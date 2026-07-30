Funcionario del DHS renuncia y critica la “guerra contra inmigrantes” de Trump

Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) decidió abandonar la administración de Donald Trump tras más de una década de servicio público y lanzó críticas contra las políticas migratorias impulsadas durante el actual gobierno.

Marc Rosenblum, quien encabezaba el área de análisis de datos de la agencia, anunció su salida mediante una publicación en LinkedIn, donde expresó su inconformidad con el rumbo del departamento y mencionó una supuesta “guerra contra los inmigrantes” y contra los funcionarios federales.

La información fue difundida inicialmente por The Independent y retomada a partir de declaraciones del propio Rosenblum y fuentes cercanas al DHS.

“Estoy encantado de terminar mi relación con la administración actual. Entre la guerra contra los inmigrantes, la guerra contra los funcionarios federales y la guerra contra la verdad… simplemente necesito un cambio”, escribió Rosenblum.

Críticas por falta de transparencia en datos migratorios

Rosenblum trabajó en el DHS desde 2016 y estuvo al frente de oficinas encargadas de recopilar y publicar estadísticas sobre inmigración, detenciones y operaciones de seguridad nacional.

Durante su gestión defendió la importancia de ofrecer información pública más detallada sobre las actividades del gobierno. Sin embargo, organizaciones civiles y especialistas han señalado que algunos datos oficiales sobre ICE, arrestos y deportaciones dejaron de actualizarse con regularidad durante el segundo mandato de Trump.

Elizabeth Williams, exasesora política del DHS, lamentó la salida del funcionario y destacó su papel en la creación de estadísticas utilizadas por investigadores y organismos de supervisión.

“El gobierno funciona mejor cuando las decisiones se basan en análisis de datos objetivos en lugar de en pura política”, escribió el exfuncionario Blas Nuñez-Neto.

DHS responde tras la renuncia del funcionario

Ante las críticas, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional aseguró al medio citado que las opiniones de Rosenblum representan una postura personal y no la posición oficial de la agencia.

“Cada quien tiene derecho a expresar su opinión, pero eso no la convierte en correcta ni en un hecho”, señaló el portavoz.

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