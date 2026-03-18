Stratton gana la candidatura demócrata al Senado federal

La gran triunfadora de las elecciones primarias ayer en Illinois fue Juliana Stratton quien salió adelante entre otros dos candidatos en la contienda por la candidatura demócrata al Senado federal.

Stratton, quien es la vicegobernadora de Illinois bajo el actual gobernador JB Pritzker, obtuvo, según datos preliminares de la agencia AP, el 40.1% del voto por el escaño que deja vacante la salida del longevo senador federal Dick Durbin.

Stratton, de 60 años, logró un total de 478,602 votos con el 93.4% de los sufragios contados, dejando fuera de la contienda demócrata a Raja Krishnamoorthi, quien logró 396,096 votos (33.2%) y Robin Kelly, quien quedó en tercer lugar, con 215,857 votos (18.1%).

Alentada por su victoria, Stratton agradeció a su equipo haber hecho un gran trabajo y a los votantes por votar por ella y dijo que luchará al lado de los demás funcionarios electos de Illinois en Washington DC para defender la democracia.

En este sentido, el que tuvo más que perder en esta contienda por el Senado en Washington fue el candidato Krishnamoorthi quien a pesar de un gran gasto de campaña y anuncios con el tema de “Raja no se raja” se quedó segundo en las preferencias de los votantes.

Stratton enfrentará en la elección general del 3 de noviembre al republicano Don Tracy, quien ganó la primaria de su partido por la candidatura al Senado federal con 211,644 votos (39.9%).

Los resultados son las cifras disponibles al cierre de edición. La elección general será el 3 de noviembre de este año.

Tasador de impuestos del Condado de Cook

Otro resultado relevante de la primaria del 17 de marzo fue la sorpresiva victoria de Pat Hynes para ser el candidato demócrata por el puesto de asesor o tasador de impuestos en el Condado de Cook.

Hynes salió adelante con 323,891 votos (52.5%), según datos preliminares de AP.

El perdedor en este caso fue Fritz Kaegi, quien llevaba dos periodos como tasador de impuestos en el Condado de Cook.

En la campaña, Hynes criticó a Kaegi por la forma en que se determinan los impuestos de las propiedades, que han subido considerablemente en años recientes, afectando sobre todo a comunidades del Sur y del Oeste. Algo que Kaegi había prometido corregir.

Gobernador de Illinois

En la contienda por la candidatura a gobernador de Illinois, JB Pritzker no tuvo ningún retador del lado demócrata y es el candidato en las elecciones de noviembre. Darren Bailey será, de nuevo, su contrincante del lado republicano.

En la primaria republicana, Bailey obtuvo, de acuerdo con datos preliminares de AP, 300,127 votos (53.5%), contra el 28.9% de su más cercano contendiente, Ted Dabrowski.

Presidencia de la Junta del Condado Cook

La titular Toni Preckwinkle ganó ampliamente la candidatura demócrata a la presidencia de la Junta del Condado Cook con 439,029 votos (68.6%).

Preckwinkle derroto al concejal Brendan Reilly quien logró 201,107 votos (31.47%).

Esta contienda estuvo interesante por las acusaciones que surgieron en los “spots” políticos pagados en televisión para atacar a ambos contendientes.

Quienes apoyaron a Reilly señalaron a Preckwinkle de siempre insistir en subir los impuestos, mientras que los apoyos de Preckwinkle acusaron a Reilly de ser un “aliado” con Donald Trump y de haber en el pasado iniciado una maniobra para tratar de debilitar el estatus de Chicago como ciudad santuario.

Contraloría de Illinois

En la elección demócrata a la contraloría de Illinois, el resultado es muy cerrado. Margaret Croke, avalada por el gobernador Pritzker, suma hasta el momento, 387,333 votos (34.6%) con 91.5% de los votos contados, mientras que la senadora estatal Karina Villa, quien recibió el apoyo del senador federal Bernie Sanders, le sigue de cerca con 360,412 (32.2%).

Villa señaló en un comunicado que esperará hasta que se cuenten todos los votos antes de reconocer el resultado.

Distrito 4 del Congreso

Patty García no tuvo contendiente en la primaria demócrata y será la candidata de su partido en la elección general de noviembre para ocupar el escaño que deja vacante Jesús ‘Chuy’ García. En la elección general se medirá con el actual concejal Byron Sigcho-López y con Mayra Macías, que tienen previsto contender como independientes, y con la candidata republicana Lupe Castillo y el candidato Ed Hershey, del Partido de la Clase Obrera.

La elección general será el 3 de noviembre de 2026.

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