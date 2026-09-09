Operativos migratorios borran $1,260 millones en comercio en el Condado de Cook, según reporte

El aumento de los operativos federales de inmigración en el Condado de Cook estuvo relacionado con un estimado de $1,260 millones en actividad comercial perdida en tiendas y restaurantes y $107 millones menos en ingresos locales por impuestos a las ventas durante el primer año de mayor aplicación de las leyes migratorias, según un nuevo informe de la Universidad de Illinois Chicago (UIC).

El informe encontró que los residentes de vecindarios del Condado de Cook con una alta proporción de personas nacidas en América Latina realizaron significativamente menos viajes a tiendas y restaurantes en otras partes del condado después del 20 de enero de 2025, cuando comenzó el segundo gobierno de Donald Trump.

Las visitas a negocios minoristas en vecindarios con una menor proporción de residentes nacidos en América Latina disminuyeron alrededor de 9%, mientras que las visitas a restaurantes cayeron aproximadamente 10%.

Las visitas a negocios en vecindarios con una alta proporción de residentes nacidos en América Latina se mantuvieron prácticamente sin cambios.

El informe, Hunkering Down: The Hidden Economic Cost of Federal Immigration Enforcement in Cook County, IL, analizó datos semanales sobre el flujo de personas antes y después de que los operativos federales de inmigración aumentaran en el área de Chicago en 2025.

Los investigadores utilizaron la proporción de residentes nacidos en América Latina como un indicador a nivel de vecindario para identificar comunidades que probablemente se vieron más afectadas por los operativos.

Los investigadores encontraron que la disminución en los viajes comenzó dentro de las dos semanas posteriores al 20 de enero y se mantuvo durante los aproximadamente 11 meses de datos analizados, sin que los patrones regresaran a los niveles anteriores a los operativos. Durante las 46 semanas analizadas, los viajes entre comunidades disminuyeron alrededor de 12% para las tiendas y 16% para los restaurantes.

La mayor caída en ventas minoristas ocurrió en los suburbios

La mayor disminución en las visitas a negocios minoristas se registró en los suburbios del Condado de Cook.

Los viajes de residentes de vecindarios suburbanos con una alta proporción de personas nacidas en América Latina hacia negocios en vecindarios con una menor proporción disminuyeron un estimado de 12.8%, en comparación con una caída de 6.2% entre los residentes de Chicago. Las visitas a restaurantes disminuyeron 7.9% entre los residentes suburbanos y 9.9% entre los residentes de Chicago.

La reducción también afectó viajes para necesidades esenciales. Las visitas entre comunidades a negocios considerados discrecionales, como restaurantes, tiendas y lugares de entretenimiento disminuyeron 9.1%, mientras que los viajes a lugares esenciales, como supermercados, farmacias, gasolineras, bancos y proveedores de atención médica, cayeron 7.7%.

Antes de enero de 2025, los viajes entre comunidades eran una parte habitual de la actividad comercial. Alrededor del 38% de las visitas realizadas por residentes de vecindarios con una alta proporción de personas nacidas en América Latina a negocios del Condado de Cook eran a vecindarios con una menor proporción de residentes nacidos en América Latina.

Los investigadores estimaron $1,040 millones en actividad minorista que no se realizó y $220 millones en actividad de restaurantes que no se realizó, para un total de $1,260 millones.

Con una tasa combinada estimada de impuestos locales a las ventas de 8.5%, esto representó aproximadamente $107 millones menos en ingresos por impuestos locales a las ventas.

El informe no encontró evidencia de que la actividad comercial perdida simplemente se trasladara a otros lugares. Las visitas a negocios en vecindarios con una alta proporción de residentes nacidos en América Latina no aumentaron lo suficiente para compensar la disminución, y tampoco aumentaron los viajes fuera del Condado de Cook.

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