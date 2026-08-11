Educación, autonomía y poder cívico: El modelo de CCATE que transforma Norristown

En el corazón del condado de Montgomery, Pensilvania, una revolución cívica y cultural silente está redefiniendo el futuro de las familias inmigrantes. En el programa radial Es Martes de Decisiones, emitido este martes 28 de julio de 2026, el antropólogo, periodista y docente de la Universidad de Pensilvania, Obed Arango Hisijara, analizó el impacto del Centro de Cultura, Arte, Trabajo y Educación (CCATE). Más que una organización sin fines de lucro tradicional, CCATE opera como un movimiento de transformación social basado en la autonomía comunitaria, la concientización política y el desarrollo de la juventud latina en Norristown.

Un modelo de transformación inspirado en los caracoles zapatistas

A diferencia de las estructuras organizacionales convencionales en Estados Unidos —donde una junta directiva impone prioridades y los residentes actúan como receptores pasivos de servicios—, CCATE ha implementado un esquema organizativo horizontal profundamente influenciado por el neozapatismo mexicano y la pedagogía crítica de Paulo Freire.

En CCATE, la agenda social no surge de los escritorios corporativos, sino de la propia comunidad organizada en “círculos” autónomos. Círculos de lectura, salud, ciencias ambientales, producción de cine, arte e incluso yoga y zumba operan con total independencia. “La comunidad es la protagonista, no una persona”, enfatiza Arango. Este ejercicio de democracia directa ha descentralizado el liderazgo, permitiendo que padres y jóvenes asuman la conducción de sus propias reivindicaciones.

Poder cívico frente a la gentrificación y la junta escolar

El trabajo de CCATE abarca cuatro ejes estructurales: programas de arte, cultura y educación; investigación de acción comunitaria; producción de medios propios; y abogacía por la justicia social. A través del eje de investigación, grupos de padres y madres han liderado diagnósticos profundos que influyen directamente en la política local del Condado de Montgomery.

Contexto Demográfico y Cívico en Norristown (Condado de Montgomery)

Demografía Escolar. En el Distrito Escolar de Norristown (Norristown, West Norriton e East Norriton), el 52% de los estudiantes son de origen latino.

Representación Latina en la Junta. A pesar de ser mayoría estudiantil, actualmente no hay ningún representante latino en la Junta Directiva del Distrito Escolar.

Censo de Salud Inmigrante. Primer censo diseñado y ejecutado exclusivamente por familias inmigrantes tras 3 años de entrenamiento, logrando un lugar en la junta de planificación de salud del condado.

Tasa de Acceso Universitario. El 95% de los jóvenes delgrupo de preparatoria de CCATE ingresan a la universidad, superando significativamente la media estatal.

Uno de los episodios más críticos abordados en la entrevista fue la reciente pugna política en el distrito escolar respecto al tax abatement (exención de impuestos a desarrolladores inmobiliarios), un mecanismo frecuentemente asociado a procesos de gentrificación y desplazamiento de familias de bajos ingresos.

Dado que el 80% de los impuestos perdonados a las corporaciones provenían de los fondos destinados a las escuelas públicas de Norristown —ya de por sí desfinanciadas—, tres representantes independientes respaldados en su momento por la dinámica comunitaria de CCATE votaron en contra de la exención impositiva. Sin embargo, la presión del lobby inmobiliario y político derivó en una reestructuración bipartidista de la junta escolar que reemplazó a los miembros latinos y revirtió la medida, dejando en evidencia las complejas fuerzas económicas que enfrentan las minorías organizadas.

Éxito académico y narrativa propia: De la comunidad a las universidades élite

A pesar de los desafíos políticos, el modelo educativo de CCATE ostenta resultados sobresalientes. Mientras que en Pensilvania el acceso de jóvenes hispanos a la educación superior sigue enfrentando brechas estructurales, el programa de preparatoria de CCATE —con 11 años de trayectoria— ha logrado que el 95% de sus participantes continúe con estudios universitarios, muchos de ellos con becas del 100% en instituciones como Yale, Universidad de Pensilvania (Penn), Temple, Saint Joseph’s y Thomas Jefferson.

El compromiso requiere la participación obligatoria de los padres en el proceso de acompañamiento. Además, CCATE ha cultivado su propio ecosistema de medios. Jóvenes que ingresaron como niños a los talleres de cine hoy son profesionales contratados por la propia organización, produciendo podcasts informativos que alcanzan hasta 15,000 reproducciones semanales cuando abordan temas cruciales para la comunidad, como el sistema de justicia juvenil y los derechos cívicos.

La “Generación consciente” y el futuro de la participación latina

Frente a la desconexión cultural que experimentan algunos sectores de la segunda generación de hispanos en Estados Unidos, Arango subraya la necesidad vital de la concientización por encima de la mera integración institucional. Durante el último verano, CCATE lanzó la iniciativa “Generación consciente”, promoviendo actividades sin dispositivos móviles, enfocadas en la reconexión con la tierra, el trabajo manual, el pensamiento crítico y la meditación diaria.

El crecimiento de la población latina en Pensilvania exige pasar de la apatía a un ejercicio cívico activo y educado. La experiencia de CCATE demuestra que cuando una comunidad se organiza autónomamente, investiga sus propias realidades y produce sus propios contenidos, la transformación social deja de ser una teoría para convertirse en un poder cívico tangible.

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Este artículo fue elaborado en el marco del Latino Local News Collaborative, un proyecto colaborativo de medios latinos hiperlocales que incluye desde Houston (TX) a La Esquina TX, desde Chicago (IL) a La Raza y desde Filadelfia (PA) a Philatinos Media y 2PuntosPlatform. El LLNC se propone ampliar la colaboración y las capacidades de los medios latinos en español y promover la difusión de contenidos para servir a las comunidades latinas de Estados Unidos.