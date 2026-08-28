Lo que las familias latinas deben saber antes de votar en la elección de la Junta de Educación de Chicago

Por primera vez en la historia de Chicago, los votantes elegirán directamente a todos los miembros de la Junta de Educación de la ciudad, un cambio que modificará quién tiene voz en las decisiones que afectan a más de 300,000 estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés).

El cambio de una junta escolar designada por el alcalde a una elegida por los votantes es resultado de décadas de organización por parte de padres, educadores y grupos comunitarios que argumentaron que las familias y las comunidades necesitaban tener una mayor participación en la manera en que se administran las escuelas.

La transición ocurre mientras CPS enfrenta algunos de sus mayores desafíos en años recientes, incluyendo un déficit presupuestario, desigualdades históricas en los recursos escolares, debates sobre las escuelas chárter y preocupaciones sobre cómo el distrito atiende a estudiantes inmigrantes y estudiantes que están aprendiendo inglés.

Para las familias latinas, la elección podría influir en políticas relacionadas con la educación bilingüe, el financiamiento de las escuelas de barrio, la participación de los padres y las protecciones para las comunidades inmigrantes. Los estudiantes latinos son el más grande grupo demográfico en la matrícula de CPS, con 46.4%.

La Raza habló con Pauline Lipman, profesora de estudios de política educativa en la Universidad de Illinois Chicago, sobre lo que significa la nueva junta elegida por voto popular y qué deben considerar los votantes latinos antes de emitir su voto. De modo sustantivo, Lipman señaló que en esta elección del 3 de noviembre de 2026 de la Junta de Educación de Chicago, se decidirá una dirección “más alineada con la agenda del presidente Trump y los billonarios” y otra con “una visión progresista que pone a las comunidades trabajadoras y a los niños de familias trabajadoras en el centro”.

¿Por qué una junta escolar elegida por los votantes cambia quién tiene poder sobre las Escuelas Públicas de Chicago?

Durante décadas, el alcalde de Chicago controló los nombramientos de la Junta de Educación, lo que le daba a la alcaldía una influencia significativa sobre la dirección del distrito.

Los partidarios de una junta elegida argumentaron que el sistema anterior no ofrecía suficiente rendición de cuentas ante padres, maestros y comunidades. La nueva estructura permite que los votantes elijan representantes que tomarán decisiones sobre políticas escolares, presupuestos y el liderazgo del distrito.

Lipman dijo que el impulso por una junta elegida surgió de años de organización comunitaria en respuesta a la preocupación de que decisiones importantes sobre la educación se tomaban sin suficiente participación de las comunidades.

“La junta escolar representativa elegida es producto de una campaña comunitaria de 20 años por parte de organizaciones comunitarias, maestros y padres para tener una verdadera voz de la comunidad, una voz de los padres, en lo que ocurre en las escuelas”, dijo Lipman.

Explicó que esas campañas fueron impulsadas por desacuerdos sobre temas como el cierre de escuelas, la expansión de escuelas chárter, las políticas de exámenes y las diferencias en los recursos disponibles entre escuelas de distintos vecindarios.

¿Qué podría significar la nueva junta para los estudiantes latinos y las familias inmigrantes?

Las familias latinas estarán entre las comunidades más afectadas por las decisiones que tome la nueva junta.

CPS atiende a una gran población de estudiantes latinos, incluyendo muchos estudiantes que están aprendiendo inglés o que pertenecen a familias inmigrantes y de estatus migratorio mixto. La junta elegida tendrá autoridad sobre políticas que afectan los programas de idiomas, los recursos escolares y la manera en que el distrito apoya a estudiantes y familias.

Lipman dijo que los votantes latinos deben prestar atención a si los candidatos tienen experiencia trabajando con comunidades y si cuentan con un historial de defensa de los estudiantes inmigrantes y sus familias.

“Los padres latinos, muchos de los cuales son inmigrantes y viven en comunidades y familias de estatus mixto, tienen una gran preocupación por los ataques contra los inmigrantes en este país”, dijo Lipman.

Agregó que los votantes deben considerar si los candidatos apoyan políticas que protejan a los estudiantes inmigrantes y al mismo tiempo garanticen que tengan acceso a los recursos educativos que necesitan.

¿Cómo influirán los desafíos presupuestarios del distrito en la primera junta elegida?

