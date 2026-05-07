Community Savings Bank ayuda a luchar contra el robo de identidad

El Community Savings Bank celebrará el 16 de mayo un evento de trituración de documentos, conocido como ‘Shred-a-Thon’ e invita a los miembros de la comunidad a triturar cheques antiguos, extractos bancarios y otros documentos que contengan información personal de forma gratuita.

Esto ayuda a las personas a desechar esos documentos sin exponerse a riesgos de robo de identidad.

Una trituradora industrial móvil estará estacionada en el estacionamiento principal del banco de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. (o hasta que el camión se llene) para triturar documentos personales. Se recomienda la destrucción de documentos antiguos para ayudar a prevenir el robo de identidad.

Solo se admite material de papel y cartón, con un límite de cinco cajas. No se admite plástico.

“Animamos a los residentes de la zona a que aprovechen esta oportunidad para triturar documentos con información confidencial. Este evento refuerza nuestro compromiso de ser 7Tu banco personal de barrio7 y de ayudar a prevenir el robo de identidad”, afirmó Dane H. Cleven, presidente y director general de Community Savings Bank.

El banco sirve a la comunidad de Belmont Cragin y barrios vecinos, en el noroeste de Chicago.

Community Savings Bank también celebrará el Día de la Madre el sábado 9 de mayo repartiendo flores en su vestíbulo principal.

El banco está situado en 4801 W. Belmont Ave., esquina con Cicero, en Chicago. Es una institución financiera independiente con más de 81 años en el barrio que sirve a sus clientes con servicios de cuentas bancarias, ahorro y compra de vivienda. Más información en www.communitysavingsbank.bank.