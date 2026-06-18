Legisladores de Illinois conmemoran el aniversario 14 de DACA con un renovado llamado a una vía hacia la ciudadanía

En el 14º aniversario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), funcionarios electos federales y locales se reunieron hace unos días en Chicago para pedir una vía hacia la ciudadanía para los Dreamers y otros inmigrantes indocumentados, mientras los beneficiarios de DACA enfrentan una renovada incertidumbre sobre el futuro del programa.

Entre quienes hicieron un llamado a la acción estuvo Melanny, una beneficiaria de DACA que llegó a Chicago desde Ecuador cuando tenía un año y que atribuye al programa el haberle permitido convertirse en la primera persona de su familia en obtener una licenciatura y una maestría. Ahora, mientras espera la aprobación de su más reciente renovación de DACA, dijo que su futuro sigue siendo incierto.

“Incluso después de hacer todo correctamente, es difícil hacer planes para el futuro cuando la estabilidad de tu vida depende de decisiones judiciales, retrasos en los procesos y debates políticos que están fuera de tu control”, dijo Melanny a los legisladores durante una audiencia de supervisión organizada por los representantes federales Delia Ramírez, Jesús ‘Chuy’ García y Danny Davis.

El evento se llevó a cabo meses después de una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals) que, según defensores de los inmigrantes, deja a los beneficiarios de DACA más vulnerables a la deportación al permitir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) inicie procedimientos de expulsión contra algunos beneficiarios.

De acuerdo con una carta enviada a la representante Ramírez por la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, hasta enero de 2026 se habían registrado más de 260 arrestos documentados de beneficiarios de DACA y 174 personas beneficiarias habían sido deportadas. En la carta, Noem dijo que DACA es una forma de “discreción procesal que no confiere estatus legal”.

“DACA, como todas las formas de acción diferida… es una suspensión temporal de la remoción dentro de la autoridad del secretario del DHS”, añadió Noem en la carta. “No otorga ningún derecho o garantía de permanecer en Estados Unidos de manera indefinida. Es indiscutible que la administración Obama creó el programa DACA sin una base legislativa explícita, un hecho que se mantiene hoy en día”.

Ramírez, García y Davis se unieron a funcionarios locales, defensores y miembros de la comunidad inmigrante para la audiencia, que se centró en el futuro de DACA y en una reforma migratoria más amplia.

“Durante más de un año, la administración Trump ha librado una guerra contra nuestras comunidades, tratando de definir quién puede ser estadounidense y quién puede experimentar la promesa de seguridad y refugio”, dijo Ramírez en un comunicado a La Raza.

Ramírez, quien copatrocina la Ley Dream y Promise junto con García, dijo que las protecciones temporales ya no son suficientes.

“Es más urgente que nunca que el Congreso finalmente afirme que nuestras familias inmigrantes son vistas, valoradas e integrales para nuestras comunidades”, dijo Ramírez. “Debemos lograr una vía hacia la ciudadanía”.

La audiencia marcó 14 años desde que la administración Obama creó DACA mediante una acción ejecutiva, otorgando protección temporal contra la deportación y autorización de trabajo a ciertos inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Aunque el programa ha permitido que cientos de miles de beneficiarios trabajen, estudien y desarrollen sus carreras, no ofrece una vía hacia un estatus legal permanente.

García dijo que esa limitación se ha vuelto cada vez más evidente a medida que el programa enfrenta desafíos legales y un aumento en la aplicación de las leyes migratorias.

“DACA nació del fracaso de los políticos para unirse y aprobar el DREAM Act a pesar de contar con un enorme apoyo público”, dijo García. “Pero a medida que la administración Trump intensifica sus ataques, queda claro que DACA no es suficiente y que todavía necesitamos una solución real, incluida una vía hacia la ciudadanía”.

A lo largo de la audiencia, beneficiarios de DACA, estudiantes indocumentados y defensores describieron la incertidumbre de vivir bajo un programa temporal cuyo futuro sigue dependiendo de decisiones judiciales y políticas federales.

