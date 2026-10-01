Miles de inmigrantes en Illinois se quedan sin cobertura Medicaid a partir del 1 de octubre

Miles de inmigrantes en Illinois podrían quedarse sin cobertura de Medicaid a partir de este 1 de octubre, cuando entran en vigor nuevas reglas federales que eliminan la cobertura para algunos no ciudadanos que anteriormente cumplían con los requisitos del programa.

El cambio forma parte de la H.R. 1, la ley federal aprobada en 2025 que restringe las categorías de inmigrantes que pueden recibir Medicaid con fondos federales.

Funcionarios de Illinois ya comenzaron a notificar a las personas que podrían verse afectadas y recomiendan a los beneficiarios mantener actualizada su información con el estado.

El Departamento de Atención Médica y Servicios Familiares de Illinois (HFS) estima que aproximadamente 9,300 personas en Illinois se verán afectadas por el cambio y perderán su cobertura de Medicaid.

La medida es parte de una serie de cambios federales a Medicaid que podrían afectar a cientos de miles de personas en Illinois.

“Los grupos que anteriormente eran elegibles, como los solicitantes de asilo con presencia legal, las víctimas de trata de personas y las víctimas de violencia doméstica, ya no serán elegibles y, además, tampoco podrán tener seguro médico”, dijo anteriormente a La Raza el Dr. Erik Mikaitis, director ejecutivo de Cook County Health.

En un comunicado enviado a La Raza, un portavoz de HFS dijo que “miles de personas en Illinois” perderán su cobertura de Medicaid a partir del 1 de octubre como resultado de la H.R. 1. El departamento expresó preocupación por el impacto de la medida en las familias, especialmente porque los no ciudadanos tienen menos opciones para obtener cobertura médica.

“Esta medida cruel, que elimina la cobertura para algunos no ciudadanos, como refugiados y víctimas de violencia doméstica, es apenas el comienzo de un esfuerzo dirigido que dejará a cientos de miles de personas en Illinois sin acceso a atención médica”, dijo el portavoz. “Nos preocupa profundamente el impacto que esto tendrá en las familias, especialmente porque los no ciudadanos tienen menos opciones para obtener cobertura médica. Esto es consecuencia de la ley federal y, lamentablemente, los no ciudadanos afectados no tienen otra alternativa para recibir Medicaid a menos que se modifique la ley”.

¿Qué inmigrantes perderán Medicaid?

A partir del 1 de octubre, algunos inmigrantes que anteriormente podían recibir Medicaid con fondos federales dejan de tener acceso a la cobertura completa del programa.

Entre los grupos afectados están:

Refugiados

Personas a quienes se les ha concedido asilo

Ciertos beneficiarios de parole humanitario

Algunos inmigrantes protegidos bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA)

Víctimas de trata de personas

Para las personas que actualmente reciben Medicaid y cuyo estatus migratorio ya no será elegible bajo la H.R. 1, el último día de cobertura fue el 30 de septiembre de 2026.

Algunas personas que pierden Medicaid completo todavía podrían recibir Medicaid de emergencia, dependiendo de su situación.

HFS aclaró que el cambio no afecta la cobertura de Emergency Medicaid para los no ciudadanos. Medicaid de emergencia ofrece cobertura limitada y por tiempo determinado para servicios de emergencia a personas que no son elegibles para otras categorías de Medicaid únicamente debido a su estatus migratorio.

Esta cobertura no sustituye la cobertura regular de Medicaid para consultas médicas, medicamentos ni tratamientos continuos.

¿Qué inmigrantes podrán conservar Medicaid?

Las nuevas reglas no eliminan Medicaid para todos los inmigrantes.

Algunos grupos podrán seguir recibiendo cobertura si cumplen con los demás requisitos del programa. Entre ellos están:

Personas embarazadas

Niños menores de 19 años

Residentes permanentes legales, o titulares de una “green card”, que hayan cumplido con el período de espera de cinco años correspondiente

Ciertos inmigrantes cubanos y haitianos

Ciudadanos y migrantes elegibles de los países que forman parte del Pacto de Libre Asociación, incluidos Micronesia, las Islas Marshall y Palau

Illinois también cuenta con programas de salud financiados por el estado para algunas poblaciones inmigrantes que ya no califican para Medicaid financiado con fondos federales.

¿Qué deben hacer los beneficiarios?

HFS está enviando avisos a las personas que podrían verse afectadas por los cambios.

Los beneficiarios deben revisar cualquier comunicación que reciban de HFS y asegurarse de que el estado tenga su dirección, número de teléfono y demás información actualizados.

También deben informar cualquier cambio en su situación migratoria o personal que pueda afectar su cobertura.

Las personas que pierdan Medicaid debido a estos cambios podrían ser elegibles para obtener cobertura a través del Marketplace y también podrían recibir créditos fiscales para reducir el costo de las primas a través de Get Covered Illinois hasta el 31 de diciembre de 2026.

Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2027, las personas afectadas por este cambio tampoco serán elegibles para recibir créditos fiscales para las primas, como resultado de la H.R. 1.

Las personas que tengan preguntas sobre las opciones de cobertura a través de Get Covered Illinois pueden llamar al Centro de Asistencia al Cliente al 1-866-311-1119.

Los no ciudadanos que pierdan Medicaid también pueden buscar atención primaria y preventiva en otros lugares, incluidos los centros de salud calificados federalmente (Federally Qualified Health Centers).

Otros cambios entrarán en vigor posteriormente. A partir de 2027, algunos adultos que reciben Medicaid a través de la expansión del programa tendrán que cumplir con nuevos requisitos relacionados con el trabajo, los estudios, la capacitación laboral o la participación comunitaria para conservar su cobertura.

Para los inmigrantes que no sepan si las nuevas reglas les afectan, las autoridades recomiendan verificar su situación individual antes de cancelar su cobertura o dejar de renovarla.

HFS indicó que hay información adicional sobre los cambios de elegibilidad de la H.R. 1 disponible en varios idiomas a través de su Guía del Cliente y su Centro de Recursos Federales.

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