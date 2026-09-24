“Tenemos que defender lo que ya hemos logrado mientras seguimos creando espacios para alcanzar la equidad”: Emma Lozano

Emma Lozano, una organizadora comunitaria de larga trayectoria, activista por los derechos de los inmigrantes, exmaestra de inglés como segundo idioma (ESL) y pastora de Holy Ground Church, es candidata por el Distrito 7A en las elecciones de la Junta de Educación de Chicago del próximo 3 de noviembre.

La junta, que supervisa las políticas de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS), aprueba el presupuesto del distrito escolar, contrata y evalúa al director ejecutivo y toma decisiones que afectan a más de 316,000 estudiantes, se convertirá este 3 de noviembre en un organismo de gobierno totalmente elegido por los votantes después de décadas de estar completamente bajo nombramiento del alcalde.

El Distrito 7A abarca gran parte del Southwest Side y Lower West Side de Chicago, incluyendo parte de comunidades como La Villita, Pilsen, Brighton Park, Gage Park y McKinley Park, entre otras.

El distrito representa a miles de familias inmigrantes y bilingües cuyas prioridades incluyen el financiamiento escolar, la educación bilingüe, la seguridad en las escuelas y las preocupaciones relacionadas con la inmigración.

Lozano ya forma parte de la Junta de Educación, después de haber sido nombrada por el alcalde Brandon Johnson, y ahora busca ser elegida para un periodo completo.

Su campaña asegura que está financiada completamente por la comunidad y destaca décadas de trabajo organizativo que incluyen la expansión de la educación bilingüe, el aumento de la representación de padres inmigrantes en los Consejos Escolares Locales, la lucha para eliminar el plomo de las escuelas y el apoyo para establecer la Escuela Primaria Rudy Lozano.

La Raza habló con Lozano sobre la importancia de esta elección, el financiamiento de las escuelas, la educación bilingüe y los retos que enfrentan las familias latinas en el Distrito 7A. (Esta entrevista fue editada para mayor brevedad y claridad).

Muchos votantes todavía no están familiarizados con estas elecciones. ¿Puede explicar qué hace la Junta de Educación de Chicago y por qué esta contienda es importante?

Durante décadas hemos luchado para tener una junta escolar elegida por los votantes, y finalmente eso es una realidad. Ahora estamos compitiendo por 21 puestos en la Junta de Educación. Yo represento al Distrito 7A porque actualmente estoy sirviendo en la junta. Fui nombrada por el alcalde, y ahora esta será mi primera elección para la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Chicago.

Estoy muy emocionada porque he aprendido mucho al estar en la junta. Durante toda mi vida estuve del otro lado, reclamándole a la junta sobre las necesidades que tenemos. Ahora puedo ver de primera mano los recortes devastadores y el déficit que tienen las Escuelas Públicas de Chicago, y analizar cuál podría ser la mejor solución para cerrar esa brecha.

En este momento CPS está considerando hacer recortes a maestros, educación bilingüe y todas estas cosas que no podemos aceptar. Tenemos que buscar una nueva manera de generar ingresos. El estado de Illinois nos debe $2,000 millones que están atrasados, y el Condado de Cook siempre se retrasa en entregar su parte, así que tenemos esos problemas.

Tenemos que analizar cómo sería un impuesto progresivo: cobrarle más a los ricos que pueden pagarlo. Hemos heredado una montaña enorme de problemas, pero si tenemos al grupo correcto de personas con ideas similares, podemos pedirle al gobernador que convoque una sesión especial y que la legislatura encuentre el dinero para pagar lo que deben, para que no tengamos que pedir prestado.

Mi posición siempre ha sido: no a los recortes, no al cierre de escuelas, no a los vales escolares. Realmente necesitamos que nuestros niños reciban la educación de clase mundial que merecen.

El Distrito 7A tiene una gran comunidad latina. ¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan las familias en este momento?

¿Sabía que una de cada cinco personas en Chicago se identifica como mexicana? Por eso fuimos un objetivo durante Midway Blitz. Representamos una ‘amenaza’ porque somos una comunidad que está creciendo. Estamos aprendiendo a organizarnos.

Si hay algo de lo que estoy orgullosa es de cómo la comunidad se levantó contra esos agentes porque llegaron de manera agresiva y abusiva. Nuestra comunidad se organizó. Todavía está ocurriendo, pero ya no son tan evidentes porque saben que vamos a salir, que los vamos a rodear y que vamos a ayudar a las familias.

Estas son familias que están separando, con niños ciudadanos estadounidenses involucrados.

Yo vengo de una familia de estatus migratorio mixto. Sé de primera mano lo que se siente, el terror de pensar que tu papá no va a regresar a casa por la noche.

Recuerdo estar en la frontera. Detuvieron a mi papá y mi mamá quería irse. Todos estábamos llorando en el carro diciendo: “No podemos dejar a papá”. Ese día lo dejaron ir, pero esa no es la realidad para muchas familias.

