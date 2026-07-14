Buscan en Belmont Cragin ayudar a crear nuevos negocios y ocupar locales vacíos

Una nueva iniciativa de desarrollo económico respaldada por la ciudad de Chicago busca ayudar a negocios propiedad de latinos a establecer locales físicos en el barrio de Belmont Cragin, al tiempo que reduce la cantidad de espacios comerciales vacíos y atrae nuevas inversiones a uno de los vecindarios latinos más grandes de Chicago.

La Northwest Side Community Development Corporation (Northwest Side CDC) está administrando el Programa de Activación Comercial Vecinal (Neighborhood Retail Activation Program) en el corredor comercial de Belmont y Central, uno de solo cuatro distritos comerciales seleccionados en toda la ciudad para participar en la iniciativa.

Cinco negocios recibirán subsidios para renta y servicios públicos, asesoría empresarial personalizada y acceso a servicios profesionales diseñados para ayudarlos a obtener contratos de arrendamiento a largo plazo.

Según la Ciudad de Chicago, el programa fue diseñado para apoyar a pequeños negocios en comunidades que han experimentado dificultades económicas, incluyendo los efectos de tormentas recientes y las secuelas persistentes de la pandemia de covid-19.

Líderes de Northwest Side CDC dijeron a La Raza que el corredor comercial era un candidato natural para el programa debido a las vacantes comerciales que han persistido durante años y a la larga historia del área como centro de emprendimiento inmigrante.

“Porque ICE nos ha golpeado muy duro, porque apenas nos estábamos recuperando de la pandemia y eso afectó de manera desproporcionada a nuestra comunidad, creo que era muy importante que el vecindario recibiera una inversión significativa para prevenir el desplazamiento y apoyar a los negocios que han tenido que enfrentar todas estas dificultades”, dijo a La Raza Jason Estremera, director ejecutivo de Northwest Side CDC.

Como parte del programa, Northwest Side CDC asumirá los contratos principales de arrendamiento de los espacios participantes mientras los cinco negocios se establecen, con el objetivo de que eventualmente los propietarios puedan obtener sus propios contratos de renta a largo plazo una vez que logren estabilidad financiera.

Los participantes también tendrán acceso a capacitaciones a través del Women’s Business Development Center, cursos sobre fundamentos para pequeños negocios y programas desarrollados en colaboración con la Fundación de La Villita, incluyendo sesiones de Juntos Avanzamos. La asesoría individual será obligatoria y los participantes serán conectados con profesionales especializados en redes sociales, fotografía y contabilidad.

Otra iniciativa disponible para los participantes serán las horas de oficina abiertas con prestamistas enfocados en el desarrollo comunitario, que se realizan cada dos semanas en las oficinas de Northwest Side CDC.

El objetivo, explicó Kelly Pyzik, gerente de subvenciones y comunicaciones de la organización, es ayudar a desmitificar un sistema financiero que históricamente ha excluido a los empresarios latinos.

“Es importante que Belmont Cragin reciba esta inversión como un enclave latino”, dijo Estremera. “Si regresamos a las raíces históricas de este vecindario, veremos que está fundamentado en la inmigración… Belmont Cragin siempre ha sido un hogar para los inmigrantes”.

Jessica Vázquez, directora de Avance Económico de Northwest Side CDC, dijo a La Raza que la organización ha trabajado con pequeños negocios de todos los tamaños desde 2018. Agregó que la necesidad de apoyar a los emprendedores se hizo aún más evidente después de la pandemia, cuando la organización observó el cierre de numerosos negocios en Belmont Cragin.

En respuesta, la organización lanzó un programa de incubación empresarial que proporciona a emprendedores espacio compartido, recursos y acompañamiento antes de que puedan mudarse a locales permanentes. Desde entonces, varios negocios han firmado contratos de arrendamiento a largo plazo, según Northwest Side CDC.

Ahora, a través del Programa de Activación Comercial, la organización espera replicar ese modelo a una escala mayor. La iniciativa llega en un momento en que Belmont Cragin continúa siendo un centro de vida latina e inmigrante en el noroeste de Chicago.

Vázquez dijo que, debido a la gran cantidad de locales vacíos en el corredor comercial, durante años los residentes han señalado que deben salir del vecindario para encontrar restaurantes, entretenimiento y servicios que no existen localmente.

Dijo que uno de los principales objetivos del programa es cambiar esa realidad mediante el reclutamiento de negocios que reflejen la cultura de la comunidad y atraigan tráfico constante de visitantes.

Entre los negocios que esperan atraer se encuentran cafeterías, tiendas familiares y espacios enfocados en talleres, eventos y actividades artísticas, como estudios de arte y espacios creativos para emprendedores.

“Nos encantaría contar con más negocios propiedad de latinos de otras partes de la ciudad que quieran probar suerte en Belmont Cragin y ver si este podría convertirse en un segundo hogar para ellos”, dijo Vázquez.

Cómo participar

Las solicitudes continúan abiertas y se aceptan de manera continua en tinyurl.com/RootedInBelmontCragin. Está previsto que el programa comience en el verano de 2026. Northwest Side CDC trabajará con los negocios seleccionados durante un período de hasta un año, con la posibilidad de extender su participación hasta finales de 2027.

“Sabemos que gran parte del trabajo que hacemos también consiste en fortalecer el capital social de las personas”, dijo Estremera. “Sabemos que los latinos hemos sido aprovechados de muchas maneras y existe mucha desconfianza hacia las instituciones en general. Por eso creemos que es fundamental tener un enfoque comunitario y de base para conectar a las personas con quienes realmente pueden ayudarles a hacer crecer sus negocios”.

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