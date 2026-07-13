México presenta denuncias en EEUU para exigir justicia por la muerte de 17 migrantes mexicanos

Claudia Sheinbaum, presidenta de Mexico, anunció que el gobierno de México presentará denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y varias fiscalías de estados para exigir justicia por la muerte de 17 inmigrantes mexicanos bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) o durante operativos de esta agencia.

Se trata de una nueva escalada de las acciones emprendidas por el gobierno mexicano ante presuntas violaciones a los derechos humanos de migrantes.

“Queremos una investigación del porqué fallecieron estos inmigrantes en centros de detención y los otros en un operativo,” dijo la presidenta Sheinbaum este 13 de julio durante su conferencia mañanera.

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores de Mexico, dijo a los medios que de 2025 hasta la fecha 14 inmigrantes mexicanos han muerto en Estados Unidos bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Otros tres inmigrantes mexicanos han perdido la vida durante operativos de los agentes de ICE

Velasco agregó que se le pedirá al procurador general de México que se refieran los casos a los procuradores generales en los estados americanos en donde han ocurrido las 17 muertes.

Ademas se le pedirá al Departamento de Justicia de Estados Unidos que se investiguen las muertes de los 17 nacionales mexicanos.

Sheinbaum dijo el pasado jueves en su conferencia que el único ‘delito’ de los mexicanos fallecidos “es trabajar honestamente en Estados Unidos”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Crédito: EFE

El caso más reciente de una muerte de un inmigrante mexicano es la de Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, quien fue baleado en el torso por un agente de ICE el 7 de julio en el Parque Magnolia de la ciudad de Houston, Texas.

Los medios y políticos de Texas como la representante federal Sylvia García, una demócrata de Houston, han desmentido la narrativa que inicialmente dio el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de que Salgado Araujo usó su auto como un arma para amenazar a un agente de ICE.

Hugo Balderas, abogado de los pasajeros que viajaban con Araujo, dijo a los medios que “ellos confirmaron que en ningún momento estuvo ningún agente directamente en frente del vehículo” de Araujo.

Un comunicado de ICE inmediatamente después del incidente acusó a Salgado Araujo de “usar su auto como un arma”.

Además, luego se reveló que Salgado Araujo no era el blanco de la acción de ICE, si no otra persona.

Y, además, salió a la luz que Salgado Araujo tenía un permiso para trabajar y su caso permanecía pendiente en las cortes de inmigración.

Un caso similar al de Salgado Araujo es el de Silverio Villegas, de 38 años, ocurrido en Franklin Park, Illinois, el 12 de septiembre de 2025.

A Villegas, oriundo de Irimbo, Michoacán, México, lo acusaron de tratar de impactar a un agente con su auto.

El agente, dijo DHS a los medios, no tuvo más remedio que disparar su arma en defensa propia.

Sin embargo, un video de la cámara de un policía de Franklin Park que le preguntó al agente involucrado que heridas había el sufrido reveló algo diferente.

“No fue nada mayor”, dijo el agente que le quitó la vida a Villegas.

En torno a los casos de inmigrantes mexicanos que han fallecido bajo custodia de ICE en los varios centros de detención en los diferentes estados, Sheinbaum dijo que buscarán interponer demandas civiles contra las compañías que operan los diferentes centros de detención en donde los 14 nacionales mexicanos fueron reportados muertos.

Los 17 mexicanos muertos

A continuación esta la lista de las 17 inmigrantes mexicanos que, entre 2025 y 2026, han perdido la vida bajo custodia de ICE en un centro de detención o durante un operativo de esa agencia. Se incluye, cuando se cuenta con esos datos, la edad de la persona y la fecha y lugar de su fallecimiento.

Gabriel García Ávalos, 56 años, 23 de octubre 2025, bajo custodia, en California.

Leo Cruz Silva, 36 años, 4 de octubre de 2025, bajo custodia, en Missouri.

Miguel Ángel García Hernández, 31 años, 30 de septiembre de 2025, bajo custodia, en Texas.

Ismael Ayala Uribe, sin dato de nacimiento, 22 de septiembre de 2025, bajo custodia, en California.

Silverio Villegas González, 38 años, 12 de septiembre de 2025, durante operativo, en Illinois.

Oscar Rascón Duarte, 58 años, 8 de septiembre de 2025, bajo custodia, en Arizona.

Lorenzo Antonio Batres Vargas, 32 años, 31 de agosto del 2025, bajo custodia, en Arizona.

Jaime Alanís, 57 años, 12 de julio de 2025, durante operativo, en Arizona.

Jesus Molina Veya, 45 años, 7 de junio de 2025, bajo custodia, en Georgia.

Jorge (o Abelardo) Avellaneda Delgado, 68 años, 5 de mayo de 2025, bajo custodia, en Georgia

Heber Sánchez Domónguez, 34 años, 14 de enero de 2026, bajo custodia, en Georgia.

Alberto Gutiérrez Reyes, 36 años, 27 de febrero de 2026, bajo custodia, en California.

Royer Pérez Jiménez, 19 años, 16 de marzo de 2026, bajo custodia, en Florida.

José Guadalupe Ramos Solano, 36 años, 26 de marzo de 2026, bajo custodia, en California.

Alejandro Cabrera Clemente, 49 años, 11 de abril de 2026, bajo custodia, en Louisiana.

Félix Alcorta Rodríguez, 62 años, 19 de junio de 2026, bajo custodia, en Texas.

Lorenzo Salgado Araujo, 52 años, 7 de julio de 2026, durante operativo, en Texas.

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