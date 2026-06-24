Un juez prohíbe a los agentes de ICE realizar arrestos en las cortes de inmigración

Un juez federal en California amplió a todo Estados Unidos la prohibición a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para realizar detenciones en los tribunales de inmigración, lo que representa un duro golpe a la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

El juez P. Casey Pitts, del Tribunal del Distrito Norte de California, extendió a nivel nacional una orden dada en diciembre pasado que impide a los oficiales de ICE y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia esperar en los pasillos a los inmigrantes que pierden sus casos para detenerlos.

“ICE y la EOIR no proporcionaron explicaciones fundamentadas para sus acciones, el Tribunal concluye que cada una de las políticas impugnadas es arbitraria y caprichosa, en contravención de la APA (Acta de Procedimiento Administrativo)”, escribió el magistrado nombrado por el expresidente Joe Biden (2021-2025).

El fallo también prohíbe a ICE mantener a los detenidos a los inmigrantes en sus instalaciones de registros de forma prolongada.

Como parte de su campaña de deportaciones masivas, el Gobierno Trump había echado abajo desde el año pasado las restricciones de arrestos migratorios en los llamados ‘lugares sensibles’, como hospitales, centros religiosos, escuelas y cortes de inmigración.

Las imágenes de las detenciones de las cortes de inmigración en medio de llantos y resistencia de las familias y abogados han generado una ola de críticas contra la Casa Blanca.

Además, la táctica provocó una caída drástica en las comparecencias judiciales, según muestran los registros de los tribunales. En la mayoría de casos, los inmigrantes reciben órdenes de deportación en ausencia por no asistir a las audiencias.

Pitts había emitido una prohibición en diciembre pasado que solo se aplicaba a la jurisdicción de ICE en San Francisco (California), una región que abarca todo el norte y el centro del estado, debido a una decisión de emergencia del Tribunal Supremo que limitaba a los jueces para emitir prohibiciones nacionales hasta no considerar el carácter colectivo de las demandas.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, criticó la decisión del juez en un mensaje en su cuenta de X. “Este es otro ejemplo de jueces parciales que obstaculizan la aplicación de las leyes de inmigración”.

Se espera que el gobierno Trump apele la decisión y que la batalla incluso llegue a la Corte Suprema, dominada por jueces conservadores.