Al menos 1,000 muertos en Venezuela tras terremotos; la gente busca sobrevivientes

Los venezolanos se hicieron cargo el viernes de la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos tras dos potentes sismos consecutivos, señalando que han visto pocos equipos de rescate estatales en las zonas más afectadas pese a que las autoridades proyectan una imagen de una sólida respuesta gubernamental.

La aparente falta de ayuda del gobierno agravó la desesperación de las familias a medida que aumentaba la presión por encontrar sobrevivientes enterrados con cada hora que pasaba. La nación sudamericana cumplía el viernes casi dos días desde el desastre. Las agencias de ayuda consideran que las primeras 48 a 72 horas son un periodo crucial para recuperar a personas con vida, aunque ese periodo aumenta si tienen acceso a comida y agua.

Por su parte, un amplio esfuerzo internacional de ayuda se aceleró, con más de dos docenas de equipos de rescate de todo el mundo llegando a Venezuela o a punto de llegar pronto.

La cifra de fallecidos a causa de dos potentes sismos consecutivos ocurridos en Venezuela subió a por lo menos 920, y otros 3,360 heridos, informaron las autoridades.

Familias ansiosas esperan ver si sus parientes sobrevivieron

Familias desesperadas en todo el norte de Venezuela buscaban entre las ruinas de edificios a sus familiares y lo que quedaba de sus vidas.

Nazareth Jiménez sollozaba sobre el hombro de un ser querido cuando observaba a vecinos intentar cortar losas de concreto con martillos y herramientas eléctricas en un edificio reducido a una montaña de escombros.

Estaba en el estado norteño de La Guaira, justo al norte de la capital, Caracas, donde se produjo parte de la peor destrucción. Jiménez estaba consumida por la ansiedad cuando esperaba ver si sus hermanos, sobrinos, sobrinas y amigos saldrán de los escombros con vida .

Fuerzas del gobierno distribuían comida y agua a los sobrevivientes en La Guaira al tiempo que la presidenta encargada Delcy Rodríguez dijo que las autoridades estaban montando una respuesta total. Dio la bienvenida a la llegada de rescatistas y ayuda humanitaria de todo el mundo. Rodríguez indicó que La Guaira ha sido militarizada y que viene más ayuda, aun cuando los residentes dijeron que era apenas una fracción de la ayuda que necesitaban.

Se espera que el número de víctimas aumente, con miles de personas reportadas como desaparecidas.

Sismos dejan a millones de personas conmocionadas

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) subrayó que hasta 6.76 millones de personas en Venezuela podrían verse afectadas por los sismos, unos 2 millones sólo en Caracas. Loyce Pace, directora regional de la Cruz Roja Internacional para las Américas, afirmó que “la gente todavía está aterrorizada de volver a entrar a lo que eran sus hogares”. Edificios en todo el norte de Venezuela quedaron reducidos a esqueletos, con muebles colgando de las ventanas y helicópteros sobrevolando la zona.

La desesperación empezó a aumentar el viernes, ya que muchas familias aún no habían encontrado a sus seres queridos desaparecidos y contaban con equipo mínimo para las labores de rescate. Muchos de ellos continuaron durmiendo en la calle y pasaron hambre.

En Catia La Mar, una comunidad adyacente al principal aeropuerto del país, la gente se agolpó alrededor de una camioneta civil que repartía panes y agua. Un soldado intervino para permitir que el vehículo se fuera. La gente convirtió el estacionamiento de una farmacia en un refugio improvisado al instalar lonas, hamacas y tiendas de campaña.

Omar Reyes caminó entre los restos de lo que alguna vez fue su hogar, gritando los nombres de su esposa e hijos. No recibió respuesta.

Alrededor de 20 familiares han muerto. Dos de sus cuatro hijos están enterrados entre los escombros.

La ayuda internacional está en camino

En la principal autopista del país, caravanas de fuerzas estatales, personal de emergencia, camiones de volteo y maquinaria pesada se movían en dirección a la tragedia. Una camioneta civil que transportaba colchones delgados tenía sus ventanas marcadas con “Ayuda desde Trujillo”. El gobierno de Venezuela dijo que había desviado servicios de emergencia hacia el estado de La Guaira.

Bomberos del estado de Táchira, que limita con Colombia, estaban entre los que se desplegaban para las labores de búsqueda y rescate en La Guaira.

El general de bomberos Antonio Briceño dijo que 45 bomberos y un perro entrenado, acertadamente llamado Rescate, esperaban llegar a los sitios afectados en los próximos días.

Unos 1.000 efectivos de 25 equipos de búsqueda y rescate de todo el mundo se estaban desplegando en Venezuela , dijo Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

La asistencia incluía ayuda de Alemania, Chile, Suiza, Turquía, China, Qatar, Brasil, Portugal y Canadá, así como equipos de El Salvador, República Dominicana y México.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien habló con Rodríguez tras el sismo, dijo que Estados Unidos desplegará asistencia “de inmediato”. El jueves por la noche, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se movilizó para eximir sanciones hasta el 23 de octubre a fin de permitir transacciones relacionadas con los esfuerzos de ayuda por el terremoto en Venezuela que de otro modo estarían prohibidas.

La televisión pública venezolana mostró el viernes la llegada de rescatistas con perros y equipos, incluyendo cámaras y georradares, desde España.

Varias personas acampan en una calle la noche después del sismo que remeció Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos) Crédito: AP

Gobierno y rescatistas enfrentan enormes desafíos

La prensa estatal ha reportado momentos de esperanza entre la destrucción, incluyendo el rescate de un joven sacado en camilla de un edificio afectado en el distrito de San Bernardino, en Caracas, ante los aplausos de los presentes, mientras su madre, entre lágrimas, le decía “Leandro, te amo”.

La televisión pública venezolana emitió las imágenes de una niña, cubierta de polvo y envuelta en una sudadera, que emergía de entre los escombros con la ayuda de rescatistas. El jefe del grupo de rescate metropolitano de Caracas, José Luis Núñez, explicó que fue hallada en un edificio de 10 pisos de La Guaira que colapsó y se aplanó “como un pancake”.

“Queremos destacar la fortaleza, el empeño y las ganas de vivir de esta niña”, apuntó Núñez.

A pesar de ello, el desastre natural es el último reto para la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la exvicepresidenta que asumió el cargo en enero tras la captura y destitución del entonces presidente, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos. Venezuela enfrenta problemas económicos desde hace más de una década, y muchas personas rechazan la legitimidad del movimiento político que representa Rodríguez.

Rodríguez declaró el estado de emergencia en un mensaje a la nación a última hora del miércoles. Apuntó que el gobierno estaba creando un fondo de reconstrucción de 200 millones de dólares para hospitales y viviendas dañados.

El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que ambos terremotos tuvieron su epicentro cerca de Morón, en la costa del Caribe, a unos 170 kilómetros (105 millas) al oeste de Caracas. El impacto de los dos sismos, combinado con los movimientos sísmicos superficiales, amplificó la destrucción, explicó Marcos Ferreira, geofísico e investigador del Servicio Geológico de Brasil.

“Es como si yo estuviera gritando y luego alguien empieza a gritar también. Eso amplifica la vibración y aumenta el peligro potencial”, comentó Ferreira.