Melanny dijo que DACA le permitió asistir a City Colleges of Chicago y posteriormente a Northeastern Illinois University, convirtiéndose en la primera persona de su familia en obtener una licenciatura y una maestría. Actualmente trabaja en el ámbito de la educación superior. Aun así, dijo, el programa nunca le ha brindado seguridad a largo plazo.

“DACA abrió puertas, pero nunca fue una vía hacia la ciudadanía”, dijo Melanny. “Hoy, DACA está siendo debilitado poco a poco”.

Varios participantes señalaron los retrasos en las renovaciones y las recientes acciones de control migratorio como evidencia de que los beneficiarios de DACA siguen siendo vulnerables a pesar de haber vivido y trabajado durante años en Estados Unidos.

Luis Enrique, conocido como Quique, beneficiario de DACA originario de México y quien trabaja como asistente legal, dijo que la incertidumbre afecta prácticamente todos los aspectos de su vida.

“Como beneficiario de DACA, siento que me han obligado a vivir con las manos atadas, sabiendo que, a pesar de haber obtenido un título universitario y un empleo, sigo careciendo de estabilidad y autonomía, y que todo por lo que he trabajado puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos”, dijo.

Añadió que cualquier solución legislativa debería extenderse más allá de los actuales beneficiarios de DACA.

“Hoy se trata de mucho más que DACA”, dijo Quique. “También se trata de las comunidades que quedaron fuera. Los padres. Los hermanos. Los vecinos y familiares que nunca calificaron”.

Laura, una estudiante universitaria indocumentada que no pudo acceder a DACA debido a la fecha en que llegó a Estados Unidos, dijo que ha pasado años preparándose para una carrera profesional que quizá no pueda ejercer legalmente después de graduarse. Laura, quien estudia Finanzas y Economía, agregó que ha seguido el camino que a muchos estudiantes se les dice que conduce al éxito, pero aun así no podrá trabajar legalmente en la profesión para la que se ha preparado.

“Durante más de una década, este país ha sido mi hogar. Para mi padre, han sido casi tres décadas”, dijo Laura. “Así que pregunto: ¿cuántos años más deben esperar las familias por una solución permanente?”.

Los defensores también destacaron casos en los que beneficiarios de DACA han enfrentado detenciones a pesar de contar con protecciones vigentes.

Jocelyn Aranda-Ortiz, organizadora de defensa contra deportaciones en The Resurrection Project, compartió la historia de dos hermanas beneficiarias de DACA que fueron detenidas por la Patrulla Fronteriza en octubre de 2025 a pesar de contar con protección legal.

“Beneficiarias de DACA como Jazmín y Jessica no son casos aislados”, dijo Aranda-Ortiz. “En TRP ayudamos a 450 personas a renovar DACA cada año y vemos lo vulnerables que siguen siendo, especialmente con retrasos de entre cinco y seis meses en los procesos, que ponen en riesgo empleos, ingresos y estabilidad”.

Elizabeth Cervantes, vicepresidenta de la junta directiva de la Coalición de Illinois pro Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), recordó el lanzamiento de DACA en 2012, cuando miles de inmigrantes buscaron asistencia legal para presentar sus solicitudes.

Catorce años después, dijo, muchos beneficiarios continúan viviendo en un limbo migratorio.

“Cuando el presidente Obama escuchó a los jóvenes organizadores inmigrantes en 2012 y creó DACA, dijo que ‘estos jóvenes merecen planificar sus vidas en períodos de más de dos años’”, dijo Cervantes. “Eso era cierto entonces y sigue siendo cierto hoy; excepto que ahora incluso los beneficiarios más jóvenes de DACA ya son adultos”.

La audiencia coincidió con renovados llamados para aprobar la Ley Dream y Promise, legislación impulsada por Ramírez y García que crearía una vía hacia la ciudadanía para los Dreamers y las personas amparadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS).

“Estamos con ustedes y seguiremos luchando contra estos ataques para finalmente construir un sistema migratorio que respete su dignidad y su humanidad”, dijo García.

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