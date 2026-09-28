Activistas en Chicago marcan los 12 años de lucha por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos

Al cumplirse 12 años de la desaparición forzosa de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero, México, Rafael Cervantes se vio obligado a recordar ese atroz hecho en México al hacer acto de presencia el pasado sábado 26 de septiembre frente a la sede del Consulado General de México en Chicago.

Ahí, en el 204 S. Ashland Ave., Cervantes, su esposa Vicky y otros dos activistas levantaron una manta con los rostros de los 43 estudiantes normalistas.

Cervantes, de 77 años, también colocó en un caballete, de esos que usan los pintores, un mural mosaico con imágenes de 144 acciones globales por los desaparecidos de Ayotzinapa.

Fue precisamente la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 cuando, presuntamente, policías municipales, otras fuerzas de seguridad y grupos del crimen organizado atacaron a los estudiantes dejando seis personas muertas, varios más heridos y 43 estudiantes secuestrados que se encuentran desaparecidos.

Cervantes, un activista mexicano, dijo a La Raza que él quiso hacer acto de presencia el sábado “para exigir justicia y solidarizarse con las madres y los padres que continúan en la lucha y preguntando por sus hijos”.

“Apoyamos las demandas que las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos siguen haciendo al gobierno de México de la presidenta Claudia Sheinbaum”, dijo Cervantes.

Al preguntarle qué cree que ocurrió la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, Cervantes lo pensó un momento y luego respondió.

Se sabía que los estudiantes de la escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa planeaban conseguir autobuses para realizar marchas y movilizaciones en la Ciudad de México por los hechos del 2 de octubre de 1968.

“Pienso que las fuerzas del orden hicieron esto para dar un ejemplo a la juventud”, dijo Cervantes. “Iban al memorial del 2 de octubre y se les salió de la mano y después no les quedó otra cosa que encubrir los hechos”.

“Eran más de 80 estudiantes, pero unos se escaparon”, dijo Cervantes con voz suave.

Después de 12 años de buscar a sus hijos “vivos porque vivos se los llevaron y vivos los queremos”, Cervantes dijo que hasta la fecha ya varios padres de los estudiantes desaparecidos han fallecido “sin haber encontrado a sus hijos”.

Los padres fallecidos, de acuerdo con Cervantes, son: Francisco Rodríguez Morales, Minerva Bello Guerrero, Tomás Ramírez Jiménez, Saúl Bruno García, Bernardo Campos Cantor, Ezequiel Mora Chora, y Genoveva Sánchez Peralta.

María Calvillo se manifestó frente al Consulado de México en Chicago para pedir justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

La activista María Calvillo, de 78 años, también llego frente al Consulado General de México para exigir justicia.

“Es una obligación de los demás, tenemos que apoyar a los padres de Ayotzinapa”, dijo Calvillo.

Calvillo dijo que la verdad algún día se tiene que saber sobre este caso que estremeció al mundo.

“Se tiene que saber, tenemos que luchar y volver a exigir que se haga justicia”.

Otro activista que acompaño a Cervantes en preservar la memoria viva de este atroz caso fue Filiberto Ramírez, de 73 años. Él dijo que pensó que con los nuevos gobiernos de la cuarta transformación de México este caso se resolvería.

“Pero los nuevos gobiernos no han hecho nada”, opinó Ramírez.

“Los padres todavía estan esperando a sus hijos”, dijo Ramírez. “Queremos recordarle hoy a la gente de México que si alguien sabe algo, lo tienen que decir”.

Filiberto Ramírez participó en la manifestación frente al Consulado de México en Chicago que pidió justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

La protesta frente al Consulado Mexicano empezó a las 11 am y culminó a la 1 pm del sábado 26 de septiembre.

En el 12 aniversario de la tragedia de Ayotzinapa, los padres de los 43 desaparecidos y simpatizantes realizaron actos en la Ciudad de México para mantener viva la memoria y seguir exigiendo que se haga justicia.

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