desproporcionada de ese crecimiento. En Illinois, el impacto del emprendimiento centrado en las mujeres, afirmó Atristaín, es tanto tangible como intangible.

En términos prácticos, los pequeños negocios liderados por mujeres pueden generar ingresos adicionales para el hogar, ventajas fiscales y una mayor estabilidad financiera familiar. En un plano más profundo, transforman las expectativas financieras entre generaciones.

“La parte intangible tiene tanto valor como la tangible, o más”, dijo Atristaín. “Cuando los hijos ven a sus madres emprender, entienden que eso es posible. Eso es transgeneracional”.”

La Raza es parte de un proyecto nacional que analiza cómo la geografía, las políticas y las condiciones locales influyen en la movilidad económica. Explore la colección completa de artículos de esta iniciativa en economicopportunitylab.com.

This article is part of a national initiative exploring how geography, policy, and local conditions influence access to opportunity. Find more stories at economicopportunitylab.com.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.