Uno de los mayores retos para la nueva junta será enfrentar los desafíos financieros de CPS.

El distrito opera con un presupuesto de miles de millones de dólares y ha enfrentado debates constantes sobre cómo cerrar brechas de financiamiento, pagar por personal y programas, y atender presiones financieras a largo plazo.

Lipman dijo que las decisiones de la junta también tendrán que abordar las desigualdades históricas en la distribución de recursos entre las escuelas.

“Chicago tiene una historia muy larga y muy problemática de financiamiento desigual de las escuelas en los lados sur y oeste”, dijo Lipman.

Para las familias latinas, las decisiones presupuestarias podrían afectar el acceso a programas bilingües, consejeros escolares, servicios de educación especial, programas de arte y otros recursos que varían ampliamente entre escuelas.

La nueva junta también enfrentará preguntas sobre si CPS debe buscar más financiamiento del estado y la ciudad, y cómo debe priorizar sus gastos durante un periodo de incertidumbre financiera.

¿Por qué las escuelas chárter son un tema importante en la elección de la junta escolar?

El futuro de las escuelas chárter probablemente será otro de los grandes debates para la nueva junta.

Las escuelas chárter reciben fondos públicos, pero son administradas de manera independiente.

Sus partidarios argumentan que ofrecen más opciones para las familias, mientras que sus críticos señalan que pueden generar inestabilidad y desviar recursos de las escuelas públicas tradicionales.

Lipman dijo que las escuelas chárter han tenido un impacto particularmente importante en las comunidades latinas y que los votantes deben analizar las posiciones de los candidatos sobre la supervisión y responsabilidad de estas escuelas.

Dijo que las familias deben considerar si los candidatos apoyan el fortalecimiento de las escuelas públicas de barrio y si creen que todas las escuelas que reciben fondos públicos deben rendir cuentas ante las comunidades a las que sirven.

Crédito: Cortesía

¿En qué se diferencian los miembros de la junta escolar elegida de los Consejos Escolares Locales?

La Junta de Educación elegida tomará decisiones a nivel de todo el distrito, pero los padres continuarán teniendo participación a través de los Consejos Escolares Locales (LSC, por sus siglas en inglés).

Los LSC están conformados por padres, maestros, personal escolar y miembros de la comunidad. Estos consejos ayudan a seleccionar y evaluar a los directores y aprueban los presupuestos a nivel escolar.

Lipman dijo que ambas estructuras pueden trabajar juntas para darles a las familias una voz tanto en sus escuelas individuales como en todo el distrito.

“La principal razón para tener una junta más grande es que las personas que forman parte de ella representan una sección más local, más pequeña de la ciudad y, por lo tanto, pueden rendir cuentas más fácilmente”, dijo.

También señaló el modelo de Escuelas Comunitarias Sostenibles (Sustainable Community Schools), que reúne a educadores, padres, estudiantes y organizaciones comunitarias para definir las prioridades de las escuelas y conectar a las familias con servicios como atención médica, programas después de clases y apoyo lingüístico.

¿Qué deben buscar los votantes latinos en los candidatos a la junta escolar?

Para las familias latinas, Lipman dijo que temas como la educación bilingüe, la protección de inmigrantes, los recursos escolares y la participación de los padres deben ser factores centrales al evaluar a los candidatos.

Dijo que los programas sólidos de idiomas son especialmente importantes porque ayudan a los estudiantes a aprender inglés mientras mantienen sus lenguas maternas.

Las familias también deben considerar si los candidatos tienen un historial de escuchar y trabajar con padres y comunidades, y si apoyan inversiones en las escuelas de barrio.

¿Por qué esta elección representa un punto de cambio para la educación en Chicago?

La primera junta escolar completamente elegida asumirá sus funciones en un momento en que CPS enfrenta grandes preguntas sobre su futuro: desde el financiamiento y la calidad educativa hasta la equidad y la representación comunitaria.

Lipman dijo que los votantes deben ver la elección como una decisión sobre la dirección que quieren para el distrito.

“No debemos pensar en esto como una contienda entre individuos específicos”, dijo Lipman. “Es realmente una disputa entre dos direcciones para las Escuelas Públicas de Chicago. Una dirección está más alineada con la agenda del presidente Trump y los billonarios, mientras que la otra se enfoca en una visión progresista que pone a las comunidades trabajadoras y a los niños de familias trabajadoras en el centro”.

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