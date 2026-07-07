Cambios sin precedentes harán que cientos de miles en Illinois pierdan cobertura de Medicaid

Los cambios federales a Medicaid que comenzarán a implementarse entre 2026 y 2027 podrían dejar a cientos de miles de residentes de Illinois sin seguro médico, según Cook County Health.

Entre los más directamente afectados se encuentran ciertos inmigrantes con presencia legal en el país que perderán por completo la elegibilidad bajo las nuevas reglas federales.

Este cambio de política ocurre mientras los estados se preparan para implementar nuevas reglas federales de elegibilidad derivadas de la ley H.R. 1 de la administración Trump, conocida como el “One Big Beautiful Bill”, que incluye requisitos de trabajo, revisiones de elegibilidad más frecuentes y una reducción de la cobertura para ciertos grupos de inmigrantes.

En Illinois, se estima que 400,000 personas podrían perder la cobertura de Medicaid, incluyendo aproximadamente 10,000 inmigrantes con estatus legal que perderían la elegibilidad por completo bajo el nuevo marco federal.

El director ejecutivo de Cook County Health, el Dr. Erik Mikaitis, dijo a La Raza que el impacto se concentrará especialmente en el condado de Cook, donde vive aproximadamente la mitad de los beneficiarios de Medicaid del estado.

¿Qué nuevos requisitos vienen para los beneficiarios de Medicaid?

A partir de enero de 2027, Illinois deberá implementar requisitos federales de trabajo para ciertos adultos dentro de la expansión de Medicaid. Los adultos de 19 a 64 años sin hijos dependientes deberán documentar al menos 80 horas mensuales de actividades calificadas, como trabajo, estudios, capacitación laboral o voluntariado.

La política proviene de una ley federal aprobada en 2025 y forma parte de un esfuerzo nacional más amplio para alinear la elegibilidad de Medicaid con requisitos laborales. Sin embargo, expertos en políticas de salud han advertido que medidas similares en otros estados han provocado la pérdida de cobertura entre personas que sí eran elegibles, debido a la carga administrativa y no a la falta de requisitos.

Otro cambio importante está por llegar en la frecuencia con la que las personas deben demostrar que todavía califican para Medicaid. Este proceso, conocido como “redeterminación”, se utiliza para verificar si los inscritos siguen siendo elegibles para la cobertura.

Para algunos grupos, estas renovaciones serán más frecuentes, pasando de una vez al año a dos veces al año.

“Es mucha burocracia adicional”, dijo Mikaitis. “Desafortunadamente, desde el punto de vista procedimental, anticipamos que muchas personas que sí son elegibles van a perder la cobertura debido a todos estos pasos adicionales que se van a implementar”.

¿Qué tan grandes son estos cambios para Illinois?

Funcionarios de Cook County Health afirman que la magnitud de los cambios no tiene precedentes para el sistema de seguridad social del estado, especialmente en áreas urbanas como Chicago, donde Medicaid es ampliamente utilizado.

“400,000 personas en todo Illinois, la mitad de ellas son residentes del condado de Cook, así que es un impacto enorme aquí en el área de Chicagoland”, dijo el Dr. Mikaitis.

Agregó que ya se están registrando pérdidas de cobertura debido a cambios previos en la política de salud federal, incluyendo el fin de subsidios mejorados que aumentaron los costos de bolsillo para algunos residentes de bajos ingresos.

Según estimaciones actuales, alrededor de 90,000 personas han reducido su cobertura o la han abandonado por completo debido al aumento de costos, en algunos casos de entre 30% y 40% en gastos de bolsillo, dijo el Dr. Mikaitis.

¿Qué pasa con los inmigrantes que antes calificaban para Medicaid?

Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la elegibilidad de Medicaid para ciertas categorías de inmigrantes con presencia legal que antes calificaban bajo protecciones humanitarias, con vigencia a partir del 1 de octubre de 2026. Esto incluye solicitantes de asilo, sobrevivientes de trata de personas y sobrevivientes de violencia doméstica.

“Grupos que antes eran elegibles, como solicitantes de asilo con presencia legal, víctimas de trata de personas y de violencia doméstica, ya no serán elegibles, y no solo eso, sino que tampoco podrán tener seguro”, dijo Mikaitis.

Las estimaciones en Illinois indican que aproximadamente 10,000 residentes perderán la elegibilidad bajo esta disposición, incluyendo cerca de 2,000 personas inscritas en el plan CountyCare de Cook County Health.

Legisladores estatales implementaron estos cambios para cumplir con la ley federal, que restringe la elegibilidad de Medicaid para la mayoría de los no ciudadanos, excepto residentes permanentes legales y un número limitado de categorías humanitarias.

¿Ya están finalizadas las reglas federales sobre requisitos de trabajo?

No completamente. Aunque las agencias federales emitieron una guía inicial en junio de 2026, los estados aún están desarrollando los sistemas para verificar elegibilidad, exenciones y requisitos de documentación.

Funcionarios de Cook County Health señalan que el corto tiempo de implementación es uno de los mayores retos, ya que los estados deben construir sistemas de verificación, capacitar personal y coordinar entre múltiples agencias antes de que los requisitos entren en vigor.

¿Qué está haciendo Cook County Health en respuesta?

Cook County Health ha creado el Medicaid Impact Workgroup para coordinar una respuesta multisectorial a estos cambios. El grupo incluye a más de 200 actores de hospitales, aseguradoras, universidades y organizaciones comunitarias, y trabaja en estrategias de comunicación, coordinación de datos y esfuerzos de divulgación.

Una parte central de esta estrategia es el sitio Get Medicaid Facts, una página informativa diseñada para ayudar a residentes y organizaciones comunitarias a entender los cambios.

El sitio incluye preguntas frecuentes, calendarios de eventos de inscripción y enlaces a recursos de Medicaid de Illinois, con el fin de ayudar a los residentes a actualizar su información y evitar perder cobertura por datos desactualizados.

“No estamos indefensos en esto”, dijo Mikaitis. “No vamos a simplemente quedarnos de brazos cruzados y dejar que todo esto ocurra”.

¿Qué deben hacer los beneficiarios de Medicaid ahora?

Cook County Health advierte que algunos residentes ya están abandonando su cobertura bajo la suposición de que los cambios ya entraron en vigor.

“La gente está renunciando a su cobertura ahora porque quienes han escuchado sobre esto creen que los cambios ya ocurrieron, así que simplemente no se están reinscribiendo”, dijo Mikaitis.

Las autoridades señalan que esta ola temprana de “desinscripción por malentendidos” es una de las principales preocupaciones antes de la implementación total en 2026 y 2027. Sin embargo, Mikaitis instó a los residentes a tomar medidas proactivas antes de que los cambios entren en vigor.

Actualizar la información de contacto con el estado es especialmente importante, ya que los avisos perdidos son una de las causas más comunes de pérdida de cobertura durante los períodos de redeterminación.

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