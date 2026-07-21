Byron Sigcho López y Mayra Macías quedan fuera de la boleta electoral del Distrito 4

Dos candidatos latinos independientes que buscaban reemplazar al representante federal saliente Jesús ‘Chuy’ García no aparecerán en la boleta electoral de noviembre luego de que la Junta Electoral del Estado de Illinois determinó este martes que no reunieron suficientes firmas válidas para calificar.

El concejal de Chicago Byron Sigcho López (Distrito 25) y Mayra Macías, exdirectora ejecutiva de Latino Victory Project, fueron retirados de la boleta después de que la junta determinó que sus peticiones de nominación no alcanzaron las 10,816 firmas válidas requeridas en Illinois para candidatos independientes al Congreso.

Ambos candidatos presentaron inicialmente el máximo permitido de 17,304 firmas, pero las impugnaciones a sus peticiones redujeron el número de firmas consideradas válidas.

Según la consejera general de la junta, Marni Malowitz, Macías presentó 9,758 firmas válidas, mientras que Sigcho López presentó 9,594 después de que se revisaran las impugnaciones a sus peticiones. La junta votó por unanimidad para mantener la decisión.

Macías, quien lanzó su campaña independiente después de que ‘Chuy’ García se retiró de la contienda demócrata y respaldó para reemplazarlo en el Congreso a su jefa de gabinete Patty García (sin relación familiar), dijo que seguirá enfocada en el derecho de los votantes a elegir a sus representantes.

“Es un día triste para la democracia que los dos candidatos latinos que competimos como independientes, porque no se nos permitió postularnos como demócratas, hayamos sido excluidos de la boleta electoral. Es un día triste cuando se silencia la voz de más de 30,000 votantes y se invalidan sus firmas”, dijo Macías durante una conferencia de prensa conjunta con Sigcho López tras la audiencia de hoy. “Se supone que esta Junta debe defender la democracia y, sin embargo, estamos viendo cómo sus propias acciones la socavan”.

“Mi trabajo no termina solo porque ya no estemos en la boleta. Voy a seguir luchando. Todavía estamos explorando nuestras opciones. Quiero seguir sirviendo a la gente del Cuarto Distrito Congresional porque, con o sin un cargo, mi compromiso era genuino. Queremos asegurarnos de que las personas trabajadoras sean el centro de nuestras prioridades. Queremos brindarles una vía para mejorar sus vidas, porque lo que estamos escuchando es que la gente está batallando para llegar a fin de mes… Necesitamos darles un salvavidas y dejar de desperdiciar dinero, dejar de gastar los dólares de los contribuyentes en la política de las maquinarias partidistas diseñada para eliminar las opciones latinas y, en cambio, destinar esos recursos a ayudar realmente a la comunidad”.

“Hoy, en el Cuarto Distrito Congresional, la democracia murió”, dijo Sigcho López. “Hoy, en el Cuatro Distrito Congresional, más de 30,000 personas, miles de pequeños donantes y cientos de voluntarios que luchaban por la democracia fueron silenciados por la ambición de poder de Patty y ‘Chuy García. Qué legado tan lamentable dejan atrás. Hoy se nos negó el derecho a hablar sobre los temas que afectan a nuestro Cuarto Distrito Congresional, que es el distrito con la mayor población latina de todo el Medio Oeste”.

Macías también presentó una queja formal de ética ante el Comité de Ética de la Cámara de Representantes y la Oficina de Conducta del Congreso contra el representante ‘Chuy’ García y miembros de su personal.

Tanto Macías como Sigcho López señalaron que continuarán explorando vías legales para impugnar la decisión de la Junta Electoral.

La decisión deja únicamente a un candidato independiente, el alcalde de Lyons, Chris Getty, en la boleta de noviembre para el Cuarto Distrito Congresional de Illinois. El candidato republicano Lupe Castillo también aparecerá en la boleta después de haber competido sin oposición en las primarias republicanas.

El Cuarto Distrito Congresional, que incluye grandes sectores de las comunidades latinas de Chicago, ha sido representado por García desde 2019.

García anunció a fines de 2025 que no buscaría la reelección cuando estaba por agotarse el plazo para registrar candidatos en la primaria demócrata de 2026, y entonces Patty García presentó su candidatura, lo que provocó críticas de que ambos operaron para que no quedara tiempo para que otros candidatos se registraran en la primaria y Patty García quedara como candidata única de su partido.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo de la iniciativa Press Forward y del Chicago Community Trust.

Suscríbete al boletín de noticias de La Raza y recibe en tu email noticias de y para la comunidad hispana de Chicago. Visita laraza.com/newsletter.