Necesito ser esa voz en la Junta de Educación que sabe lo que está pasando y que tiene esas experiencias, para que cuando se tomen decisiones sobre seguridad o sobre recortar a los SECA [asistentes de maestro], que son las primeras personas que ven nuestros niños y familias cuando entran a la escuela, podamos decir que no. Ellos son tan importantes como el maestro en el salón para nuestra seguridad y protección.

¿Qué papel debe tener CPS para proteger y apoyar a los estudiantes inmigrantes y sus familias?

CPS debe continuar luchando. Tengo entendido que también somos parte de una demanda junto con otros estados que dicen que estos operativos son abusivos.

Eso es muy importante: que seamos vocales al respecto. Si hubiera sido una junta escolar diferente, no creo que CPS se hubiera unido a esa demanda. Creo que es un derecho constitucional que cada niño tenga derecho a una educación gratuita y de calidad.

No quiero regresar al pasado. Yo fui a la Escuela Cooper aquí en Pilsen. Voy a cumplir 73 años este año. Cuando estaba ahí, te castigaban por hablar español. Díganle eso a un niño de cinco años que no sabe inglés, y después se preguntan por qué no quiere hablar en clase. A mí me sacaron del salón porque no podía responder en inglés. Mis hermanos también estaban ahí porque tampoco sabían inglés.

Por eso luchamos por la educación bilingüe: para que puedas seguir aprendiendo matemáticas, ciencias e historia mientras aprendes inglés. De lo contrario, no aprendes esas cosas si el único enfoque es aprender inglés.

Muchos estados están regresando a políticas de solo inglés, y esas son batallas que ya luchamos y ganamos. Tenemos que defender lo que ya hemos logrado mientras seguimos creando espacios para alcanzar la equidad por la que todos hemos luchado.

Mirando hacia atrás, ¿de qué logro se siente más orgullosa y qué cree que todavía falta por hacer?

Me dio mucho gusto ser parte del movimiento durante la campaña y administración de Harold Washington cuando tuvimos la visión de crear los Consejos Escolares Locales. Eso les dio voz a los padres. Podían postularse en esas elecciones, ayudar a elegir a su director y tomar decisiones sobre sus escuelas.

En ese momento, lo que hicimos en Chicago fue revolucionario porque el único requisito era ser padre de familia o vivir en el código postal. Tenías derecho a votar y postularte en esas elecciones. Nuestros padres no eran ciudadanos estadounidenses, así que no podían votar en elecciones regulares. Esta fue la primera elección en la que pudieron votar y tener una voz.

Hubo personas que ganaron elecciones de Consejos Escolares Locales que nunca antes habían votado porque no tenían el privilegio de ser ciudadanos. Ahora tenían una voz y se sentaban como miembros elegidos de esos consejos.

Siempre he dicho que así debería ser para toda la ciudad. Si estamos aquí, pagando impuestos, criando familias y echando raíces, debemos ser parte de la toma de decisiones y del proceso de votación.

Si resulta elegida, ¿cuáles serían sus primeras prioridades para el Distrito 7A?

Quiero asegurarme de que mantengamos a todos nuestros subdirectores. Algunas escuelas están teniendo que decidir si pueden pagar uno, y los necesitamos porque nuestras escuelas todavía están bastante llenas.

No podemos perder la educación bilingüe. Ya deberíamos estar en una posición donde saber más de un idioma sea algo positivo, no regresar a esa mentalidad de solo inglés donde la gente dice: “Estás en Estados Unidos. Tienes que hablar inglés”. No. Podemos aprender y hablar inglés y aprender muchos idiomas, y eso mejora la cultura de nuestro país y nuestra inteligencia.

Tampoco quiero ver recortes en música, arte u otros espacios creativos donde nuestros niños pueden expresarse. Hemos demostrado durante décadas que a través del arte, la danza, la música y la poesía, los niños también aprenden ortografía, matemáticas y todo lo demás. Estos programas son, de alguna manera, aún más importantes para algunos estudiantes porque cada niño tiene su propia manera de aprender.

¿Hay algo más que le gustaría que nuestros lectores sepan?

Tenemos que proteger lo que ya hemos ganado y logrado en nuestras victorias anteriores, pero no podemos conformarnos con eso. Tenemos que avanzar. Tenemos que presionar por más avances y realmente resistir todos estos recortes.

Dicen que algunas escuelas están vacías y que necesitan cerrarse. No. Necesitamos convertirlas en escuelas comunitarias sostenibles donde haya clínicas, distribución de alimentos y todos los servicios necesarios para una comunidad. Las familias regresarán.

Ahora mismo hay una disminución porque es muy caro vivir en Chicago. La gente se está mudando, pero se encuentran en suburbios donde no hay una ciudad santuario y enfrentan otros obstáculos.

Me encantaría ver que cada espacio de una escuela que no se está utilizando sea aprovechado para fortalecer la comunidad y mantener a nuestras familias en Chicago.

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