El Desfile de la Calle 26 regresa a La Villita con medidas de seguridad ante temores migratorios

El histórico Desfile de la Independencia Mexicana de la Calle 26 regresará este mes a La Villita mientras las medidas de control migratorio continúan generando temor en las comunidades latinas de Chicago. Los organizadores aseguran que mantendrán las mismas medidas de seguridad implementadas el año pasado y trabajarán con equipos locales de respuesta rápida.

El desfile, que llega a su aniversario 55, está programado para el domingo 13 de septiembre, de mediodía a 3 pm. Comenzará en el Arco de La Villita, en la Calle 26 y la avenida Albany, y avanzará hacia el oeste hasta la avenida Kostner. Los organizadores esperan que la asistencia aumente con respecto al año pasado, cuando las preocupaciones por las medidas de control migratorio contribuyeron a una menor participación.

“En realidad, nos sentimos mucho mejor este año que el año pasado”, dijo Jennifer Aguilar, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de La Villita.

Aguilar dijo que la cámara planea mantener el mismo nivel de seguridad que tuvo en 2025 y trabajar con equipos locales de respuesta rápida para atender las preocupaciones de los residentes y asistentes.

El año pasado, dijo Aguilar, la posibilidad de que la Guardia Nacional fuera desplegada en Chicago contribuyó a aumentar el temor en torno a los eventos comunitarios.

“Esa amenaza latente de la Guardia Nacional fue lo que realmente hizo que todo fuera muy inestable y muy aterrador para todos”, dijo.

Este año, Aguilar dijo que la cámara ha estado observando cómo se han llevado a cabo las medidas de control migratorio y considera que la manera en que se han realizado los operativos ha hecho que la situación se sienta menos amenazante que el año pasado.

Dijo que la cámara espera una mayor participación que en 2025, aunque no anticipa que la asistencia regrese de inmediato a los niveles anteriores al aumento de las medidas de control migratorio.

“La gente está emocionada”, dijo Aguilar. “Están preguntando por los detalles. Están preguntando: ‘¿De verdad se va a realizar?’”.

El tradicional Desfile de la Independencia de México en la Calle 26, en La Villita de Chicago, es un evento que marca el orgullo, la resiliencia y la vitalidad de la comunidad mexicana e inmigrante de la ciudad. (Cortesía) Crédito: Cortesía

El desfile es la celebración más grande de la Independencia de México en el Medio Oeste. La cámara señala que el evento atrae a cientos de miles de residentes, visitantes y participantes al corredor comercial de 2.5 millas a lo largo de la Calle 26. El tema de este año es “Unidos cabalgamos, más fuertes que nunca”, en referencia al énfasis de los organizadores en la unidad de la comunidad.

El desfile contará con carros alegóricos, grupos de mariachi, danzantes folclóricos y otras presentaciones culturales. Este año, los organizadores también destacarán la participación de jinetes a caballo y la charrería, una tradición ecuestre mexicana.

Aguilar dijo que los caballos serán “una gran parte” del desfile de este año y que La Villita se encuentra entre los desfiles de Chicago con mayor participación de caballos, si no es el que tiene más.

Para Aguilar, el desfile representa mucho más que una celebración de la Independencia de México. También es una oportunidad para que los residentes se reúnan durante un periodo de incertidumbre.

La cámara eligió el tema de este año, en parte, para enfatizar la unidad, dijo.

“Durante estos últimos 55 años, esta ha sido una tradición muy importante para la comunidad”, dijo Aguilar. “Esta celebración siempre significa muchísimo porque es una celebración de nuestra cultura. Es un recordatorio de dónde venimos y también de nuestras contribuciones a la ciudad de Chicago”.

La importancia del evento se hizo especialmente evidente durante la pandemia de covid-19, cuando el desfile no pudo realizarse, dijo Aguilar.

Dijo que la cámara decidió seguir adelante con el desfile el año pasado, a pesar de las preocupaciones por las medidas de control migratorio y redadas, debido al apoyo de la comunidad.

“En estos momentos difíciles, la gente necesita esperanza”, dijo Aguilar. “La gente necesita ese sentido de comunidad y unión para poder salir adelante”.

La cámara también considera el desfile un evento económico importante para los negocios ubicados a lo largo de la Calle 26.

Aguilar dijo que la cámara se comunica con los negocios locales antes del desfile para asegurarse de que sus propietarios estén informados sobre el evento y cualquier cambio que pueda afectarlos. También dijo que los negocios pueden beneficiarse de las grandes multitudes ofreciendo promociones u organizando actividades que animen a los visitantes a entrar a sus establecimientos.

La cámara describe a la Calle 26 como un importante corredor comercial con más de 1,800 negocios y más de 100 restaurantes.

El desfile volverá a recorrer ese corredor, llevando a visitantes frente a los restaurantes, tiendas y otros negocios que forman parte del centro comercial del vecindario.

En su sitio web, la cámara describe la celebración de 2026 como un homenaje al “vínculo inquebrantable” de la comunidad de La Villita y señala que el evento reunirá a residentes, funcionarios electos, líderes comunitarios, negocios, artistas y otros participantes.

Para Aguilar, esa reunión cobra aún más importancia mientras las medidas de control migratorio continúan afectando a las familias latinas.

“Todavía hay operativos. Todavía hay desafíos”, dijo. “Así que queremos asegurarnos de que este evento nos dé la oportunidad de reunirnos, celebrar de dónde venimos y mantener la frente en alto”.

El desfile se llevará a cabo llueva o haga sol. La cámara recomienda a los asistentes utilizar el transporte público, ya que el estacionamiento alrededor de la ruta es limitado y se espera congestión vehicular.

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