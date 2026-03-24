Luchan por los derechos y la dignidad de trabajadores inmigrantes y de bajos salarios en Illinois

Un trabajador de jardinería en Illinois, identificado solo como ‘Jesús’ para proteger su identidad, dejó de ir a trabajar durante dos meses después de que agentes de inmigración detuvieron a algunos de sus compañeros en pleno turno laboral.

“Yo mantengo a mi familia con mi trabajo, pero recientemente tenía demasiado miedo de ir porque se llevaron a algunos de mis compañeros mientras estaban trabajando”, dijo Jesús.

Otro trabajador, un empleado de restaurante del Condado de Cook llamado ‘Emanuel’, perdió su empleo después de solicitar una licencia médica para una cirugía de hernia y tuvo que luchar para obtener justicia.

“Mi empleador se negó a darme el tiempo que necesitaba para recuperarme y reemplazó mi puesto, lo cual considero un claro acto de represalia”, dijo Emanuel.

Sus experiencias están lejos de ser inusuales, según Juana Córdova, coordinadora bilingüe de alcance comunitario y admisión en el Proyecto de Ayuda para Trabajadores del Campo y Jardineros (FLAP, por sus siglas en inglés). En todo Illinois, en campos, restaurantes, invernaderos, plantas empacadoras de carne y otros sectores, a trabajadores de bajos salarios se les niegan rutinariamente protecciones básicas que muchos otros trabajadores dan por sentadas.

“No les están pagando el salario mínimo. No les están pagando horas extra”, dijo Córdova a La Raza. “Eso es algo que vemos mucho en los trabajadores. También vemos mucha discriminación, acoso sexual y violaciones en el lugar de trabajo, especialmente en nuestra comunidad de bajos salarios”.

Fundada en 1999, FLAP ha pasado más de dos décadas trabajando para cerrar la brecha entre los derechos que los trabajadores tienen en papel y la realidad que enfrentan en el trabajo. La organización ofrece servicios gratuitos, ayuda legal, presentaciones de “Conozca sus derechos”, asistencia financiera y referencias a trabajadores de bajos salarios en industrias como conserveras, agricultura, invernaderos, jardinería, empacadoras de carne, viveros, avicultura, restaurantes y remoción de nieve.

Solo en 2025, FLAP realizó más de 4,100 presentaciones de “Conozca sus derechos”, distribuyó 625,000 materiales de alcance comunitario y educación, y otorgó $331,624 en asistencia financiera a hogares de bajos ingresos. Desde su fundación, la organización ha recuperado casi $5 millones en salarios atrasados y daños para trabajadores, ha presentado 252 casos en tribunales federales y estatales y ha enviado casi 1,800 peticiones y cartas en nombre de los trabajadores.

Córdova dijo que los trabajadores que conoce a menudo tienen demasiado miedo o no conocen sus opciones para enfrentar a sus empleadores, incluso cuando las violaciones son claras.

“Nuestra comunidad de bajos salarios es muy vulnerable a estas condiciones, especialmente porque pueden no tener las herramientas adecuadas, pueden no tener la confianza o pueden sentir que no pueden hacer nada en su situación”, dijo. “Tienen derecho a existir con dignidad, sin ser explotados”.

El reciente aumento en la aplicación de leyes migratorias ha profundizado esas vulnerabilidades, dijo Córdova, particularmente en el Condado de Lake, donde FLAP obtuvo una subvención dedicada para responder a la crisis de las redadas.

Los trabajadores han tenido miedo de salir de sus casas, ir al supermercado, llevar a sus hijos a la escuela o presentarse a trabajar, todo por temor a la deportación. FLAP distribuyó $14,800 en asistencia financiera a 30 trabajadores de bajos salarios en el área del Condado de Lake entre finales de noviembre y principios de diciembre, ayudando a las familias a cubrir necesidades básicas mientras permanecían en casa.

‘Gustavo’, un trabajador de jardinería, describió a FLAP cómo huyó de agentes de inmigración y el terror que siguió.

“Recientemente, tuve un momento muy difícil porque corrí de ICE”, dijo. “Desde entonces, he tenido miedo, pensando que si me detenían, no tendría a nadie que me ayudara. FLAP me trató con respeto y me escuchó. Me dieron apoyo financiero, me conectaron con una consulta migratoria gratuita con abogados de inmigración que me explicaron mis opciones y me ayudaron a sentirme más tranquilo, y me dieron su número directo en caso de ser detenido. Estoy muy agradecido”.

FLAP también trabaja con los consulados de México, Colombia, Ecuador, Guatemala y El Salvador para ayudar a las familias a obtener la doble ciudadanía, de modo que, si un padre es deportado, sus hijos no pierdan acceso a la educación o a servicios básicos en su país de origen.

Córdova dijo que ve el miedo de primera mano durante sus visitas de alcance a granjas y lugares de trabajo.

“Cuando me ven, es como un pequeño alivio, porque solo están tratando de sobrevivir”, dijo. “Solo quieren vivir su vida de la mejor manera posible. Tienen miedo. He tenido testimonios directos de trabajadores que me dicen que solo quieren que los dejen en paz. Quieren su dignidad”.

Exigen protección a trabajadores expuestos a calor y frío extremos

Ahora, Córdova y su colega Sasha Reyes están abordando un nuevo frente a través del programa School of Political Leadership (Escuela de Liderazgo Político) de la HEAL Food Alliance. Su campaña, Workplace Climate Collaborative, impulsa protecciones legales para trabajadores expuestos a calor y frío extremos en el trabajo, una brecha que actualmente existe tanto a nivel estatal como federal.

“No existen estándares obligatorios a nivel federal o estatal para el calor o frío extremos en el lugar de trabajo”, dijo Córdova.

Esto deja a trabajadores en industrias como la empacadora de carne y la agricultura particularmente expuestos.

“Los trabajadores de empacadoras de carne que enfrentan condiciones extremadamente frías tienen mayor riesgo de enfermedades por estrés térmico, como la hipotermia o incluso la muerte. Los trabajadores agrícolas están trabajando en temperaturas de más de 90 grados”, añadió Córdova.

La campaña busca impulsar cambios en políticas públicas, al mismo tiempo que desarrolla herramientas prácticas para ayudar a los trabajadores a entender sus derechos en condiciones peligrosas.

“Estas lesiones son muy prevenibles”, dijo Córdova. “Nuestro objetivo es resolver estos problemas y seguir abogando por estándares de calor y frío extremos en el lugar de trabajo”.

Para Córdova, este trabajo es personal, dijo. Su abuelo fue bracero, uno de los trabajadores agrícolas mexicanos traídos a Estados Unidos bajo un programa laboral de mediados del siglo XX conocido por sus condiciones explotadoras.

“En los trabajadores con los que trabajo, veo a mi familia”, dijo Córdova. “Veo a mi mamá, veo a mi papá, veo a mis tías, mis tíos, mi abuelo. Me toca muy de cerca. Espero poder lograr justicia a través de nuestra campaña”.

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