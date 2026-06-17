Community Savings Bank celebra durante julio en Chicago

Este 4 de julio marca 250 años desde la firma de la Declaración de Independencia. El lema de Community Savings Bank, “Servicio total” (“Total Service”), también ha alcanzado un hito en 2026. Han pasado 50 años desde que el banco comenzó a utilizarlo. Este lema representa la oferta de servicio total del banco en cuanto a servicios bancarios tradicionales y digitales para los clientes.

Para conmemorar ambos eventos, Community Savings Bank (www.communitysavingsbank.bank) organizará una celebración especial para los clientes y miembros de la comunidad en el vestíbulo de la oficina principal del banco el viernes 3 de julio y el lunes 6 de julio de 2026 durante el horario comercial.

Se invita a los clientes y miembros de la comunidad a pasar para recoger artículos de regalo de la marca Community y disfrutar de unos refrigerios mientras interactúan con el personal del banco. Para más detalles, visite el sitio web del banco en www.communitysavingsbank.bank/about-us/resources/community-celebrates-250-and-50.

“Estamos muy orgullosos del hecho de que nuestra filosofía de Servicio Total haya perdurado. Esperamos ver a muchas personas pasar y disfrutar de una breve visita”, dijo Dane H. Cleven, presidente y director de Community.

Community Savings Bank es una institución financiera de vecindario independiente ubicada en las avenidas Cicero y Belmont en Chicago (4801 W. Belmont Ave., Chicago, IL. 60641). Community ha estado en el vecindario por más de 81 años y en su ubicación actual desde 1953. Community sigue siendo independiente y se administra localmente. El banco continúa enfocándose en ayudar a las personas a comprar casas y ahorrar para el futuro.

Community Savings Bank es miembro de la FDIC y es un prestamista de vivienda en igualdad de oportunidades. El banco está ubicado en. Teléfono: 773-685-5300. Sitio web: www.communitysavingsbank.bank.