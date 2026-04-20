Torneo de ajedrez se realiza en la Biblioteca Lozano en Pilsen el 2 de mayo

El Club de Ajedrez Knight Moves anuncia su Torneo de Primavera, el cual será llevado a cabo el sábado 2 de mayo en la Biblioteca Lozano, ubicada en 1805 S. Loomis, en Pilsen, Chicago.

La registración será de las 9 a.m. a las 9:30 a.m. y la entrada será gratuita.

Habrá cinco rondas: 10 am; 11:20 a.m.; 1:00 p.m.; 2:15 p.m. y 3:30 p.m., con un control del tiempo de 30 minutos por cada jugador por juego.

La ceremonia del trofeo será a las 4:30 p.m. para los mejores cinco de cada sección. La sección 1 estará abierta a jugadores de 15 años para arriba. La sección 2 estará abierta a jugadores de 14 años o menos.

Para su información el Club de Ajedrez Knight Moves se reúne cada jueves a las 6:00 p.m. en la Biblioteca Lozano.

Para más información contactar a Héctor Hernández al teléfono (773) 895-3291.

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