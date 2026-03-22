Fortaleciendo el voto hispano: Por qué la participación ciudadana es más importante que nunca

En todo Estados Unidos, la comunidad latina continúa creciendo, no solo en tamaño, sino también en influencia. Hoy, millones de hispanoamericanos están dando forma a la vida económica, cultural y cívica de nuestra nación. Sin embargo, una de las herramientas más poderosas a nuestra disposición es —nuestra voz en las urnas—y continúa siendo poco utilizada.

Por eso los esfuerzos de participación cívica como la campaña “Vota Conmigo” son tan importantes. Liderada por TelevisaUnivision y respaldada por organizaciones como El Instituto LIBRE esta iniciativa busca educar, empoderar y motivar a los hispanoamericanos elegibles a participar en el proceso democrático.

El mensaje de la campaña es simple pero poderoso: la participación importa.

En los últimos años, los votantes hispanos se han convertido en uno de los segmentos más dinámicos y de más rápido crecimiento del electorado estadounidense. Según estimaciones destacadas por la campaña, más de 36 millones de latinos son elegibles para votar en Estados Unidos, lo que representa una gran oportunidad para la participación cívica y el liderazgo dentro de nuestras comunidades.

Sin embargo, aunque la elegibilidad continúa aumentando, la participación no siempre avanza al mismo ritmo. Muchos votantes elegibles enfrentan barreras que van desde la falta de información sobre cómo registrarse, la confusión sobre procesos de votación, o simplemente el desafío de balancearse entre el trabajo, las responsabilidades familiares y la participación cívica.

Ahí es donde las organizaciones comunitarias y las iniciativas no partidistas pueden desempeñar un papel esencial.

La campaña “Vota Conmigo” tiene como objetivo proporcionar información clara y accesible sobre el registro de votantes, la votación anticipada y el proceso electoral a través de múltiples plataformas. Mediante la televisión, los medios digitales y el alcance comunitario, la campaña ya ha llegado a cientos de millones de personas y ha contribuido a aumentos significativos en el registro de votantes hispanos en ciclos electorales anteriores.

Esfuerzos como estos ayudan a garantizar que los hispanoamericanos cuenten con las herramientas y el conocimiento necesarios para hacer oír su voz.

En el Instituto LIBRE, creemos que la participación cívica es fundamental para una democracia saludable. Votar es más que un derecho; es una oportunidad para que las personas y las familias influyan en las políticas que moldean sus comunidades y sus oportunidades futuras.

Para muchos hispanoamericanos, la decisión de votar tiene un significado profundo. Muchos provienen de países donde las instituciones democráticas son frágiles o donde los ciudadanos tienen una influencia limitada sobre las decisiones gubernamentales. Estados Unidos ofrece algo diferente: la capacidad de que las personas participen en la construcción del rumbo de la nación.

Pero la democracia solo funciona cuando las personas participan.

Fomentar la participación cívica no se trata de decirle a la gente cómo votar. Se trata de asegurar que comprendan sus derechos, conozcan cómo funciona el sistema y se sientan empoderados para participar en él. Cuando más ciudadanos están informados y comprometidos, nuestra democracia se vuelve más fuerte y representativa.

El alcance comunitario, la información culturalmente relevante y las voces de confianza son clave para cerrar las brechas de participación. Al encontrarse con los votantes donde están—ya sea a través de medios en español, organizaciones comunitarias o plataformas digitales—iniciativas como “Vota Conmigo” ayudan a garantizar que nadie quede fuera del proceso democrático.

La comunidad latina siempre ha contribuido enormemente a la historia de Estados Unidos, desde el emprendimiento y la innovación hasta el servicio público y el liderazgo cívico. Nuestra participación en las elecciones es otra forma de ayudar a dar forma al futuro.

Este año, mientras las comunidades de todo el país se preparan para el próximo ciclo electoral, el mensaje es claro: infórmese sobre los temas, entienda el proceso y haga que su voz cuente.

Porque cuando nuestras comunidades participan, nuestra democracia se fortalece para todos.

Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Raza no asume responsabilidad sobre los mismos.