Activistas en Gage Park piden una ‘mejor y más grande’ biblioteca pública en su comunidad

La comunidad de Gage Park, en el lado suroeste de la ciudad de Chicago, está exigiendo una “mejor y más grande biblioteca pública” en su comunidad.

La actual biblioteca en ese barrio de 55,000 residentes, en su mayoría hispanos de origen mexicano, está localizada en 2807 W. 55th Street, Chicago, Illinois 60632.

Según datos de la ciudad, esa biblioteca tiene una colección de 29,000 libros y otros materiales.

La biblioteca pública Gage Park, una sucursal de la Biblioteca Pública de Chicago, abrió sus puertas en 1928 y estaba entonces localizada en la casa de campo del Gage Park, del 2411 W. 55th Street, en el mismo vecindario.

La biblioteca fue trasladada a su presente sitio sobre la Calle 55 en diciembre de 1990.

La comunidad de Gage Park lleva el nombre del abogado, comerciante y comisionado de South Park llamado George W. Gage, quien falleció el 24 de septiembre del año 1875.

Exigen una ‘mejor y más grande’ biblioteca

Cynthia Olivares es una organizadora con Aumenta La Paz (Increase the Peace), una organización que trabaja para motivar a los adolescentes a retirarse de las pandillas, mejorar sus vidas y ayudar a sus padres y a su comunidad.

Olivares dijo a La Raza que en el último año ella y más vecinas de Gage Park han estado luchando para que la ciudad obtenga una nueva ubicación o se construya una nueva para la biblioteca en su comunidad.

Olivares dijo que ella como parte de su trabajo en ocasiones lleva a los jóvenes a dicha biblioteca en la Calle 55, cerca de la avenida California, pero que es muy pequeña y no hay espacio.

En una ocasión, después que hubo una serie de tormentas, Olivares dijo que cuando visitaron dicha sucursal con cerca de 20 jóvenes encontraron que había goteras, falta de espacio y se dificultaba tener talleres ahí.

La organizadora Olivares dijo que ella y las demás activistas, incluyendo un grupo que apoya la idea de una mejor biblioteca, tienen la idea de que se construya un centro más amplio, quizás por el Distrito de Parques de Chicago, que contenga una biblioteca nueva y además un centro recreacional para los jóvenes.

Apoyo de Ortiz y Anaya

Según explicó Olivares, el representante estatal por el 1er distrito Aaron Ortiz y la comisionada del Condado Cook Alma E. Anaya han mostrado su apoyo al proyecto de obtener una biblioteca más amplia que sirva mejor a la comunidad.

La ciudad de Chicago les ha prometido $10 millones de dólares para la nueva biblioteca, pero ese monto no es suficiente.

Olivares dijo a La Raza que se necesitan cuando menos de “$20 millones a $25 millones de dólares” para hacer realidad este proyecto de una biblioteca nueva que sirva a las necesidades de la comunidad entera.

Los voluntarios en este proyecto, mencionó Olivares, han estado circulando peticiones por la comunidad para que los residentes las firmen y les den su apoyo.

Feria de apoyo a nueva biblioteca

Un grupo que se ha aliado Aumenta La Paz es la Colaborativa Gage Park, la cual está ayudando a llevar acabo una feria de apoyo a la nueva biblioteca.

Esta feria de apoyo se llevará a cabo el sábado 13 de junio en el Gage Park, 2411 W. 55th Street, en Chicago, de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde.

La entrada a la feria será gratuita, pero se solicitará una donación y todo lo que se recaude se añadirá a los fondos para la nueva biblioteca.

Olivares dijo a La Raza que, con espacio suficiente, una nueva biblioteca puede dar mejores servicios a los jóvenes, adultos y a los de la tercera edad. Se busca, dijo ella, aumentar los libros en español.

Con amplio tiempo solicitamos un comentario del concejal Raymond López, del Distrito 15, pero a la fecha que se redacto esta noticia, López no había contactado a La Raza.

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